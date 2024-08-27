¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡ÙÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡È´ñº×¡É¡¡º£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÇ»Ì©¤Ê2»þ´ÖÈ¾¤Ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ê¤·¡Û
¡¡¥Æ¥ìÅì·Ï¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å11¡§06¡Ë¤¬¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö2024¡¡¤½¤ì¸À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Àº×¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ö¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤ò³°Éô¤Î¿Í´Ö¤ËÏ³¤é¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡È°ìÌë¸Â¤ê¤Î¤ªº×¤ê¡É¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥È¡¼¥¯¤¬Â³½Ð¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤È¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¡¢¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê¿¹»°Ãæ¡Ë¡¢·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë¡¢¥µ¡¼¥ä¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¡Öº£¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ORICON NEWS¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ê¤·¡Û¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖP¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦ÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤½¤ì¸À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Àº×¡×¡£»öÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼ãÎÓÀµ¶³¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¤³¤Î»þÂå¤ÇÉ½¤ÈÎ¢¤È¤«¡¢±¢¤ÈÍÛ¤È¤«¡¢»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¤«¡¢·Ý¿Í¤È¿Í´Ö¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬Àµ²ò¤«¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÈÂç¾¡É½ÕÆü½Ó¾´¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇÀ¹Âç¤ËËë³«¤±¡£¡Ö¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤ò³°Éô¤Î¿Í´Ö¤ËÏ³¤é¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÖSNS¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÆü¤É¤ó¤ÊÉÔÍÑ°ÕÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Íè¤½¤Î¤³¤È¤ÇÀÕ¤á¤¿¤êÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¼ãÎÓ¤«¤é³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤¬¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÃúÇ«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÈÄÁÒ¤¬¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹õÂô¤¬¼ãÎÓ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¥µ¡¼¥ä¤¬ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«²ò¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£ÇòÇ®¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢·ó¶á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¼ãÎÓ¤¬ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡È´ñº×¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¹õÂô¤Î¡È¾×·âÈ¯¸À¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢½ÕÆü¤â¤¿¤Þ¤é¤º¡Ö¤â¤¦¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤³¤Ü¤¹°ìËë¤â¡£·ÝÇ½³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð2»þ´ÖÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢º×ÆÃÍ¤Î¡Ö¤µ¤ß¤·¤µ¡×¤âÉº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ìÍÍ¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¡¢½ªÎ»¸å¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÇ»¸ü¤ÇÇ®¤¯¤ÆÊ¢Êú¤¨¤¿´ñº×¤Ç¤·¤¿¡£¤´Í÷Äº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡È¿®Íê´Ø·¸¡É¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¶»¤ÎÆâ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö2024
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û2024Ç¯8·î20Æü¸á¸å9»þ³«±é
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ü´Ö9·î9Æü¤Þ¤Ç
¡ÚÇÛ¿®Àè¡ÛPIA LIVE STREAM
¡ÚMC¡Û¥ª¡¼¥É¥ê¡¼
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÈÄÁÒ½ÓÇ·(¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹)¡¢¹õÂô¤«¤º¤³(¿¹»°Ãæ)¡¢·ó¶áÂç¼ù(EXIT)¡¢¥µ¡¼¥ä(¥é¥é¥ó¥É)
¡Ú»ëÄ°ÎÁ¡Û2200±ß¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÕäµÉÕ¤¡¡2700±ß¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¡¢¨ÇÛÁ÷ÈñÊÌÅÓ
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡ÛÈÎÇäÃæ 9·î9Æü¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤½¤ì¸À¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Àº×¡×¡£»öÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼ãÎÓÀµ¶³¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¤³¤Î»þÂå¤ÇÉ½¤ÈÎ¢¤È¤«¡¢±¢¤ÈÍÛ¤È¤«¡¢»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¤«¡¢·Ý¿Í¤È¿Í´Ö¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬Àµ²ò¤«¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÈÂç¾¡É½ÕÆü½Ó¾´¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇÀ¹Âç¤ËËë³«¤±¡£¡Ö¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤ò³°Éô¤Î¿Í´Ö¤ËÏ³¤é¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÖSNS¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÆü¤É¤ó¤ÊÉÔÍÑ°ÕÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Íè¤½¤Î¤³¤È¤ÇÀÕ¤á¤¿¤êÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¼ãÎÓ¤«¤é³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤¬¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÃúÇ«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÈÄÁÒ¤¬¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹õÂô¤¬¼ãÎÓ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¥µ¡¼¥ä¤¬ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«²ò¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£ÇòÇ®¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢·ó¶á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¼ãÎÓ¤¬ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡È´ñº×¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¹õÂô¤Î¡È¾×·âÈ¯¸À¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢½ÕÆü¤â¤¿¤Þ¤é¤º¡Ö¤â¤¦¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤³¤Ü¤¹°ìËë¤â¡£·ÝÇ½³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð2»þ´ÖÈ¾¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢º×ÆÃÍ¤Î¡Ö¤µ¤ß¤·¤µ¡×¤âÉº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ìÍÍ¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¡¢½ªÎ»¸å¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÇ»¸ü¤ÇÇ®¤¯¤ÆÊ¢Êú¤¨¤¿´ñº×¤Ç¤·¤¿¡£¤´Í÷Äº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡È¿®Íê´Ø·¸¡É¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¶»¤ÎÆâ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö2024
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û2024Ç¯8·î20Æü¸á¸å9»þ³«±é
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ü´Ö9·î9Æü¤Þ¤Ç
¡ÚÇÛ¿®Àè¡ÛPIA LIVE STREAM
¡ÚMC¡Û¥ª¡¼¥É¥ê¡¼
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÈÄÁÒ½ÓÇ·(¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹)¡¢¹õÂô¤«¤º¤³(¿¹»°Ãæ)¡¢·ó¶áÂç¼ù(EXIT)¡¢¥µ¡¼¥ä(¥é¥é¥ó¥É)
¡Ú»ëÄ°ÎÁ¡Û2200±ß¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÕäµÉÕ¤¡¡2700±ß¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¡¢¨ÇÛÁ÷ÈñÊÌÅÓ
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡ÛÈÎÇäÃæ 9·î9Æü¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç