＜イナズマロック フェス 2024＞、雷神＆風神ステージ タイムテーブル公開
9月21日(土)、22日(日)の2日間、滋賀県草津市烏丸半島芝生広場で開催される＜イナズマロック フェス 2024＞、の雷神ステージ、風神ステージのタイムテーブルが公開された。
＜イナズマロック フェス 2024＞
■会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場 (滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)
■[LIVE AREA]開場／開演／終演：10:30／12:00／19:00 (各日とも予定)
■[FREE AREA]開場：9:30
※雨天決行(荒天の場合は中止)
■出演アーティスト：(50音順)
▼9月21日(土)
[LIVE AREA / 雷神STAGE]
-真天地開闢集団-ジグザグ / T.M.Revolution / ながのーず (長野博＋井ノ原快彦) / HYDE / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ / ロバート秋山presents 秋山歌謡祭
[FREE AREA / 風神STAGE]
ASH DA HERO / 天野月 / アルテミスの翼 / alma / East Of Eden / からあげ弁当 / G over / 高嶺のなでしこ / DEZERT / LEEVELLES and more
▼9月22日(日)
[LIVE AREA / 雷神STAGE]
ウマ娘 プリティーダービー / 西川貴教 / NiziU / NEWS / Novelbright / FANTASTICS / 宮野真守
※ゲスト：小室哲哉 / So, Minami（Fear, and Loathing in Las Vegas）
[FREE AREA / 風神STAGE]
XY / 熊乃ベアトリーチェ / こっちのけんと / Chim Chap / ≒JOY / ≠ME / 板歯目 / bokula. / メとメ / LINKL PLANET and more
＜チケットオフィシャル7次先行受付中！＞
受付URL：https://r-t.jp/irf2024
受付期間：8月21日(水)0:00〜8月29日(木)23:59
受付券種：[IGA 21日券 / IGA 22日券] 各￥13,000(税込)
受付方式：先着
枚数制限：お一人様各4枚まで
※3歳以上有料。
※公演日によって出演アーティストが異なります。
※出演アーティストは変更になる場合がございます。
※出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻し・公演日の振替はできかねます。
■お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00〜18:00日・祝休)
■Official HP：http://inazumarock.com/
■Official X：https://x.com/irf_official