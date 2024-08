企業価値向上につながる、国内最大規模の調査！MS＆ADインターリスク総研「人的資本調査2024」

MS&ADインターリスク総研は、一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム、HR総研、一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会と共同で人的資本経営と開示に関する企業・団体等の取組状況を大規模調査する「人的資本調査2024」を実施します。

MS&ADインターリスク総研は、一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム、HR総研、一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会と共同で人的資本経営と開示に関する企業・団体等の取組状況を大規模調査する「人的資本調査2024」を実施!

また、本調査の実施を記念し、外部から評価される人的資本経営・開示に必要な取組みを紹介するオンラインセミナーを開催します。

1.「人的資本調査」について

企業の持続的な成長を実現していくためには、人的資本への投資が不可欠です。

人的資本調査は、「企業価値向上につながる、より質の高い人的資本取組の普及啓発」を目的とし、過去2回(2022、2023)実施してきました。

企業にアンケートに回答いただくことで、無償で人的資本取組を個別に評価してフィードバックし、また、特に優れた取組みを行う企業を表彰しています。

これまでの累計では、1,000社以上に参加いただき、500社以上から回答がありました。

2.「人的資本調査2024」について

2024年度も、3回目となる「人的資本調査2024」を開催し、引き続き、わが国における人的資本経営・開示の浸透・発展に貢献していきます。

(1)エントリー及び調査期間

対象:上場企業、非上場企業を含むすべての企業・団体

期間:2024年8月27日〜12月2日

方法:専用サイトより受付

https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/

(2)調査概要

1)調査項目

本調査では、「企業価値向上につながる人的資本経営と開示」というコンセプトに基づき、これらに関する企業の取組状況についてアンケート調査します。

2)スケジュール

2024年8月27日 エントリー及び調査開始(回答期限:2024年12月2日)

2025年1月下旬 フィードバックレポート提供

2025年2〜3月 先進取組企業表彰

(3)調査に回答いただく企業のメリット

1)フィードバックレポートの無償提供

自社の人的資本取組状況を簡易診断したフィードバックレポートを無償で提供します。

自社の課題把握や今後のさらなる推進に向けて活用できます。

2)企業表彰(人的資本リーダーズ2024、人的資本経営品質2024)

特に優れた取組みを行う企業については以下に選出して表彰します。

投資家や求職者等、マルチステークホルダーへのPRに活用でき、企業ブランディング向上にも寄与します。

(4)「人的資本リーダーズ2024」選考委員(50音順)

・岩本 隆(慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授)

・大木 清弘(東京大学大学院 経済学研究科 准教授)

・谷口 真美(早稲田大学 商学学術院(商学部および同大学大学院 商学研究科)教授)

・松田 千恵子(東京都立大学大学院 経営学研究科 教授/東京都立大学 経済経営学部 教授)

・山田 久※(法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授)

※今回より新任

(5)協賛・協力団体(50音順)

・協賛企業

さくら情報システム株式会社、株式会社SmartHR、東芝デジタルソリューションズ株式会社、日鉄ソリューションズ株式会社、日本生命保険相互会社

・協力企業

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、一般社団法人グラミン日本、株式会社日本投資環境研究所(みずほフィナンシャルグループ)、ビジネスコーチ株式会社、一般社団法人プロティアン・キャリア協会、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社ワールドスタッフィング

3.記念セミナーの開催について

本調査の実施を記念し、セミナー(Web配信)を開催します。

