昨季、ヨーロッパリーグを制覇したアタランタは今季に向けて積極的な補強に動いている。



『Sky Sport』のジャンルカ・ディ・マルツォ氏によると、アタランタは今夏、チェルシーに所属するトレヴォ・チャロバーの獲得に動くという。同選手は現在チェルシーでは背番号を剥奪されるなど完全な構想外となっており、去就が注目されていた。



現在24歳のチャロバーは8歳からチェルシーに在籍するクラブの生え抜きDF。イプスウィッチ・タウンやハダースフィールド・タウン、ロリアンへのレンタル移籍を経て2021年にトップチームに昇格を果たした同選手は、これまでチェルシーでは公式戦通算80試合に出場し、5ゴールを記録。昨季も前半戦こそ怪我で出場が叶わなかったが、復帰した後半戦は公式戦17試合に出場し、リーグ戦でも13試合のうち10試合にスタメン出場するなど、クラブの終盤の追い上げに貢献していた。





