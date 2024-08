認定NPO法人おれんじハウスは、「インクルーシブ親子キャンプ2024」を、10月5日(土)〜6日(日)に開催します。

認定NPO法人おれんじハウス「インクルーシブ親子キャンプ2024」

インクルーシブ親子キャンプ

<インクルーシブ親子キャンプ 開催概要>

日時 : 2024年10月5日(土)13時〜10月6日(日)11時

会場 : キャンピース南足柄

〒250-0131 神奈川県南足柄市内山2586(旧北足柄中学校)

申込方法・締め切り: 詳細はホームページを確認してください。

https://orangebaby.org/news-single.php?p=7196

以下参加申し込みフォームからお願いします。

(1次締め切り8/29、2次締め切り9月初旬)

※1次申し込み多数の場合は抽選、

8/31以降の2次申し込みは先着

認定NPO法人おれんじハウスは、「インクルーシブ親子キャンプ2024」を、10月5日(土)〜6日(日)に開催。

本イベントは医療的ケアが必要なお子さんも発達支援が必要なお子さんも、いろんなお子さんたちが一緒に自然を楽しんだり、保護者同士の交流や専門職とちょっとした話しができる機会の提供を、という想いから2022年から始まりました。

・どんな親子でも参加できるインクルーシブ親子キャンプ

医療的ケア児もどんな子どもでもみんないっしょに

・キャンプイベントを楽しんでもらうことはもちろん、ご家族同士が育児の悩みや専門職と気軽に話しができる環境を提供し、子育てを語り合う場、子育て家族同士のつながりの場に

・私たちおれんじハウスの福祉職/医療職が作る新しいキャンプイベントの形

<協力企業>

ソニー生命保険株式会社 横浜ライフプランナーセンター第4支社

神奈川トヨタ自動車株式会社

キャンピース南足柄

有限会社梅や

株式会社つま正

横浜みなみ生活クラブ生活協同組合

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 医療的ケア児が参加できる!認定NPO法人おれんじハウス「インクルーシブ親子キャンプ2024」 appeared first on Dtimes.