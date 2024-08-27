本日の【上場来高値更新】 ＮＳＳＯＬ、ニチアスなど23銘柄
本日の日経平均株価は、為替の円安・ドル高で輸出関連株を中心に買いが優勢となり、前日比178円高の3万8288円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、３Ｄインベストメントの保有割合が新たに5％を超えた日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ]、大和証券が目標株価を5000円→6000円に引き上げたニチアス <5393> [東証Ｐ]など。そのほか、大阪製鉄 <5449> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。
※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業
<2791> 大黒天 東Ｐ 小売業
<2871> ニチレイ 東Ｐ 食料品
<4258> 網屋 東Ｇ 情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4684> オービック 東Ｐ 情報・通信業
<4768> 大塚商会 東Ｐ 情報・通信業
<5071> ヴィス 東Ｓ 建設業
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5449> 大阪製鉄 東Ｓ 鉄鋼
<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ 金属製品
<6322> タクミナ 東Ｓ 機械
<6413> 理想科学 東Ｐ 機械
<6736> サン電子 東Ｓ 電気機器
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業
<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業
<8267> イオン 東Ｐ 小売業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業
<9369> キユソ流通 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9418> ＵＮＥＸＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース