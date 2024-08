JAIMAと、JSIAは、「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2024(旧RSC-TIC)」を幕張メッセ 国際会議室で開催します。

JAIMA/JSIA「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2024」

【日時】

2024年9月5日(木) 9時30分〜17時30分予定

2024年9月6日(金) 9時30分〜17時35分予定

【会場】

幕張メッセ 国際会議場 2階 国際会議室

JAIMAと、JSIAは、「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2024(旧RSC-TIC)」を幕張メッセ 国際会議室で開催。

RSCとJAIMAの共催で2011年から開催しています。

2019年まで毎年、幕張メッセで開催しておりましたが、2020年・2021年はオンライン開催、2022年はキング スカイフロント川崎生命科学・環境研究センター LiSEでハイブリッド形式での開催。

2023年より幕張メッセでの開催に戻り、2024年は2年目となります。

2024年は「Bioanalysis for Personalized Medicine」をメインテーマとし、国内外からの招待講演と一般公募の分析技術に関するポスター発表から構成されます。

【申込URL】

RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2024はJASIS 2024内で開催されますので、来場の際にはJASIS 2024の事前来場登録をして下さい。

一般聴講の方はJASIS 2024の入場証で聴講が可能です。

事前来場登録は8月30日(金) 24時00分までにお済ませください。

当日はJASIS来場者証を印刷の上、ご持参ください。

【招待講演者】

Imperial College London, UK

Elaine Holmes

Shanghai Jiao Tong University, China

Jinhong Guo

Hokkaido University, Japan

Manabu Tokeshi

Changi General Hospital, Singapore

Tar Choon Aw

National Tsing Hua University, Taiwan

Chihchen Chen

Martin Warman Consultancy Ltd., UK

Martin Warman

Gachon University, South Korea

Nae Yoon Lee

Prince of Songkla University, Thailand

Warakorn Limbut

【RSC-JAIMAオーガナイザー】

久本 秀明(RSCアナリストアソシエイトエディター、大阪公立大学)

ダニエル・チッテリオ(RSCフェロー、慶應義塾大学)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post Jinhong Guo登壇!JAIMA/JSIA「RSC-JAIMA Symposium on Analytical Chemistry 2024」 appeared first on Dtimes.