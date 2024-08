現在の宇宙の環境の基本であり、全ての素粒子の質量の源である「ヒッグス場」(※1)は、宇宙の誕生直後のかなり早い段階で生成され、その後現在まで一切変化していないとされています。一方で、現在の宇宙のヒッグス場は完全に安定しているのではなく、実際には準安定状態で保たれているという予測もあります。もし現在のヒッグス場が準安定状態の場合、より完全な安定状態へと崩壊する可能性はゼロではありません。その場合、私たちが知る構造も全て崩壊してしまうでしょう。これは「ヒッグス場の崩壊」、または「偽の真空の崩壊」とも呼ばれます。

※1…厳密に言えば、素粒子が亜光速で運動して生じる質量など、ヒッグス場とは無関係に生じる質量もありますが、これも源流を辿ればヒッグス場で生じた質量に行きつくため、ここでは割愛します。

キングス・カレッジ・ロンドンのLouis Hamaide氏などの研究チームは、誕生直後の宇宙で生成したと考えられている「原始ブラックホール」について、その蒸発が準安定なヒッグス場を崩壊させるのに十分なエネルギーを生じることを理論的に示しました。しかし、いくつかの宇宙モデルで予言される原始ブラックホールの数はかなり多いため、約138億年の歴史の中でヒッグス場の崩壊が起きていないという現状と一致しません。つまりこの結果からすれば、大量の原始ブラックホールの生成を仮定するいくつかの宇宙モデルは排除されることになります。

逆に、原始ブラックホールが存在するならば、ヒッグス場の崩壊を防ぐための未知の物理過程が存在することになります。こちらの場合、全く未知の素粒子か相互作用があることを示唆する発見となるため、現在の物理学を書き換える必要があります。

【▲ 図1: 宇宙を満たす原始ブラックホールのコンセプトアート。原始ブラックホールの小ささから、実際には降着円盤を形成することは困難です。(Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center)】

■ヒッグス場を崩壊させる現象はあるのか?

1964年にピーター・ヒッグス氏やフランソワ・アングレール氏などが提唱した「ヒッグス機構」は、全ての素粒子の質量の起源を説明する基礎的な理論です。ヒッグス機構では、「ヒッグス場」と呼ばれる場が宇宙を満たしており、そこに存在する素粒子は質量を持ちます。2012年に大型ハドロン衝突型加速器(LHC)で行われた実験でヒッグス粒子が発見されたことによりヒッグス場の実在が確認され(※2)、ヒッグス機構の提唱に貢献を果たしたヒッグス氏とアングレール氏には2013年にノーベル物理学賞が贈られました(※3)。

※2…より厳密に言えば、ヒッグス場を量子化したものがヒッグス粒子です。

※3…ただしヒッグス機構と同じ理論は、同時期に他の研究者も提唱しています。ヒッグス氏は同時期の提唱者に敬意を表して、この理論はヒッグス氏ら8氏の頭文字から「ABEGHHK'tH機構」と呼ぶべきであると提唱しています。

ヒッグス場が生成され、現在の状態になったのは、宇宙が誕生してから1兆分の1秒後の頃です。標準的な宇宙論では、ヒッグス場はこれ以上変化しない、最も安定した状態になっていると仮定しています。しかし理論的には、現在のヒッグス場は真に安定した状態ではなく、長い時間の中で崩壊しうる準安定状態であるという可能性は排除されていません。この場合、長い時間をかければ真に安定した状態へと崩壊する可能性があります。もし現在のヒッグス場が崩壊した場合、全ての素粒子の質量が変わってしまうため、私たち自身を含め、宇宙の全ての構造は崩壊してしまいます。この現象は「ヒッグス場の崩壊」、または「偽の真空の崩壊」とも呼ばれます。

ただし、今すぐヒッグス場の崩壊を心配する必要はありません。どんなに悲観的に評価しても、ヒッグス場の崩壊は100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000年後(10の65乗年後)にならないと起こらないと考えられているためです。これよりはるか以前の時代に、全ての恒星は輝くのを止め、全ての原子は崩壊しています(※4)。とはいえ、ヒッグス場の崩壊の引き金となる要因は何であるかは気になるところです。

※4…星形成が停止し、全ての恒星が寿命を終えるのは今から100兆年後、原子の主要な構成物である陽子が崩壊し尽くすのは今から10の43乗年後であると言われています。

例えば先述のLHCの場合、高エネルギーな粒子衝突実験が行われるため、ブラックホールの生成やヒッグス場の崩壊を招くのではないかと懸念する声もありました。ただし、宇宙にはオー・マイ・ゴッド粒子やアマテラス粒子と言った、LHCよりはるかに高エネルギーな粒子の衝突が頻繁に起きており、LHCや次世代の加速器実験でヒッグス場が崩壊することを心配する必要はありません。むしろこれは、宇宙ではるかに高エネルギーな現象が頻繁に起きているにもかかわらず、ヒッグス場は簡単には崩壊しないことを示しています。

