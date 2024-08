【30 MINUTES PREFERENCE】8月27日 発表

BANDAI SPIRITSはプラモデルシリーズ「30 MINUTES LABEL」の新シリーズ「30 MINUTES PREFERENCE」を発表した。

本シリーズはこれまでに培ってきた「30ML」のノウハウを元に、さまざまなIP、コンテンツを立体化するもの。第1弾としてTV「ぼっち・ざ・ろっく!」に登場するキャラクターをプラモデル化。「後藤ひとり」を2025年3月に発売する。価格は4,840円。

「ぼっち・ざ・ろっく!」は芳文社「まんがタイムきららMAX」で連載している4コママンガと、2023年秋に放映したTVアニメ。極度の人見知りで陰キャな少女「後藤ひとり」がバンド「結束バンド」に加入し、3人の個性的なメンバーとともに成長していく様を描く。

製品ではうつむいた状態の前髪、2種のタンポ印刷済み表情パーツなど、劇中再現用のパーツが付属。「結束バンド」バンドTシャツの他、水転写デカール用表情パーツ、デカール、ブレスレット、ボトルネック奏法用ボトルも付属する予定としている。

【第7回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)はまじあき/芳文社・アニプレックス

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2023



(C)Bandai Namco Entertainmant Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.



(C)THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021