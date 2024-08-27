

本日の日経平均株価は、為替の円安・ドル高で輸出関連株を中心に買いが優勢となり、前日比178円高の3万8288円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、３Ｄインベストメントの保有割合が新たに5％を超えた日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ]、大和証券が目標株価を5000円→6000円に引き上げたニチアス <5393> [東証Ｐ]など。そのほか、大阪製鉄 <5449> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業

<2791> 大黒天 東Ｐ 小売業

<2871> ニチレイ 東Ｐ 食料品

<4258> 網屋 東Ｇ 情報・通信業

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学



<4684> オービック 東Ｐ 情報・通信業

<4768> 大塚商会 東Ｐ 情報・通信業

<5071> ヴィス 東Ｓ 建設業

<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品

<5449> 大阪製鉄 東Ｓ 鉄鋼



<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ 金属製品

<6322> タクミナ 東Ｓ 機械

<6413> 理想科学 東Ｐ 機械

<6736> サン電子 東Ｓ 電気機器

<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業



<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業

<8267> イオン 東Ｐ 小売業

<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業

<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業



<9369> キユソ流通 東Ｓ 倉庫運輸関連

<9418> ＵＮＥＸＴ 東Ｐ 情報・通信業

<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業



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