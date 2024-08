カリフォルニア州サンノゼ、2024年8月22日(現地時間発) - 組込みLinux(R)ソリューションのパイオニアであるMontaVista(R) Software, LLCは、組込み環境特有の課題を克服するためKubernetesをサポートする「MVKube」サービスを発表しました。

モンタビスタ「MVKube」

カリフォルニア州サンノゼ、2024年8月22日(現地時間発) - 組込みLinux(R)ソリューションのパイオニアであるMontaVista(R) Software, LLCは、組込み環境特有の課題を克服するためKubernetesをサポートする「MVKube」サービスを発表。

新たに発表されたモンタビスタの「MVKube」(エムブイキューブ)は、リソースの制約や構成に複雑性のあるデバイスを対象とし、組込みLinux向けKubernetesの機能を拡張します。

更に、MVKubeでは長期の安定性とセキュリティを確かなものとし、ミッションクリティカルなシステム展開にも対応します。

MVKubeでは、重要なCVE更新、バグ修正、およびテクニカル サポートの提供により、一般的なKubernetesのライフサイクルを大幅に伸ばし、長期の展開・利用を可能にします。

またモンタビスタが持つ、20年におよぶ複雑なシステム保守の実績に加え、Linux専門のエンジニアによる技術サポートにより、安心してKubernetesシステムを利用できるようになります。

MVKubeは、2つのバリエーションによる単独、またはその組み合わせにより利用できます。

お客様が展開済の「既存Kubernetesクラスター」に対するロングタームサポートとメンテナンスを実施する形態、或いは大半のK8s構成に対応可能な「モンタビスタ標準」の構成を利用するものがあります。

いずれも、モンタビスタの「MVXpert」サービスと組み合わせることで、すべてのプラットフォーム・アーキテクチャ上で、ソリューションを構成する優れた柔軟性を発揮します。

MVKubeは組込みシステム特有の、限られたストレージ・サイズやCPU性能といったリソースの制約と構成の複雑さに対応し、特殊な周辺機器とシームレスなインテグレーションを確かなものとします。

このMVKubeによるソリューションは、モンタビスタのセキュリティ アップデートおよびメンテナンス パッチ サービスの機構により、お客様のシステム運用をさらに安定させ、レジリエンスを強化します。

オープンソース ベースのKubernetesに比べMVKubeには以下のような優位点があります。

1. 組込みシステムへの最適化:標準のKubernetesとは異なり、MVKubeでは組込み環境の制約や固有の要件に合わせて調整されているため、効率的なリソース活用が可能です。

2. 包括的サポート:MVKubeには、継続的なCVE更新とバグ修正による長期サポートが含まれていますので、お客様が選択するベースラインでのシステムセキュリティと信頼性が担保されます。

3. 統合の簡素化:MVKubeでは、特にMVXpertサービスを併用する場合に、組込みシステムに頻出する周辺機器や特殊なハードウェアによる障害解決や、インテグレーションを容易にします。

4. 強化された安定性:MVKubeは、ミッションクリティカルな運用に際しても、安定し回復力のあるプラットフォームを提供し、ダウンタイムを最小にするだけでなく、運用上のリスクを抑えることができます。

5. 自動化と管理:MVKubeには、組込みKubernetesデプロイメントの「管理と自動化」を効率化するツールと機能が予め含まれています。

モンタビスタでは、MVKubeのK8sベースラインに加えマイクロサービス フレームワークの開発を開始しました。

これにより、セキュアなDevOpsと、Kubernetesを使用する各ノードに対し異なるペイロードを標準ベースで展開するといった機能の提供が可能となります。

このフレームワークには、エッジ ラーニングの実行やノード内推論といった「AI オンターゲット ユースケース」のサポートが含まれます。

MVKube マイクロサービス フレームワークは、2024年後半に詳細とともに別途リリースされる予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 組込み環境特有の課題を克服!モンタビスタ「MVKube」 appeared first on Dtimes.