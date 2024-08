【無料公開】8月27日~10月2日まで

なかよし編集部は、8月2日に発売された「なかよし 9月号」が入手困難な状況となっていることを鑑み、10月2日までの期間限定で同誌の無料公開を実施する。

「なかよし 9月号」はPEACH-PITが手掛ける「しゅごキャラ! ジュエルジョーカー」の新連載が行なわれるほか、関連付録が収録される号。編集部は「入手困難な紙の本誌の代わりに電子版を購入しようにも電子書店で決済することが難しい若い読者の皆様にも読んでいただけるようにしたいという想い」から今回の施策の実施を決定したという。なお、電子版において一部付録及び記事ページは掲載・収録されない。

・「『なかよし』9月号電子版<期間限定版>」のページ

