「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、緑溢れる服部緑地内にオープンした、薪火料理と新鮮な地元食材が自慢のレストラン。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

sasa(大阪・豊中)

2024年7月、大阪・豊中市の「服部緑地」内に、 “薪火×地食材”をコンセプトにしたイタリアンレストラン「sasa」がオープンしました。最寄り駅となる緑地公園駅からは徒歩20分、新大阪駅からは車で15分ほどの場所にあります。

“薪火×地食材”をコンセプトにしたイタリアン 写真:お店から

手掛けるのは、神戸・大阪でウェディングやレストラン等の事業を展開する「株式会社クレ・ドゥ・レーブ」。服部緑地は約126ヘクタールという府下最大級の広さがあり、「日本の都市公園100選」や「日本の歴史公園100選」にも選出されています。公園の緑が綺麗で、地域の人が集まる場所がつくれたら、と思い出店を決めたそうです。

森のリゾートのようなレストランで上質な時間を 写真:お店から

公園内のレストランを、建物の躯体を再利用しながらリノベーションし、魅力的な空間に一新することで「地域の賑わい創出とサステナブルな未来に貢献したい」という考えから、クリエイターや料理人たちとともにをつくりあげたのが“自然とデザインが調和する空間”。店名の「sasa(ささ)」は、風が吹くさまを表す古語からきているのだとか。「大勢の人々が口々に物をいうさま」「笑うさま」の意味もあり、風が吹き抜けるスペースで、ゲストのおしゃべりに包まれる幸せな場所でありたいという思いが込められています。

開放的な店内 写真:お店から

敷地内からビルが一つも見えない森のような緑の眺望とデザインが調和する非日常空間には、テーブル席が22席あり、10〜20名用の個室も完備しています。また、着席時は70人、立食時は100人まで利用可能な、1日1組完全プライベート空間でのウェディングもできます。緑あふれる森の中でのセレモニーや、新鮮な地元食材を使ったアウトドアスタイルでのパーティーなど、自然の魅力をいかしたオリジナリティ溢れるウェディングは新郎新婦だけでなくゲストの記憶にも深く刻まれる時間になりそう。

料理長・下枝 正樹氏 写真:お店から

同店で華やかなイタリアンを生み出すのは、料理長の下枝 正樹氏。1997年に横浜市郊外の老舗イタリアンレストラン「ジェノヴァ」でイタリア料理人としてスタート。2000年にイタリアへ渡り「La Clotze」や、ミシュラン二つ星レストラン「Antica Corona Reale」や「Hotel Villa d’Este」で修業を重ねます。2002年に横浜で「ラ・ピオーラ」を開業し、2009年の閉店後は東京都内のイタリアンレストラン数店で料理長として腕を振るってきました。2018年神戸・北野の丘から街並みを見渡せるモダンイタリアン「TOAST(旧 北野クラブアネックス)」の料理長に就任。また、神戸市のプロサッカークラブ「ヴィッセル神戸」の遠征にチームシェフとして参加し、選手の疲労軽減やフィジカル強化につながるよう、チーム栄養士と連携してメニューを提供してきました。

近隣の生産者からの食材を使用 写真:お店から

同店はイタリアンの最高峰とされる「リストランテ」の語源である「リストラーレ」の精神を大切にしたレストラン。「リストラーレ」とはイタリア語で「元気を回復させる」という意味で、おいしいのはもちろん、心身共に元気になれるような料理です。調理の主な熱源には、さまざまな温度帯での調理が可能な「薪火」を採用。薪は、二酸化炭素の増減に影響のないカーボンニュートラルな燃料といわれ、サスティナビリティの高さもポイント。

直火・熾火・灰とさまざまな温度帯での調理が可能な「薪火」 写真:お店から

またSDGsと地域貢献の観点から、近隣にある「平野ファーム」の野菜を使用するなど、できる限り地域の生産者による安心・安全な食材を使用したいと考えているそうです。

Fiore 写真:お店から

おすすめのランチタイム限定「Fiore」(4,400円)は、地元の農家の朝どれ野菜を中心とした野菜プレート。数十種類の色とりどりの野菜が入っているのも魅力です。

また、トッピングはその日のおすすめを用意するため日によって内容が異なり、訪れるたびに新しいおいしさに出会えます。

薪火料理の魅力を体感できる料理 写真:お店から

看板メニューは、全コースのメイン料理であり、館内からガラス越しに望むハース「Hearth(炉)」で生まれる「薪火料理」。最適な火入れができるので、その食材のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。硬くならず軟らかい肉のまま、食材の水分を必要以上に奪わずに調理可能だと言われています。厚めの肉をじっくり調理する時にも薪火は最適で、優れているのだそう。

ランチコースは4,400円から、ディナーコースは7,700円から用意しています。

まるで森の中で過ごしているかのよう。昼と夜で違った表情を持つのも魅力 写真:お店から

まるで森のリゾートを訪れたような緑の眺望、陽光と木の温もりがあふれる開放的な空間で、ゆっくりと流れる時間に身をゆだねられるレストラン。

ゆらめく炎や香りが生み出すライブ感とともに、薪火を主役にした地産地消のイタリアンを、心ゆくまで楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

軽く炙ったハモと八尾枝豆のリゾット 出典:miwaさん

『Luce(ルーチェ) 全9皿

・ズッキーニのズッパフレッダ

濃厚なズッキーニの冷製スープ。キャビア・カットされたズッキーニ・オリーブオイル・あと何か。よく混ぜていただきます。口の中は夏一色です!

・軽く炙ったハモと八尾枝豆のリゾット

ハモ・枝豆・リゾットと面白い組み合わせ。

噛めば噛むほど旨味が増し深い味わいになります。

枝豆の葉の仄かな苦味がいいアクセントに。

・鳥取和牛ランプ肉と旬野菜の新火焼き

真の部分が真っ赤に燃えている熾火で焼き上げたランプ肉。塩だけで味付けされており、口の中で旨味と肉汁がじゅわっと溢れます。

上品な塩味を堪能しました!

夏の暑さにぴったり・爽やか尽くしのフルコースでした!

意外な組み合わせも多く、見た目の芸術的な美しさと滋味豊かな味わい。心身ともに元気になりました。

自然と調和した贅沢なリストランテ!』(miwaさん)

※価格は税込・サービス料別

※緑地公園駅、曽根駅、服部天神駅より無料送迎あり(予約制)

<店舗情報>◆sasa住所 : 大阪府豊中市服部緑地1-8TEL : 050-5593-9782

文:佐藤明日香、食べログマガジン編集部

