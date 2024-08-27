おいしくるメロンパン、夏の終わりを思わせる幻想曲「渦巻く夏のフェルマータ」MV公開
おいしくるメロンパンが8月21日、最新曲「渦巻く夏のフェルマータ」をリリースした。同楽曲のミュージックビデオが同日21:00より公開される。
◆おいしくるメロンパン 画像
「渦巻く夏のフェルマータ」は組曲のような展開の多さと、美しく幻想的なメロディ、そして彼等のこれまでの作品の点と点を線で繋げるような大きな意味合いを持つ仕上がりだ。そのミュージックビデオでは、楽曲の持つ儚さやゆらぎを幻想的ながら生々しく表現。小説の世界に入ったかのような錯覚に陥らせる映像となった。
■デジタルシングル「渦巻く夏のフェルマータ」
配信リンク：https://oisiclemelonpan.lnk.to/Swirling_Summer_Fermata
Music Video URL：https://youtu.be/KJ1hLrOdAXw
■＜おいしくるメロンパン eyes tour -春夏秋冬レイトショー-＞
09/08(日) 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
09/14(土) 香川・高松 DIME
09/16(月/祝) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA
09/21(土) 北海道・旭川 CASINO DRIVE
09/23(月/祝) 北海道・札幌 PENNY LANE 24
09/29(日) 大阪・なんばHatch
10/05(土) 熊本 B.9 V1
10/06(日) 鹿児島 CAPARVO HALL
10/12(土) 新潟 LOTS
10/14(月/祝) 山梨・甲府CONVICTION
10/19(土) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL
10/26(土) 鳥取・米子 AZTiC laughs
10/27(日) 広島 VANQUISH
11/07(木) 東京・TOKYO DOME CITY HALL
【東京最終公演 プレイガイド最終先行】
・ローチケ：https://bit.ly/4cAqY9C
・e+：https://eplus.jp/oisiclemelonpan/
・チケットぴあ：https://bit.ly/46UwKBM
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