日清食品のロングセラーカップ焼そば『日清焼そばU.F.O.』が精巧なミニチュアになってガシャポン(R)初登場! 食品系ミニチュアコレクションに加えよう。バンダイのカプセルトイ「ガシャポン(R)」より、「日清焼そばU.F.O. ミニチュアチャーム」がやってくる。本アイテムは『日清焼そばU.F.O.』シリーズの商品の可愛いミニチュアチャーム。サイズは直径約3.5cm、お馴染みのパッケージデザインはもちろんのこと、中身まで精巧に作り込まれたバージョンもご用意。

「日清焼そばU.F.O.」「日清焼そばU.F.O.(中身)」「日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル」「日清焼そばU.F.O. 油そば ラー油マヨ」「日清焼そばU.F.O. ポックンミョン 濃い濃い韓国風甘辛カルボ」の5種類がラインナップされている。蓋や調味料など、それぞれの商品に欠かせないアイテムがセットになっているダブルチャーム仕様なのもポイントだ。さらに、韓国ブームで人気上昇中の韓国風焼そばをアレンジした『ポックンミョン』シリーズ「日清焼そばU.F.O. ポックンミョン 濃い濃い韓国風甘辛カルボ」は、本シリーズのキャラクター「チョライオン」が初の立体化!ゆるゆるキュートな「チョライオン」が付属するのでこちらもお楽しみに。2024年8⽉第5週から順次展開されていくので、見かけた際はチェックしてみてね。(C)NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD. All Rights Reserved.