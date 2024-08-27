¡ÚÂç±«¤Î±Æ¶Á¡Û¹ñÆ»53¹æ¡¡¸æÄÅÁðÀ¸～¸æÄÅ¼¯À¥´Ö¤Ç¤¤ç¤¦¡Ê27Æü¡Ë¸á¸å8»þ¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡Ú27Æü¸á¸å8»þ15Ê¬¸½ºß¡Û
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê²¬»³¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆ»53¹æ¤Î²¬»³»ÔËÌ¶è¸æÄÅÁðÀ¸～¸æÄÅ¼¯À¥´Ö¡Ê1.7㎞¡Ë¤Ï¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý»þÄÌ¹Ôµ¬À©¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±«ÎÌ¤¬Æ»Ï©ÄÌ¹Ôµ¬À©´ð½à¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦¡Ê27Æü¡Ë¸á¸å8»þ¤´¤í¤«¤éÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û±ª²ó¥ëー¥È¤òÃÏ¿Þ¤Ç
²¬»³¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ú²èÁü①¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸©Æ»31¹æ～»ÔÆ»¸æÄÅ¹âÄÅÃæÀô1¹æ～»ÔÆ»·úÉôÄ®ÃæÅÄ¡¦À¾¸¶Àþ～¸©Æ»211¹æ¤Î±ª²ó¥ëー¥È¤òÄÌ¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¹ñÆ»53¹æ¡¡¤Ê¤«¤è¤·¶¶¸òº¹ÅÀ～±§³ÀËÌ¸òº¹ÅÀ¡Ë