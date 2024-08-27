¡Ú¾®ÅÄ¸¶¶¥ÎØ¡¡75¼þÇ¯µÇ°G3ËÌ¾òÁá±ÀÇÕ¡¡ºÇ½ªÆü¡Û7¼Ö·ëÂ«¤Ç·´»Ê¹ÀÊ¿V¡ÖËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡¾®ÅÄ¸¶¶¥ÎØ³«Àß75¼þÇ¯µÇ°¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¶¥ÎØG3¡ÖËÌ¾òÁá±ÀÇÕÁèÃ¥Àï¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â522Ëü±ß¡¢Éû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤ÏºÇ½ªÆü¡£12R¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï7¼Ö·ëÂ«¤·¤¿Æî´ØÀª¤Î4ÈÖ¼ê¤ò²ó¤Ã¤¿·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê33¡á¿ÀÆàÀî¡¦99´ü¡Ë¤¬3ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¾¾°æ¹¨Í¤¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤«¤ï¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£ÅöÃÏµÇ°¤ÏÏ¢ÇÆ¤ÇÄÌ»»5²óÌÜ¡¢µÇ°¤ÎÍ¥¾¡¤Ïº£Ç¯1·î¤ÎÀîºê°ÊÍè¡¢21²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎ®¤¬½¸¤Þ¤ëµÇ°·è¾¡¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÆî´Ø7¼Ö·ëÂ«¡£ÀäÂÐ¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤1Àï¤ò¡¢Àð¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë·´»Ê¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢¸å¤í¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆËÍ¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È·´»Ê¤Ï²¿ÅÙ¤âÃç´Ö¤Ø´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÈÄ¥Ð¥Ã¥¯¤«¤éÀèÆ¬¤Î¿·Â¼¾÷¤¬Á´³«¡£ÂÇ¾â¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎÅ¨¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÏÆËÜÍºÂÀ¤¬Íè¤ëÁ°¤ËËÌ°æÍ¤µ¨¤¬ÈÖ¼ê·þ¤ê¤ò´º¹Ô¡£ºÇ½ªB¤Ç¾¾°æ¤â½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï·´»Ê¤¬º¹¤¹¡£Á´¤¯·ä¤Î¤Ê¤¤·ëÂ«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÖÈÖ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Á°¤«¤éÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦ºîÀï¤À¤Ã¤¿¡£ËÌ°æ¤µ¤ó¤âÁá¤á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÏÆËÜ¤µ¤ó¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ²ó¤ì¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê¡¢Ê¿ÄÍ¡¢¾®ÅÄ¸¶¤È²Æ¤ÎÃÏ¸µ3Ï¢Àï¡£Ê¿ÄÍ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤³¤½Í¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê¤ß2V¡¢G1Í¥½Ð¤È¤µ¤¹¤¬¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÏÂçÉñÂæ¤«¤éÃæ4Æü¤ÇÈè¤ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö´Ö³Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î´¶³Ð¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡×¡£¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡·´»Ê¤òÁíÂç¾¤ËËÌ°æ¡¢¾¾°æ¡¢ÏÂÅÄ¿¿µ×Î±¡Ä¡£¿ÀÆàÀî¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ïº£¤äÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤À¡£¡ÖµÇ°¤âG1¤â1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢µÕ¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£º£²ó¤â6¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢ÊÂ¤Ó¤ò·è¤á¤ë¾å¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤Çº¤ß¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£ºÇ¶¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡Ä¡£¿ÀÆàÀî¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¥¨¡¼¥¹¤ÎV¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅÏÊÕ¡¡Íº¿Í¡Ë