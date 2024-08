7人組グローバルボーイズグループ・NEXZが、日本で初となるショーケースツアー『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』を開催した。

NEXZは、JYPエンターテイメントとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生したTOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI、YUKIから成るグループ。今回のツアーは7人それぞれの地元である福岡・大阪・東京の3都市6公演で行われ、全公演がソールドアウトとなった。本稿では、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナにて行われた8月25日公演の模様をレポートする。

オープニング映像の後、リフターに乗ったメンバーが登場すると、彼らを待っていたNEX2Y(ファンの呼称)の黄色い歓声が沸き起こった。7人の名前がそれぞれステージに浮かび上がるとともに、ひとりずつスポットライトが当たっていく。

1曲目は8月21日にリリースされたJapan 1st EPの表題曲「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」。ショーケースのために用意したというダンスブレイクで幕を開け、力強いパフォーマンスで一気に会場のテンションを上げていく。そこから、5月20日リリースのグローバルデビュー作『Ride the Vibe』のカップリング曲「Starlight」を続けて披露した。

中盤では、メンバーのパーソナルな部分を知ってもらうためのトークコーナーが設けられた。司会の古家正亨の進行のもと、メンバーはそれぞれ自己紹介と、最終公演への意気込みを語っていく。埼玉出身のSEITAは家族が来ていることを明かし、「頑張ります!」と笑顔で宣言。東京でオーディションを受けていたSO GEONは、「まさか自分がここまで来るとは思っていなかったので、ここに立てていることが夢みたいです」と感慨深そうに語った。

続いて、「HOW TO NEXZ」と題して、事前にファンクラブで募集した質問に答えていく企画へ。「1日メンバーと入れ替われるなら?」という質問に、TOMOYAは「いないですね」と即答するものの、「古家さんと交代したい!」と熱望してMC席に座ることに。「MCのFURUYAでございます」としばしお茶目に進行を務める姿に、会場は和やかなムードに包まれていた。

YU宛の「おすすめの料理を教えて下さい!」という質問には、「カレーライス」と返答。「玉ねぎは小さく刻んだので甘味を出して、大きく切ったのは具材にして」と、料理上手のYUならではの回答が飛び出した。「ここだけは負けないことは?」と尋ねられたYUKIは「末っ子だからこそ、愛嬌があって可愛いパフォーマンス?」と答え、それを証明すべく1人で「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」を笑顔で披露し、客席からは「かわいい!」の声が飛び交っていた。

チャレンジコーナーでは、TOMOYAとYUが「DIVE」(TWICE)、SO GEONとHYUIとYUKIが「JJAM」(Stray Kids)、SEITAとHARUが「See that?」(NMIXX)のダンスに挑戦。見事にキレキレのパフォーマンスを見せ、ラストは7人で「Again & Again」(2PM)をイントロからクールに踊りこなした。

後半のライブパートは、2組に分かれたカバー曲のパフォーマンスでスタート。まずは、TOMOYA、HYUI、SEITA、YUKIが「Steal The Show」(Lauv)を披露。冒頭はスタンドマイク、後半からはハンドマイクで客席に手を振りながら歌を届けた。次にHARU、SO GEON、YUが、3人でレコーディングも行ったという「Standing Next to You」(JUNG KOOK)をカバー。センターステージで繰り広げられるセクシーさと力強さを併せ持ったパフォーマンスに、会場は大盛り上がりとなった。

そのままセンターステージに4人が合流して「Drop (feat. Fatman Scoop)」を届けると、衣装チェンジを経て「Keep on Moving」へ。彼らを起用したアクエリアスCMソングでもあり、明るいサウンドに乗せて踊る7人の笑顔がまぶしい。ラストは「Because of you」「Whatever Whenever」を披露し本編を締めくくった。

再びステージに登場した7人が披露したのは、『Nizi Project Season 2』ファイナルステージの課題曲「Miracle」。客席では、サプライズで用意された観客からの「NEXZでデビューしてくれてありがとう」「これからも一緒に歩んでいこう」のメッセージカードが掲げられ、歌唱を終えたメンバーは大喜び。

ここで、メンバーひとりずつのメッセージへ。SEITAは各メンバーへ丁寧に言葉を贈り、最後にNEX2Yに向けて「僕ひとりでは見ることができない景色を、皆さんのおかげで見させていただくことができて本当に幸せです」と感謝を告げた。NEX2Yへ手紙を書いてきたHYUIとYUKIは「最高なグループに導いてくださり、ありがとうございます。今僕は本当に幸せです」(HYUI)、「これからもお互いに力を与え合える存在として、一緒にいてくださったら嬉しいです」(YUKI)とそれぞれ心を込めて読み上げた。

SO GEONは「このメンバーなしではここまで来れなかった」「メンバーのおかげで僕がここにいる気がします」と涙を浮かべる。HARUは満席の会場に感謝を告げながら、オーディション時代に話していた「世界一のアーティストになる」という夢をあらためて力強く宣言した。

YUは支えてくれたスタッフに感謝を述べながら、客席を見渡し「光るペンライトの景色は脳裏に焼きついていて、忘れることは一生ないと思います」と嬉しそうにコメント。リーダーのTOMOYAは、ファンからの「おかげで人生が楽しくなった」というメッセージに「アイドル目指してよかったなって思えた」と話し、これまでの奮闘の日々を振り返って思わず涙をこぼす。「ショーケースを通して、みんな成長できたかなって思います」と語ると、そんなTOMOYAを中心に7人が抱き合い、「ありがとう」という言葉が交わされていた。

ショーケースのラストを飾ったのは、『Nizi Project Season 2』のテーマソング「Here & Now」。ステージ左右、センターステージにも広がりながら、NEX2Y一人ひとりと目を合わせていく7人。最後はメインステージに集結して息の合ったダンスを見せた。

デビューシングルのリリース、そして日本初のショーケースツアーを大盛況のうちに終えたNEXZ。次世代を意味する“Next Z(G)eneration”というグループ名の通り、確かなパフォーマンススキルと逞しさを持った彼らは、大きな夢に挑みながら新しい時代を切り拓いてくれるはずだ。

(文=かなざわまゆ)