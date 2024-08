2009年に解散したオアシスが本日8月27日、ワールドツアー『OASIS LIVE 25』の皮切りとなるイギリスとアイルランドの公演を確定したことが明らかになった。バンドは2025年夏に、カーディフ、マンチェスター、ロンドン、エディンバラ、ダブリンで公演を行うことが発表された。

ノエルとリアムのギャラガー兄弟擁するオアシスは、2009年8月に兄のノエルが脱退したことにより解散。それ以降、2人の不仲を理由に再結成はあり得ないとされていたものの、昨8月26日、“27.08.24”(2024年8月27日)、“8am” の文字を映し出した動画がそれぞれオアシス、ノエル、リアムのSNSアカウントに投稿された。そのためこの投稿がオアシスの再結成を意味しているものではないかと大きな話題となり、日本でもX(旧ツイッター)で 「オアシス再結成」 「oasis再結成」 のほか、関連して「兄弟喧嘩」 もトレンド入りとなっていた。

そして迎えた “27.08.24” “8am”(日本時間の本日27日午後4時)、遂に待望の再結成が事実であることが明らかになった。

なお、来年後半には『OASIS LIVE ’25』をヨーロッパ以外の大陸で開催する計画が進行中とのこと。

英国公演のチケットは、8月31日土曜日の午前 9 時より、

www.ticketmaster.co.uk,

www.gigsandtours.com

www.seetickets.com.

にて発売。ダブリン公演のチケットは、同日午前8時から www.ticketmaster.ie から発売される。



■オアシス コメント

「銃声が静まり、

星が一列に並んだ。

長い待ち時間は終わりだ。

テレビ放映されることはないから

ぜひ観にきてくれ。」

なお、2024年はデビューアルバム 『オアシス (Definitely Maybe) 』 のリリースから、そして初来日公演からも30周年というアニバーサリーイヤー。これを記念して、改めて彼らの残した色褪せない楽曲の魅力、そして唯一無二なその存在を多角的な視点で紐解く壮大なエキシビション『Live Forever:Oasis 30周年特別展』の開催が決定している(11月1日(金)から六本木ミュージアムで開催)。2014年、わずか4日間という短期開催ながら1万人を動員したオアシス日本初の展覧会『CHASING THE SUN:OASIS 1993 -1997 あなたにとってのオアシスとは』から10年ぶりとなる本展では、彼らの愛用した楽器や直筆の歌詞の走り書き、バンド初期のアイコニックなオリジナルポスター群など、前回は紹介しきれなかった貴重なアイテムも多数展示。故郷マンチェスターの文化的背景をたどり、世代を超えるロックンロール・スーパースターがいかにして誕生したのかを探ってゆく。アルバムのアートワークを再現したフォトスポット、彼らのライブを体感できるスペースなど、オアシスという稀有なバンドの魅力をその名曲とともに深掘りできる内容になる予定だという。