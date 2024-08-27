ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ハンガリー中銀政策金利（8月）

予想 6.75% 前回 6.75%



貿易収支（7月）

予想 -15.5億ドル 前回 -10.369億ドル



拡大消費者物価指数(IPCA)（8月）

予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)



22:00

米住宅価格指数（6月）

予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)



米住宅価格指数（2024年 第2四半期）

予想 N/A 前回 1.1%（前期比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）

予想 N/A 前回 6.81%（前年比)



23:00

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）

予想 100.5 前回 100.3



米リッチモンド連銀製造業指数（8月）

予想 N/A 前回 -17.0



ナーゲル独連銀総裁、講演



28日

2:00 米2年債入札（690億ドル）





スターマー英首相、演説



米主要企業決算

ノードストロム



※予定は変更されることがあります。

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