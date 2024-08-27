¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÀ¯½¡¸ø¤Î¤ªÉÊ½ñ¤¡×ÅÏÊÕ¸¬¤ÎÄ¶Ã£É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡õÄ«¿©²ñàÁ´ËÆá¸ø³«¤Ë¡Ö¸¬¤µ¤Þ¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¥Û¥ó¥È¤Ë»Ä½ë¾è¤ê¤¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡ÔÄ«¿©²ñ¡Õ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡¢¡È±Û¸å¤Î¤Ø¤®¶¾Çþ¡É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ÇòÏÂ¤¨¡¢¤ª°ð²Ù¤µ¤ó¡¢¤ªÄÒÊª¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¢¤ó¤ß¤Ä¤È¤¤¤¦¿ØÍÆ¤Ç30¿ÍÊ¬¤Î¤ª¶¾Çþ¤òè§¤Ç¤Æ¡¢±¦¼ê¤¬¾¯¤·¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤Ä«¤Ë¡¢¤Ä¤ë¤ê¤ó¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¤ÎÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¤ª¶¾Çþ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÌã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÄ«¿©¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ÎÅÏÊÕ¤Î»Ñ¤ä¡¢ÌÓÉ®¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤ªÉÊ½ñ¤¤òÇ¼¤á¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢Ä«¿©²ñ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼êÉÁ¤¤Î¤ªÉÊ½ñ¤¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö½ë¤µ¤â¤â¤¦¤Ò¤È¤¤¤¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦ ¸¬¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÁ°Ìë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Í§¿ÍÃ£¤ÈBBQ¡£ÈþÌ£¤·¤¤Æù¤ÈBTB¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò´®Ç½¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤Àç¾Â¤ÏÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡ÖÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â³§¤µ¤Þ¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡ª¸¬¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢À¯½¡¸ø¤Î¤ªÉÊ½ñ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸¬¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤Ã£É®¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ñÆ»²È¤ÎÀèÀ¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸¬¤µ¤Þ¤«¤é¡Ö½ë¤µ¤â¤â¤¦¤Ò¤È¤¤¤¡Ä¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¥Û¥ó¥È¤Ë»Ä½ë¾è¤ê¤¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹ ¡£¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ñ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÏÊÕ¤«¤é¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö·Ò¤°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ëºî¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¡ÖK-port¡×¤òµ¤Àç¾Â»Ô¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä«¿©²ñ¤Ï²¿ÅÙ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£