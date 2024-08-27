世界のお肉料理とスイーツをたっぷり堪能！ランチ＆ディナービュッフェ
2024年8月21日から10月31日まで、ヒルトン東京お台場（東京都港区台場1-9-1）2階 「シースケープ テラス・ダイニング」にてランチ＆ディナービュッフェ「World Meat Festival」が開催されています。
土日祝限定で豪華メニューも
世界各国で人気の肉料理と、秋が旬の味覚を取り入れたスイーツを楽しめるランチ＆ディナービュッフェです。
肉料理では「牛しゃぶサラダ」、「ミラノ風カツレツ」、「ラムシシカバブ」など様々な種類をお肉を楽しめます。
また、土日祝限定で「ビーフシュラスコ」も登場。
スイーツには「りんごタルト」や「ズコット 洋ナシ仕立て」、「芋・栗・カボチャの3種のモンブラン」など秋が旬となる食材が勢揃い。
提供時間はランチは11時30分から13時、13時30分から15時、15時30分から17時（土日祝日のみ）、ディナーは17時30分から21時まで、土日祝日は17時30分から19時、19時30分から21時までです。
料金はランチが5900円（土日祝日は6700円）、ディナーが7600円（土日祝日は8850円）です。
詳細は公式サイトをご確認ください。