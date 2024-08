「マツコの知らない世界」で注目度上昇中！ 銀座線沿いで楽しめるインドカレー9選

銀座線沿いのインドカレーのおいしいお店をご紹介します!

TBSテレビ「マツコの知らない世界」でも放送された、銀座線のインドカレー特集! 銀座線沿いはインドカレーのお店がたくさんあり、放送されたカレー店以外にも、おいしいカレー店が存在します。

今回は、銀座線沿いのインドカレーのおすすめ店をピックアップしました!

1. エリックサウスマサラダイナー(渋谷)

ランチカレープレート 出典:palogさん

「食べログ アジア・エスニック TOKYO 百名店」にも選出されたカレー店。店舗の内観は、シックな色合いで大人な雰囲気です。テーブル席はもちろん、カウンター席もありお一人様にもおすすめです。チキンカレーは鶏肉がしっかり入ってますし、野菜カレーは野菜の旨みが溶け出してコクがあります。

2. ゴングル 南青山本店(表参道)

ゴングルターリ 写真:お店から

<店舗情報>◆エリックサウスマサラダイナー住所 : 東京都渋谷区神宮前6-19-17 GEMS神宮前 5FTEL : 03-5962-7888

表参道駅から徒歩約2分。北インド、パンジャーブ地方のカレーが食べられるゴングル 南青山店は、アンティークのシャンデリアが飾られているおしゃれな内装なので、デートにもおすすめ。ワインセラーもあるのでお酒好きな方にも良いですね。

写真はゴングルターリ。人気の4種類のカレーに、サラダやデザートなど盛り沢山な一品です。

3. サムラート 南青山店(青山一丁目)

カレーセット 写真:お店から

<店舗情報>◆ゴングル 南青山本店住所 : 東京都港区南青山5-9-6TEL : 050-5593-4804

青山一丁目駅から徒歩約3分。リーズナブルな金額でおいしいインドカレーが食べられる、サムラート 南青山店があります。

辛さは選べますが、どちらかといえば控えめで、辛いもの苦手な方におすすめのお店です。土地柄、高級志向なお店が多い中、こちらはカジュアルな店内なのでホッと一息つけそう。

4. 南インドキッチン 虎ノ門ヒルズ店(虎ノ門)

マサラドーサ 写真:お店から

<店舗情報>◆サムラート 南青山店住所 : 東京都港区南青山1-3-6 都営アパート 1FTEL : 03-3408-5656

虎ノ門駅から徒歩約3分のところにある、南インドキッチン 虎ノ門ヒルズ店。元五つ星ホテルのシェフが監修した本格インドカレーのお店です。

カレーはスパイスが利いておいしいのはもちろんですが、ぜひ食べてほしいのが50センチ以上ある、とても長いマサラドーサ。ドーサの中にはじゃがいもをカレー粉で炒めたマサラポテトが入っていて食べ応え充分。

注文が入ってから焼き上げるもちもち食感のナンもおいしく、カレーとの相性抜群。ランチは16時(ラストオーダーは15時半)までなのもうれしいポイントですね!

5. ナンディニ 虎ノ門店(虎ノ門)

ミールス(ノンベジ) 出典:Aチームさん

<店舗情報>◆南インドキッチン 虎ノ門ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門2-5-5 櫻ビル 1FTEL : 050-5589-4329

虎ノ門駅より徒歩約8分。本格的な南インド料理が楽しめる、ナンディニ 虎ノ門店が見えてきます。インド出身のお客さんも多く、南インドの本場の味が楽しめるカレー店。スパイスと深みのあるカレーで、異国の雰囲気を味わえます。

ランチも15時(ラストオーダーは14時半)まで開いているので行きやすいですね。

6. トプカ 神田本店(神田)

盛り合わせカリーA 出典:遊16さん

<店舗情報>◆ナンディニ 虎ノ門店住所 : 東京都港区西新橋2-22-1 ル・グラシエルBLDG4 1FTEL : 03-6809-2748

名だたるカレー店が立ち並ぶ、カレー激戦区として有名な神田。その激戦区で食べてほしいお店の一つが、トプカ 神田本店です。辛さとおいしさが合わさった絶妙なカレーは、あと引く本格的な味わいで、また来たくなるおいしさです。

7. ベンガル(末広町)

ビーフ角切りカレー(シングル) 写真:お店から

<店舗情報>◆トプカ 神田本店住所 : 東京都千代田区神田須田町1-11 竹内ビル 1FTEL : 03-3255-0707

1973年オープンしたベンガルは、カレーの老舗として創業当時より味を変えずに営業しています。写真は人気No. 1のビーフ角切りカレー。角切りのビーフとじゃがいもが入っていて、食べ応えは充分。スパイスの中に感じる牛肉のコクも合わさり、ぜひ一度は食べてほしい逸品です。

お子様メニューも用意しているので、ご家族でも楽しめますね。

8. 西インドスパイス ガヤバジ(田原町)

3種プレート(チキン・ポーク・豆) 出典:Eat takingさん

<店舗情報>◆ベンガル住所 : 東京都千代田区外神田3-6-1 丸山ビル 1FTEL : 03-6260-8879

田原町駅から徒歩約2分。西インドカレーを堪能できる西インドスパイス ガヤバジが見えてきます。西インド出身のシェフが作る本場のカレーは日本人にも食べやすく、スパイスの香りが食欲をそそります。

9. サウスパーク 浅草店(浅草)

ケララミールス チキンカレーセット+ワダ 出典:sakana_さん

<店舗情報>◆西インドスパイス ガヤバジ住所 : 東京都台東区西浅草1-6-2TEL : 03-4362-8150

浅草駅より徒歩約4分と、駅近にあるサウスパーク 浅草店。南インドにあるケーララ州の料理が食べられるお店で、ライスは「バスマティ」又は「ケララ米」から選べます。

スパイシーな現地の味を、セットでお得に食べられるのはうれしいですね。奥深い味わいを楽しみたい方におすすめしたい名店です。

<店舗情報>◆サウスパーク 浅草店住所 : 東京都台東区浅草2-17-4 幸信ビル 102TEL : 03-6802-8484

文:食べログマガジン編集部

