¹ñÌ±Åª²Î¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¥¤¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤Ø 10·î¤Î¹ñ·Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë2015Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¹ñÌ±ÅªÂæÏÑ¸ì½÷À²Î¼ê¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¥¤¡Ê¹¾ûß¡Ë¤¬10·î5Æü¤ËÂæËÌ»Ô¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤ëÃæ²ÚÌ±¹ñ¹ñ·ÄÆü¡Ê¹ñ²È¤ÎÆü¡Ë¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¤Ï27Æü¡¢¼çºÅ¼Ô¤òÄÌ¤¸¡Ö²ÎÀ¼¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤ó¤ËºÇ¤â²¹¤«¤¤¹¬¤»¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òºÆ¤ÓÆÏ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
10·î5Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡Ö¹ñ·ÄÈÕ²ñ¡×¤Ï¡¢²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç10·î10Æü¤Î¹ñ·ÄÆü¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºòÇ¯12·î¤Ë³«¶È¤·¤¿ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä°Ê³°¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¤Î½Ð±é¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾ÕËü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤¬Ç®¿´¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¹¿ÁÇÄÅ¡¢ÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
10·î5Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡Ö¹ñ·ÄÈÕ²ñ¡×¤Ï¡¢²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç10·î10Æü¤Î¹ñ·ÄÆü¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºòÇ¯12·î¤Ë³«¶È¤·¤¿ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä°Ê³°¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¤Î½Ð±é¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾ÕËü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤¬Ç®¿´¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¹¿ÁÇÄÅ¡¢ÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë