27日、金沢競馬場で行われた第19回石川テレビ杯(2歳・重賞・ダ1400m・1着賞金300万円)は、逃げた吉原寛人騎手騎乗の2番人気ビバロジータ(牝2、金沢・加藤和義厩舎)が、3番手から脚を伸ばした3番人気エムティパル(牝2、金沢・佐藤茂厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分29秒8(良)。

さらに1馬身差の3着に1番人気ショウガマッタナシ(牝2、金沢・高橋俊之厩舎)が入った。

勝ったビバロジータは、父ヘニーヒューズ、母ビバエルフ、その父コロナドズクエストという血統。これが重賞初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ビバロジータ(牝2)

騎手:吉原寛人

厩舎:金沢・加藤和義

父:ヘニーヒューズ

母:ビバエルフ

母の父:コロナドズクエスト

馬主:会田 裕一

生産者:高瀬牧場

【全着順】

1着 ビバロジータ 2人気

2着 エムティパル 3人気

3着 ショウガマッタナシ 1人気

4着 ベストタンゴ 6人気

5着 アメージングビュー 4人気

6着 サンエイチャコ 8人気

7着 ムータニ 5人気

8着 ミリオンバンブー 7人気

9着 ティモンズ 9人気

10着 トゥーナマッシュ 10人気