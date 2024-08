すみっコぐらしの新キャラクター「えびてんのしっぽ」にフォーカスしたテーマカフェが東京ソラマチ(R)に登場! 新たなキャラクターの仲間入りをお祝いして、可愛いカフェでお食事しよう。2024年9月20日(金)から11月4日(月・祝)まで、期間限定で「すみっコぐらしカフェ〜天使なえびてんアイドル〜」がオープン! 可愛すぎるカフェメニューにメロメロになること間違いなしですよ〜。

「えびてんのしっぽ」はサンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の新キャラクターで、Xで情報公開後、当日中に1.6万RT/6万いいねを獲得した話題沸騰中の注目株。このたび開催される「えびてん」にフォーカスしたキュートな「天使なえびてんアイドル」テーマのカフェでは、可愛いすみっコたちがのったカレーライスプレート、えびてんのしっぽのうちわを表現したオムライス、えびふらいのしっぽ&えびてんのしっぽのサンドイッチが登場。デザートには、ステージ上で踊るキュートなえびふらいのしっぽ&えびてんのしっぽをイメージしたパフェ、ペンライトに見立てたチュロスが可愛いすみっコたちのミニアイスなどがライナップされている。そのほか、キャラクターやキャラクターカラーをイメージしたドリンクなどSNS映えする可愛く楽しいメニューが目白押し!全部頼みたくなっちゃう美味しい可愛いメニューにはスーベニアもご用意。対象のデザートと一緒にご注文できる「チャーム付きスプーン」は上品なゴールドのスプーンに『すみっコぐらし』たちのキュートなチャームが。お家でのカフェタイムでも『すみっコぐらし』と一緒のひと時が味わえます♪ほかにもオリジナルグッズや特典もご用意。事前予約者限定カフェ利用特典では「オリジナルA5クリアファイル(全4種)」をランダムで1枚プレゼント。オリジナルグッズとしては、アクリルキーホルダーやアクリルクリップのほか、巾着やミニタオルなどの普段遣いできる雑貨もラインナップ。オススメは裏面まで可愛いプリントが施された「コロングラス」。丸っこいフォルムとキュートな『すみっコぐらし』の仲間たちを楽しんで!新キャラクター「えびてんのしっぽ」とすみっコたちにほっこり癒されながら、スペシャルなカフェタイムをお過ごしあれ。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.