【ラ・リーガ第3節プレビュー】今季初ミッドウィーク開催！　バルサはダニ・オルモ初お披露目と共に唯一の3連勝へ

先週末に行われた第2節では王者レアル・マドリー、アトレティコ・マドリーがホーム開幕戦をいずれも3-0で快勝し初白星。また、MF久保建英に初ゴールが生まれたレアル・ソシエダも同じく勝利を挙げた。一方、バルセロナと伏兵セルタが唯一の連勝スタートを飾っている。週明けの月曜日から木曜日までの4日分散開催となる、今シーズン最初のミッドウィーク開催となる第3節。26日にすでに行われたビジャレアルvsセルタは、MFパレホの後半終了間際のPK弾で4-3の壮絶な打ち合いを制したビジャレアルがセルタに今季初黒星を与えている。

この結果、唯一3連勝の可能性を有するバルセロナはMFハメス・ロドリゲスの加入で話題を集めるラージョとのアウェイゲームに臨む。前節はアスレティック・ビルバオとの強豪対決を2-1で勝利したハンジ・フリックのチーム。FWラミン・ヤマルの今季初ゴールで先制もPKで同点に追いつかれると、再三の決定機がポストや相手の好守に阻まれる焦れる展開のなか、開幕戦に続いて主砲レヴァンドフスキがゴールをこじ開けて勝ち切った。この試合後にはDFラングレ、若手DFフェイ、FWヴィトール・ロッキと余剰人員の放出に成功した結果、DFクリステンセンの離脱の影響もあってMFダニ・オルモの選手登録にようやく成功。今節では待望のブラウグラナでのファーストチームデビューが見込まれる。また、苦手とするバジェカスでは直近2試合での少なくない攻守の課題を改善したいところだ。王者レアル・マドリーは2連勝を目指してラス・パルマスとのアウェイゲームに臨む。サンティアゴ・ベルナベウでの初戦となったバジャドリー戦は低調なゴールレスで前半を終えたが、後半序盤のMFバルベルデの強烈なミドルシュートで先制すると、試合終盤にはFWブラヒム・ディアス、18歳FWエンドリッキのデビューゴールと途中交代の選手の活躍で終わってみれば3-0の完勝となった。ただ、エースのFWヴィニシウス、新加入のFWムバッペの2人のアタッカーのパフォーマンスが上がり切っていない点はやや懸念材料。開幕2試合連続複数失点のホームチーム相手にその2人のゴールを期待したい。アトレティコはホーム連戦となるエスパニョール戦で連勝を目指す。昨シーズンの上位対決となった前節のジローナ戦は3-0の完勝。前半にFWグリーズマンの見事な直接FKで先制すると、後半はMFマルコス・ジョレンテが強烈なミドルシュートにMFバリオスも絡んだ鮮やかなロングカウンターからMFコケのゴールをお膳立てする圧巻の活躍で快勝を収めた。シメオネ監督も認めるようにMFギャラガー、FWアルバレスの適応にはもう少し時間がかかりそうだが、攻撃の破壊力は確実に増している。前節、ソシエダ相手に善戦したエスパニョールは侮れない相手だが、自慢の攻撃力を活かして勝ち切りたい。ソシエダは今節、アラベスとのバスク自治州ダービーに臨む。前節のエスパニョール戦はボールを握ったものの、攻め切れない難しい展開の中で後半半ばに途中投入された久保が鋭いカットインから強烈な左足シュートを突き刺し、日本人エースの値千金の活躍によって敵地でウノセロ勝利。今季初勝利を挙げた。スタメン落ちに憤りを示した久保のゴールセレブレーションはやや物議を醸したが、このアラベス戦でスタメン復帰が見込まれる。今節でもゴールを記録し、今度は普段通りの笑顔でのゴールセレブレーションを見たいところだ。FW浅野拓磨を擁するマジョルカはピミエンタ新体制で開幕2戦未勝利のセビージャと対戦する。前節、オサスナ戦で2試合連続スタメンを飾った浅野だが、同試合では前半終了間際の決定機でヘディングシュートを決め切れず。その結果、チームは0-1で競り負けて今季初黒星を喫しており、今回のホームゲームでは難敵相手に結果を残し、チームを初勝利に導きたい。その他では共に今季初勝利を狙うアスレティック・ビルバオvsバレンシアの名門対決、バジャドリーvsレガネスの昇格組対決、同じく3戦目での初白星を目指すジローナ、ベティスの戦いにも注目したい。《ラ・リーガ第3節》8/26(月)ビジャレアル 4-3 セルタ8/27(火)《26:00》マジョルカ vs セビージャ《28:30》ラージョ vs バルセロナ8/28(水)《26:00》アスレティック・ビルバオ vs バレンシアバジャドリー vs レガネス《28:00》ベティス vs ヘタフェレアル・ソシエダ vs アラベスアトレティコ・マドリー vs エスパニョール8/29(木)《26:00》ジローナ vs オサスナ《28:30》ラス・パルマス vs レアル・マドリー