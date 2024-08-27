ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ハンガリー中銀政策金利（8月）
予想 6.75% 前回 6.75%
貿易収支（7月）
予想 -15.5億ドル 前回 -10.369億ドル
拡大消費者物価指数(IPCA)（8月）
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
22:00
米住宅価格指数（6月）
予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)
米住宅価格指数（2024年 第2四半期）
予想 N/A 前回 1.1%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）
予想 N/A 前回 6.81%（前年比)
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）
予想 100.5 前回 100.3
米リッチモンド連銀製造業指数（8月）
予想 N/A 前回 -17.0
ナーゲル独連銀総裁、講演
28日
2:00 米2年債入札（690億ドル）
スターマー英首相、演説
米主要企業決算
ノードストロム
※予定は変更されることがあります。
ハンガリー中銀政策金利（8月）
予想 6.75% 前回 6.75%
貿易収支（7月）
予想 -15.5億ドル 前回 -10.369億ドル
拡大消費者物価指数(IPCA)（8月）
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
22:00
米住宅価格指数（6月）
予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)
米住宅価格指数（2024年 第2四半期）
予想 N/A 前回 1.1%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）
予想 N/A 前回 6.81%（前年比)
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）
予想 100.5 前回 100.3
米リッチモンド連銀製造業指数（8月）
予想 N/A 前回 -17.0
ナーゲル独連銀総裁、講演
28日
2:00 米2年債入札（690億ドル）
スターマー英首相、演説
米主要企業決算
ノードストロム
※予定は変更されることがあります。