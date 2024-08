マンチェスター・ユナイテッドに所属するチュニジアの至宝は今夏、クラブを去るようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンUに所属するチュニジア代表MFハンニバル・メイブリは英2部チャンピオンシップのバーンリーへ完全移籍することが決定したという。



マンUの下部組織出身のハンニバルは2021年にユナイテッドでプロデビューを果たすも、トップチームに定着するまでには至らず、22-23シーズンはバーミンガム・シティへのレンタル移籍。昨夏には再度復帰を果たすもまたしても定位置は確保できず、冬にはセビージャへ半年間のレンタル移籍していた。しかしセビージャでも出場は6試合に留まり、その間のスタメン出場は1回のみに。全体のプレイ時間も101分と出番はほとんど与えられず、不完全燃焼のままレンタル期間を終えていた。





Hannibal Mejbri completes medical today at Burnley and joins on permanent deal instead of loan with obligation to buy.



Man United requested change as funds will be received earlier and deal will also include a sell-on clause.



Here we go! pic.twitter.com/Hk4XH2DMC6