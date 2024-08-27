　本日の日経平均株価は、為替の円安・ドル高で輸出関連株を中心に買いが優勢となり、前日比178円高の3万8288円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、３Ｄインベストメントの保有割合が新たに5％を超えた日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ]、大和証券が目標株価を5000円→6000円に引き上げたニチアス <5393> [東証Ｐ]など。そのほか、大阪製鉄 <5449> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2327> ＮＳＳＯＬ　　東Ｐ　情報・通信業
<2791> 大黒天　　　　東Ｐ　小売業
<2871> ニチレイ　　　東Ｐ　食料品
<4258> 網屋　　　　　東Ｇ　情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学

<4684> オービック　　東Ｐ　情報・通信業
<4768> 大塚商会　　　東Ｐ　情報・通信業
<5071> ヴィス　　　　東Ｓ　建設業
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5449> 大阪製鉄　　　東Ｓ　鉄鋼

<5929> 三和ＨＤ　　　東Ｐ　金属製品
<6322> タクミナ　　　東Ｓ　機械
<6413> 理想科学　　　東Ｐ　機械
<6736> サン電子　　　東Ｓ　電気機器
<7595> アルゴグラフ　東Ｐ　情報・通信業

<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9267> Ｇｅｎｋｙ　　東Ｐ　小売業

<9369> キユソ流通　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9418> ＵＮＥＸＴ　　東Ｐ　情報・通信業
<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業

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