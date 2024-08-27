ËÙ°æ½°±¡µÄ°÷¤¬¼¿¦¤Ø¡á¸øÁªË¡°ãÈ¿»ö·ï½ä¤ê
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿ËÙ°æ³Ø½°±¡µÄ°÷¡Ê£µ£²¡Ë¡áÈæÎãÂåÉ½ËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¡á¤¬µÄ°÷¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬£²£·Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙ°æ»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áªµó¶èÆâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ë¹áÅµ¤Ê¤É¤òÇÛ¤Ã¤¿¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÙ°æ»á¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤´¤í¡¢Áªµó¶è¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»£¹¶è¡ÊÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ê¤É¡ËÆâ¤ÎÊ£¿ô¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¹áÅµ¤äËí²Ö¤òÈë½ñ¤é¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÏ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙ°æ»á¤Ï£±£¹£¹£´Ç¯¤Î¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ëÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££²£°£±£²Ç¯½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢³°Ì³À¯Ì³´±¤äÆâ³ÕÉÜÉûÂç¿Ã¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£°ÂÇÜÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ËÍí¤ó¤ÀÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ø¤ÎÉÔµºÜ³Û¤Ï£±£¸¡Á£²£²Ç¯¤Î¹ç·×¤Ç£²£±£¹£¶Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¡¡