おいしくるメロンパンが8月21日、最新曲「渦巻く夏のフェルマータ」をリリースした。同楽曲のミュージックビデオが同日21:00より公開される。

◆おいしくるメロンパン 画像

「渦巻く夏のフェルマータ」は組曲のような展開の多さと、美しく幻想的なメロディ、そして彼等のこれまでの作品の点と点を線で繋げるような大きな意味合いを持つ仕上がりだ。そのミュージックビデオでは、楽曲の持つ儚さやゆらぎを幻想的ながら生々しく表現。小説の世界に入ったかのような錯覚に陥らせる映像となった。

おいしくるメロンパンは、全国27箇所をめぐるワンマンツアー＜- 春夏秋冬レイトショー -＞を開催中だ。11月7日には自身最大規模となるTOKYO DOME CITY HALLにてファイナル公演を迎える。

■デジタルシングル「渦巻く夏のフェルマータ」

2024/8/21(水)Release
配信リンク：https://oisiclemelonpan.lnk.to/Swirling_Summer_Fermata
Music Video URL：https://youtu.be/KJ1hLrOdAXw



■＜おいしくるメロンパン eyes tour -春夏秋冬レイトショー-＞

09/06(金)　埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
09/08(日)　福島・郡山HIPSHOT JAPAN
09/14(土)　香川・高松 DIME
09/16(月/祝)　静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA
09/21(土)　北海道・旭川 CASINO DRIVE
09/23(月/祝)　北海道・札幌 PENNY LANE 24
09/29(日)　大阪・なんばHatch
10/05(土)　熊本 B.9 V1
10/06(日)　鹿児島 CAPARVO HALL
10/12(土)　新潟 LOTS
10/14(月/祝)　山梨・甲府CONVICTION
10/19(土)　愛知・名古屋 DIAMOND HALL
10/26(土)　鳥取・米子 AZTiC laughs
10/27(日)　広島 VANQUISH
11/07(木)　東京・TOKYO DOME CITY HALL
【東京最終公演 プレイガイド最終先行】
・ローチケ：https://bit.ly/4cAqY9C
・e+：https://eplus.jp/oisiclemelonpan/
・チケットぴあ：https://bit.ly/46UwKBM

関連リンク

◆おいしくるメロンパン オフィシャルサイト