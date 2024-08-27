ÀÐ´Ý¿Æó»á¡ÈÎ©·û¾è¤Ã¼è¤ê¡ÉÀë¸À¤Î¿¿°ÕÌÀ¤«¤¹¡Öº£¡¢Î©·û¤È¤«ÌîÅÞ¤Ï¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡×
¡¡Á°·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¡¦ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê42¡Ë¤¬27Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¡ÖNewsPicks/¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¾è¤Ã¼è¤êÈ¯¸À¡É¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ½êÂ°¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¡¦¹¾ÅÄ·û»Ê»á¤È¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀÐ´Ý»á¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿ºÝ¤Î¡ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¾è¤Ã¼è¤êÈ¯¸À¡É¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Õ¿Þ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Öº£¡¢Î©·û¤È¤«ÌîÅÞ¤Ï¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤»¤á¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÊý¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°Æ¤ÎÄê¡¢ÍâÆü¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢ÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¡ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡É¤È¡£ÂåÉ½Áª¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡£Ã¯¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬³Ú¤·¤¤¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²¾¤Ë¹¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤ÎÁªµó¶è¤Ë¹Ô¤¯¤È¡£¤½¤³¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¬¡£ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¼«¸ø¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¡É¤È¡£¼«¸ø¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢Î©·û¤ÎÅÞ¼ó¤òÆ¤¤Á¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤ëÊý¤¬¤Í¡£»ä¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤È¡ÈÎ©·û¤â¤¦¥À¥á¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥±¡¼¥¹¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö·ë²Ì¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»´ÇÔ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤é¤«¤é¤ºÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼Ô¤¬¤è¤ê¶¯¤¤¸÷¤òÍá¤Ó¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï´î¤ó¤ÇÉé¤±¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡£µÕÀâÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯·î¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ç²¿¤«¤ò¾È¤é¤»¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£