21:00
ハンガリー中銀政策金利（8月）
予想　6.75%　前回　6.75%

貿易収支（7月）
予想　-15.5億ドル　前回　-10.369億ドル

拡大消費者物価指数(IPCA)（8月）
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)

22:00　
米住宅価格指数（6月）
予想　0.0%　前回　0.0%（前月比)

米住宅価格指数（2024年 第2四半期）　
予想　N/A　前回　1.1%（前期比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）
予想　N/A　前回　6.81%（前年比)

23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）
予想　100.5　前回　100.3

米リッチモンド連銀製造業指数（8月）
予想　N/A　前回　-17.0

ナーゲル独連銀総裁、講演

28日
2:00　米2年債入札（690億ドル）


スターマー英首相、演説

米主要企業決算
ノードストロム

※予定は変更されることがあります。