日本からアメリカへと活躍を広げる日本のトップ女子レスラー2人が、現地でまさかの“すっぴん&美ボディ”のツーショットを公開。所属団体を超えた夢のコラボレーションに「うっとりする程美しい」などファンから大きな反響が寄せられている。

【画像】“すっぴん&美ボディ”を披露した日本人トップ女子レスラー

WWEで活躍中のカイリ・セインが自身のInstagramを更新。アメリカやイギリスなどでも活躍中の「スターダム」白川未奈とのフロリダでのプライベート写真を公開した。8月23日に更新したInstagramでは、カイリと白川がプールサイドで楽しげに写っている姿や、ジムで2人で自撮りする姿なども収められている。

日本を代表する女子プロレスラーたちの共演に海外ファンも次々と反応。あるファンは「この業界最高の2人」「うっとりする程美しい」との称賛コメント、またカイリと白川ともにかなり絞り込まれた筋肉質の美ボディを誇示しており「おお、カイリがこんなに筋肉があるなんて思わなかった!」や「同じリングの上で2人の美しい姿をもう一度見れたらいいな」と両者のリング上での共闘に期待する声などが続いた。

WWEで悪女軍団“ダメージCTRL”の一員として日本人メンバーであるイヨ・スカイらと活躍中のカイリ。一方、アメリカ「AEW」に参戦した数日後にはイギリスのレボリューション・プロレスリングで統一英国女子王者の奪取に成功した白川とともに、所属団体は違うもののグローバルな活躍で日本の女子プロレスを世界に広めている。

ちなみに投稿した写真にカイリが「Let's both do our best!!(互いに頑張りましょう) みなちゃん刺激をありがとう」とのメッセージもアップ。異国の地で存在感を示している両者の現在地を感じさせるコメントも添えられている。