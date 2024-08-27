10¤«·î½Ð¾ìÄä»ß¤Î¥È¥Ê¡¼¥ê¤¬¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¤ÇÉüµ¢¤Ø!! ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë»Ø´ø´±¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤Ï27Æü¡¢ÅÒÇî°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë10¤«·î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬ÌÀ¤±¤ëMF¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢28Æü¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ê¡¼¥ê¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅÒÇî°ãÈ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ18¤«·î¤Î½Ð¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á8¤«·î¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢10¤«·î¤Î½èÊ¬´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÍèÆü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤»¤º¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤ß»²²Ã¡£¤½¤ì¤Ç¤â8·î28Æü¤Ë½èÊ¬¤¬ÌÀ¤±¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¥È¥Ê¡¼¥ê¤Ï½èÊ¬´ü´ÖÃæ¡¢¶¨²ñÅÐÏ¿¿³È½°÷¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎý½¬»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¿³È½°÷¤òÌ³¤á¤ë·Á¤ÇÎý½¬»î¹ç(¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï)¤ò¹Ô¤¤¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥Ê¡¼¥ê¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢28Æü¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£Æü¤ÎÎý½¬¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥«¥Ã¥É¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥È¥Ê¡¼¥ê¤ÎÂÓÆ±¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏÅÒÇî°ãÈ¿¤Ç8¤«·î´Ö½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉFW¥¤¥Ð¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¤¬¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤²òÊü´¶¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥µ¥ó¥É¥í¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥Ê¡¼¥ê¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅÒÇî°ãÈ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ18¤«·î¤Î½Ð¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á8¤«·î¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢10¤«·î¤Î½èÊ¬´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÍèÆü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤»¤º¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤ß»²²Ã¡£¤½¤ì¤Ç¤â8·î28Æü¤Ë½èÊ¬¤¬ÌÀ¤±¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢28Æü¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£Æü¤ÎÎý½¬¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥«¥Ã¥É¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥È¥Ê¡¼¥ê¤ÎÂÓÆ±¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏÅÒÇî°ãÈ¿¤Ç8¤«·î´Ö½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉFW¥¤¥Ð¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¤¬¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤²òÊü´¶¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥µ¥ó¥É¥í¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£