関連記事

・観測史上2番目に高エネルギーな宇宙線を観測 「アマテラス粒子」と命名(2023年11月27日)

■原始ブラックホールの蒸発はヒッグス場の崩壊を招くと判明!しかし……

【▲ 図2: 原始ブラックホールがない宇宙(上側)とある宇宙(下側)のそれぞれの歴史。原始ブラックホールがあれば、その重力で物質が集中するため、宇宙の歴史の早い段階で恒星や銀河が形成されることになります。(Credit: ESA)】

このような背景がある中で今回、Hamaide氏らの研究チームが注目したのが「原始ブラックホール」です。原始ブラックホールとは、初期の宇宙でヒッグス場の生成と同じ頃に生成されたと考えられている、極めて軽いブラックホールです。重力でのみその存在を知ることができる「暗黒物質(ダークマター)」の一部を構成しているという説や、初期の恒星や銀河の形成を補助したのではないかという説があるなど、宇宙論における興味深い存在として知られています。

そして、原始ブラックホールは極めて軽いため、「ホーキング放射」と呼ばれるプロセスで少しずつ質量を失い、最後には大量の放射をしながら消えてしまうと考えられています。この現象は「ブラックホールの蒸発」と呼ばれています。原始ブラックホールの蒸発は、遠くから観測すると超新星爆発のような高エネルギー現象のように見えると予測されており、蒸発プロセスを通じて原始ブラックホールの実在を確かめる観測も行われています。

しかし、標準的な宇宙論で予測される原始ブラックホールの数からすれば、とっくの昔に原始ブラックホールの蒸発を観測できていてもおかしくないのですが、実際には今のところ確定的な候補は1つも見つかっていません。このため、原始ブラックホールの数はもっと少ないのではないかとする修正案もありますが、原始ブラックホールという存在自体が幻なのではないかという説も提唱されています。

関連記事

・現存する望遠鏡だけで「ホーキング放射」をブラックホールから検出できる日が来るかもしれない(2024年6月26日)

・やはり原始ブラックホールはダークマターにはなりえない?(2024年8月16日)

Hamaide氏らは、原始ブラックホールの蒸発で発生する高エネルギーな環境は、ヒッグス場を崩壊させるのに十分なのではないかと考察し、検証を行いました。現在の理論では、質量が10億トン未満の原始ブラックホールは、ヒッグス場の形成から現在までの間に蒸発しているはずです。

検証の結果、原始ブラックホールが蒸発する直前には、ヒッグス場の崩壊を招くのに十分なほどの高温に熱せられるホットスポットが生じることが分かりました。つまり、原始ブラックホールが本当に存在するならば、宇宙は約138億年の歴史の中で、いつでもヒッグス場の崩壊が起きることになります。しかし実際には、明らかにヒッグス場は崩壊していないようです。

■ヒッグス場が崩壊していないという矛盾の解決策

理論的にはいつでもヒッグス場は崩壊しているべきなのに、実際には崩壊していないというこの矛盾には2通りの仮説が考えられます。1つ目は、原始ブラックホールはかつて考えられていたよりずっと少ないか、あるいは全く存在しないという仮説です。この場合、豊富な原始ブラックホールの生成を予測する多くの宇宙モデルは否定されることになります。この仮説の元では、宇宙モデルの根幹となる宇宙論の書き換えが必要になります。

2つ目は、原始ブラックホールは存在し、実際に蒸発しているものの、ヒッグス場の崩壊が起きていないという仮説です。この場合、蒸発によってヒッグス場の崩壊に十分な条件が揃っているにも関わらず、崩壊を防ぐ何らかの作用が働いていることになります。これは現在の物理学では全く予測されない現象ですが、ブラックホールの蒸発については未知の部分もあるため、可能性がないわけではありません。仮にこちらの仮説が正しい場合、未知の素粒子や相互作用を予言させるため、とても気になるものです。

今回の研究の著者の1人であるLucien Heurtier氏は、今回の論文が示すように、宇宙には小さな世界から大きな世界まで、まだまだ多くの謎が残っていると話しています。

関連記事

・もしも太陽の中心に原始ブラックホールがあったら? 「ホーキング星」の可能性を探索(2024年1月6日)

・初期宇宙には “色付きブラックホール” が存在した? 暗黒物質探索の思わぬ副産物(2024年6月24日)

Source

Louis Hamaide, et al. “Primordial black holes are true vacuum nurseries”. (Physics Letters B)Lucien Heurtier. “The Higgs particle could have ended the universe by now - here’s why we’re still here”. (The Conversation)

文/彩恵りり 編集/sorae編集部