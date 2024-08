デュオキャンプ向けのテント！RATELWORKS「BODEN MID」

丸栄が展開するキャンプ用品ブランド「RATELWORKS(ラーテルワークス)」は、4周年を記念し、2024年8月30日から9月6日まで数量・期間限定モデル BODEN MIDを発売します。

RATELWORKS「BODEN MID」

■製品の特徴

人気のBODENがMIDサイズに、4周年記念限定モデルとして登場。

3〜4人のファミリーキャンプ、デュオキャンプ向けのテントとしてダウンサイジングモデルを数量限定で発売!

・扱いやすいサイズ感

BODENならではの快適さと扱いやすさはそのままに、3〜4人家族に最適なサイズ感を実現しました。

ダウンサイジングによる容積と重量の削減により、収納や持ち運びもしやすくなりました。

テント内では大人が立って歩ける天井高。

3〜4人で快適に過ごしやすい“ちょうど良い”、2人では広々贅沢空間を楽しめます。

広々とした寝室ではゆったりとした時間を過ごすことができます。

従来よりコンパクトな収納サイズ。

・4周年限定 ルーフプロテクタ標準装備

本来別売りのルーフプロテクタを標準装備。

BODEN MIDフライシートは遮光性の高いPUが加工を施しており、十分な遮光性があります。

しかしながら、真夏などのより強い日差しの下でも安心して使用いただけるようにルーフプロテクタを標準装備としました。

ルーフプロテクタを装着することで、フライシートとの空間(空気層)を作り、結露発生を低減する効果があります。

また、些細な部分ではありますが、降雨時は多少の雨音軽減の効果も期待できます。

・4周年記念限定 織りネーム

BODEN MIDの収納袋や本体には織りネーム縫製。

4周年記念モデル数量限定仕様となります。

・BF生地を含めた3色展開

従来のBODEN同様のCB・GRカラーに加えてWAL LIGHT BFに採用のブラッシュファイバー生地(ポリエステル起毛生地)を採用。

ポリエステルの特徴でもある乾きやすさと軽さはそのままに、生地表面を起毛させることでT/Cやコットンのような重厚感のある風合いを楽しめます。

・BODEN同様の6形態

全巻き上げ

すべてを巻き上げて、風通しをよくすることも可能。

・フル開放&跳ね上げ

メッシュをすべて巻き上げ、影を作りながらも風通しよく過ごしていただくことが可能です。

・フルメッシュ&跳ね上げ

全窓をメッシュにし、尚且つ跳ね上げることが可能。

虫の侵入を防ぎながら、しっかりとサイド・フロントパネルで影を作れます。

・半メッシュ

両サイドのパネルは少し巻き上げて固定することが可能なので、雨が降った際にも風通りよく空気を取り込むことが可能です。

・フルメッシュ

メッシュにできる箇所が全部で6カ所あります。

夏場でも虫の侵入を防ぎながら風通りを良くすることで、快適に過ごせます。

・フルクローズ

換気をしながら、全窓をクローズできることで、雨や風の侵入を防ぎます。

■詳細

・スペクトラファイバー採用

スペクトラファイバーとは、地球上に存在する世界最強・最軽量の素材の一つで、その生地を負荷がかかる箇所に採用しています。

・豊富なポケット

インナーテントの入り口にある大きな収納ポケットとテント内にも収納ポケットを装備しています。

・大きなベンチレーション

テント内の空気循環をよりよく促し、快適な環境を維持します。

テント内からもスタンディングバーの立ち上げが可能です。

・スカートつき

冬場は冷気の侵入を防ぎ、夏場はスカートを巻き上げることで通気性をアップ。

オールシーズン対応可能なテントです。

・ビルディングテープ収納ポケット

ビルディングテープにつまずいたり、予期せぬテントの破損を回避するために、設営後(ペグダウン後)はビルディングテープの片側を外して収納できます。

・電源コード用ファスナーつき

インナーテント前方には便利なファスナーがついています。

・リフレクト仕様の耐風ループ

フライシートとポールの安定性を増す、ブラックのテープは夜間光を当てると光るリフレクトテープを採用しています。

■標準装備品

・専用ルーフプロテクタ

・専用インナーテント

・鍛造(たんぞう)ペグ

・リフレクトガイロープ

・高品質ハンマー

・小物収納ケース

