PSE認証取得！F.K.Solutions「HEXaEDライト」

F.K.Solutionsは、中国深センのLEDライトの製造会社 Zhongshan Gaoneng Lighting Technology Co., Ltd.(以下GN社)と業務提携し、高輝度LEDを用いた“HEXaEDライト”を2024年9月1日より発売します。

HEXaEDライトは、自社製造の軽量なLEDライトバーを、GN社が特許取得しているオリジナル形状のコネクターを用いて接続し、六角形や四角形など様々な形を構成することができる、ユニークで独創性に富んだLEDライトで、屋内照明、ガレージ照明、間接照明など、様々な用途で使用できます。

視覚的なインパクト、明るさ、施工効率、コストパフォーマンス、すべてにおいて新しく高水準な新商品です。

【商品の特徴】

・PSE認証について

・特許技術について

・商品の形状について

・商品の重量について

・商品の施工について

■HEXaEDライト 電気用品安全法(PSE認証)について

HEXaEDライトは、世界各国で使用できる製品であり、日本国内でも安心して使用できる電気用品安全法(PSEマーク)を取得しています。

HEXaEDライトは、LEDライトバー、コネクター、電源線のすべてでPSEマークを取得しています。

■HEXaEDライト 特許技術について

Zhongshan Gaoneng Lighting Technology Co., Ltd.は、ハニカム形状やスクエア形状のライトを形成するうえで重要な、LEDライトバーを接続するコネクターの特許を取得しています。

この特許技術を用いたコネクターは全部で6種類あり、各用途に合わせて様々な形状で空間を照らすことができます。

■商品の形状について

HEXaEDライトは、室内や店内、またはガレージをお洒落に、そして格好よくライティングすることができます。

これまでの市場にはない接続コネクターにより、様々な形状の施工が容易になります。

例1) 三方向(Y型)の接続コネクターで、ハニカム形状

例2) 四方向(X型)の接続コネクターで、格子型

特許技術を用いたこのコネクターは、従来のライトにはないシームレスなライティングを可能にします。

■商品の重量について

HEXaEDライトは、LEDライトバーのフレーム部分にアルミニウムを採用し、LEDのカバー部分にはポリカーボネートを使用しています。

そのため、HEXaEDライトの重量は非常に軽く、施工範囲が広がります。

LEDライトバーの各重量

440mm 125g

600mm 145g

1200mm 225g

■商品の施工方法について

HEXaEDライトは、天井に施工する場合、従来の天井ライトの施工に必要な屋根裏の配線工事や、ライトを取り付けるための土台工事が不要で、DIYでも取り付け可能です。

一か所で電源を取った後は、ライトとコネクターを接続するだけで通電し、施工を行うことができます。

六角形の構造の特徴は、同じ空間、同じ面積を、同じ長さのLEDバーで埋める際、他の形状と比較して効率よく配置することができます。

