【30MF リーベルプリースト】2025年1月 発売予定価格:2,200円【30MF ローザンプリースト】2025年2月 発売予定価格:2,200円【30MF リーベルアーチャー】【30MF ローザンアーチャー】2025年3月 発売予定価格:2,420円

BANDAI SPIRITSはプラモデルシリーズ「30 MINUTES FANTASY」より、「リーベルプリースト」、「リーベルビショップ」を2025年1月、「ローザンプリースト」、「ローザンビショップ」を2025年2月に発売する。価格は「プリースト」シリーズが2,200円、「ビショップ」シリーズが770円。加えて2025年3月に「リーベルアーチャー」、「ローザンアーチャー」を発売予定で、価格は2,420円。

「リーベルプリースト」、「ローザンプリースト」は素体とアーマー、武装がセットになった製品で、僧侶や魔法使いをイメージしたもの。デザインは海老川兼武氏が担当している。「リーベルプリースト」は白と青、「ローザンプリースト」は黒と赤紫を基調としており、対照的な印象を受ける。

【「リーベルプリースト」、「ローザンプリースト」】

「リーベルビショップ」、「ローザンビショップ」は「クラスアップアーマー」として発売する。それぞれの「プリースト」に取りつけることで、武装やアーマーを強化できる。

【「リーベルビショップ」、「ローザンビショップ」】

「リーベルアーチャー」、「ローザンアーチャー」は弓弦に粘着加工を施した極細シールを採用し、弓を引く姿を再現できる。また矢のシャフトは金属パーツで、「リーベルアーチャー」は白と緑、「ローザンアーチャー」は濃紺と緑が基調カラーとなっている。

【「リーベルアーチャー」、「ローザンアーチャー」】【第7回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

