＜イナズマロック フェス 2024＞



■日程：9月21日(土)、22日(日)■会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場 (滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)■[LIVE AREA]開場／開演／終演：10:30／12:00／19:00 (各日とも予定)■[FREE AREA]開場：9:30※雨天決行(荒天の場合は中止)■出演アーティスト：(50音順)▼9月21日(土)[LIVE AREA / 雷神STAGE]-真天地開闢集団-ジグザグ / T.M.Revolution / ながのーず (長野博＋井ノ原快彦) / HYDE / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ / ロバート秋山presents 秋山歌謡祭[FREE AREA / 風神STAGE]ASH DA HERO / 天野月 / アルテミスの翼 / alma / East Of Eden / からあげ弁当 / G over / 高嶺のなでしこ / DEZERT / LEEVELLES and more▼9月22日(日)[LIVE AREA / 雷神STAGE]ウマ娘 プリティーダービー / 西川貴教 / NiziU / NEWS / Novelbright / FANTASTICS / 宮野真守※ゲスト：小室哲哉 / So, Minami（Fear, and Loathing in Las Vegas）[FREE AREA / 風神STAGE]XY / 熊乃ベアトリーチェ / こっちのけんと / Chim Chap / ≒JOY / ≠ME / 板歯目 / bokula. / メとメ / LINKL PLANET and more＜チケットオフィシャル7次先行受付中！＞受付URL：https://r-t.jp/irf2024受付期間：8月21日(水)0:00〜8月29日(木)23:59受付券種：[IGA 21日券 / IGA 22日券] 各￥13,000(税込)受付方式：先着枚数制限：お一人様各4枚まで※3歳以上有料。※公演日によって出演アーティストが異なります。※出演アーティストは変更になる場合がございます。※出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻し・公演日の振替はできかねます。■お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00〜18:00日・祝休)■Official HP：http://inazumarock.com/■Official X：https://x.com/irf_official