¿·²¦¼Ô¡¦Â¼¾åÏÂÀ®Ç®Ë¾¤ÎÁ¥ÌÚÀ¿¾¡¤È½éËÉ±ÒÀï¡ª¡¡9/26¡Ø½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯ ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹Vol.30¡Ù
¡Ø½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯ ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹Vol.30¡Ù¤¬9·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Âè18Âå¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦¼Ô¡¦¡ÈÊ¿À®¤Î¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡ÉÂ¼¾åÏÂÀ®¤È¡Èá´¤Ã¤¿¥µ¥à¥é¥¤¡ÉÁ¥ÌÚÀ¿¾¡¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦ºÂ¤òÅÒ¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Â¼¾åÏÂÀ®¤Ï¡¢6·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯ ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹Vol.29¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°²¦¼Ô¡¦´Ö²¼È»¿Í¤ò²¼¤·¡¢Âè18Âå¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦¼Ô¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤ÎÂ¼¾å¤¬½éËÉ±ÒÀï¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤ÆÁ¥ÌÚ¤ò´õË¾¤·¡¢Á¥ÌÚ¤¬¼õÂú¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
Âè18Âå¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦¼Ô¡¦Â¼¾åÏÂÀ®
¡ã¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È ¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¸¢»î¹ç 60Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡ä
¡ÎÂè18Âå²¦¼Ô¡ÏÂ¼¾åÏÂÀ®¡Ê¥Õ¥êー¡Ë
VS
¡ÎÄ©Àï¼Ô¡ÏÁ¥ÌÚÀ¿¾¡¡Ê¥Õ¥êー¡Ë
¢¨Â¼¾åÏÂÀ®¤Î½éËÉ±ÒÀï¡£
¢£Á¥ÌÚÀ¿¾¡ÂÐÀï¼õÂú¥á¥Ã¥»ー¥¸
18Ç¯Á°Â¼¾åÁª¼ê¤òÁê¼ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2006 2/26 ¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¥é¥¦¥ÉÎ¥Ã¦¸å¤«¤éÂ¼¾åÁª¼ê¤Îµ»ö¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ØÌ¾¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
18Ç¯´Ö¿´¤Î±ü¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤¤ò¤³¤Î»î¹ç¤Ë·ü¤±¤Þ¤¹¡£
Â¼¾å¤ÏÂè18Âå¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦¼Ô¤Ë½¢¤¤¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖÁ¥ÌÚÀ¿¾¡¤µ¤ó¤È¾¡Éé¤ò¤·¤¿¤¤¡£Á¥ÌÚ¤µ¤ó¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Æ¥í¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢ÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ´¤ÎÁ¥ÌÚ¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£Á¥ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÅá¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅá¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¤¤¤¯¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅá¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈ´¤«¤»¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²¶¤ÏËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ÇÄÙ¤·¤Ë¤¤¤¯¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¡£Á¥ÌÚ¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦ºÂ¤òÅÒ¤±¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢º²¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ø½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯ ¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹Vol.30¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¥¹ー¥Ñー¡¦¥¿¥¤¥¬ー¤äÁ°²¦¼Ô¡¦´Ö²¼È»¿Í¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥¬ー²£ÅÄ¤äé®²¼¤á¤°¤ß¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ãÃË»ÒÁª¼ê¡ä
Â¼¾åÏÂÀ®¡ÊÂè18Âå¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦¼Ô/¥Õ¥êー¡Ë
¥¹ー¥Ñー¡¦¥¿¥¤¥¬ー¡Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ë
´Ö²¼È»¿Í¡Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ë
Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡Ê¥Õ¥êー¡Ë
Æü¹â°ê¿Í¡Ê¥·¥çー¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡Ë
¥Àー¥¯¡¦¥¦¥ë¥Õ¡ÊDarkerZ¡Ë
´Øº¬¡È¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù¡Ê¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¡Ë
°¤Éô»ËÅµ¡Ê³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ¡ËÂ¾¡£
¡ã½÷»ÒÁª¼ê¡ä
¥¸¥ã¥¬ー²£ÅÄ¡ÊSSPW½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô/CRYSIS¡¿¥ïー¥ë¥É½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥Ê¡Ë
é®²¼¤á¤°¤ß¡ÊSSPW½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô/CRYSIS¡¿¥Õ¥êー¡Ë
¥¿¥¤¥¬－¡¦¥¯¥¤ー¥ó¡Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ë
Sareee¡Ê¥Õ¥êー¡ËÂ¾¡£
¢¨½Ð¾ìÁª¼ê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹ー¥Ñー¡¦¥¿¥¤¥¬ー¡¢´Ö²¼È»¿Í¡¢¥¸¥ã¥¬ー²£ÅÄ¡¢é®²¼¤á¤°¤ß¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â¿¿ô½Ð¾ì