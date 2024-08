ぴよりんグッズが当たるキャンペーンも！JR東海リテイリング・プラス「ぴよりんと旅する レトロな世界フェア」

JR東海リテイリング・プラスは、2024年9月3日(火)より、ジェイアール東海フードサービスが販売する、名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」とコラボした「ぴよりんと旅する レトロな世界フェア」を開催します。

JR東海リテイリング・プラス「ぴよりんと旅する レトロな世界フェア」

開催期間 :2024年9月3日(火)〜 2024年9月23日(月)

展開商品数:全45品

開催場所 :東京駅〜新大阪駅の「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ&ギフト」「デリカステーション」※一部取扱いのない商品がある店舗もあります。

一部商品のみ…オンラインショップ「Click! Kiosk」「JR-PLUS オンラインショップ」

※オンラインのグッズ販売開始日は9月10日の10時からになります。

普段ぴよりんを購入することができない東京・静岡・新大阪・愛知県の一部店舗で「ぴよりん」と「紅茶と洋ナシぴよりん」の2ぴよをセットにした「ぴよりんおでかけセット」の販売を行うほか、昭和レトロなアイテムと「ぴよりん」がコラボした本フェア限定オリジナルグッズを販売します。

さらに「ぴよりん」とレトロな世界を旅しているかのような商品も多数ラインナップします。

また、フェア期間中、対象商品含む税込700円以上の購入レシートで、ぴよりんを手作りできる「ぴよりん体験コース」やぴよりんグッズが当たるキャンペーンも行います。

■ぴよりんが「東京駅・静岡駅・新大阪駅」と「愛知県内の一部店舗」におでかけ!

紅茶と洋ナシぴよりんは、名古屋コーチンの卵を使用した洋ナシ味のプリンを、アールグレイの紅茶のババロアで包みました。

洋ナシの甘みとさわやかな香りの紅茶が相性のよい、秋の訪れを感じさせるぴよりんです。

ぴよりんおでかけセット

ぴよりんおでかけセット 季節限定フレーバー(ぴよりん/紅茶と洋ナシぴよりん) 1,200円

ぴよりんとは…愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンをバニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせました。

ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

<販売詳細>

【東京駅 2024年9月3日(火)】

販売店舗 :プレシャスデリ東京

整理券配布時間:8:00配布開始(12:30以降準備でき次第販売開始)

【静岡駅 2024年9月4日(水)】

販売店舗 :プレシャスデリ&ギフト静岡

整理券配布時間:6:30配布開始(11:30以降準備でき次第販売開始)

【金山駅/大曽根駅 2024年9月5日(木)】

販売店舗 :プレシャスデリ&ギフト金山、ベルマートキヨスク大曽根

整理券配布時間:7:00配布開始(10:00以降準備でき次第販売開始)

【新大阪駅 2024年9月6日(金)】

販売店舗 :Sweets PATIO

※購入には入場券(入場から2時間限り)が必要となります

整理券配布時間:7:30配布開始(11:15以降準備でき次第販売開始)

※当日の新幹線運行状況などにより販売時間を変更ならびに販売を中止する場合があります。

※混雑により購入整理券配布予定時間を早める場合があります。

■フェアでしか買えない可愛い「オリジナル」ぴよりんグッズ!

【昭和レトロなアイテムとぴよりんがコラボ!ここでしか買えないオリジナルグッズ!】

かわいいぴよりんが「昭和レトロ」なアイテムとコラボレーションしたオリジナルグッズを販売します。

レトロな炊飯器やテレビに乗ったぴよりんやレコード・カセットで音楽を聴くぴよりん、喫茶店メニューの一部になったぴよりんがかわいい今回のフェア限定グッズです。

※販売店舗は別紙参照

巾着(給食袋)

一部店舗限定 巾着(給食袋) 880円

ぴよりん×レトロ フレークシール

一部店舗限定 ぴよりん×レトロ フレークシール 660円(10種入)

ぴよりん×レトロ 缶バッチ

一部店舗限定 ぴよりん×レトロ 缶バッチ 1個330円/1箱3,300円

ぴよりん×レトロ アクリルキーホルダー(カセット)

一部店舗限定 ぴよりん×レトロ アクリルキーホルダー(カセット) 770円

ぴよりん×レトロ アクリルキーホルダー(レコード)

一部店舗限定 ぴよりん×レトロ アクリルキーホルダー(レコード) 770円

ぴよりん×レトロ アクリルキーホルダー(プリンアラモード)

一部店舗限定 ぴよりん×レトロ アクリルキーホルダー(プリンアラモード) 770円

ぴよりん×レトロ アクリルキーホルダー(プリンアラモード)

一部店舗限定 ぴよりん×レトロ アクリルキーホルダー(メロンソーダ) 770円

【大人気「かたぬきバウム」牛乳びん型+ミルクフレーバー!】

ふくよかな甘さのミルク味のバウムクーヘンに、昭和レトロを感じる牛乳瓶のプリントとカットをほどこしました。

型ぬきしながらめしあがれ。

牛乳びん型かたぬきバウム(ミルク)

一部店舗限定 牛乳びん型かたぬきバウム(ミルク) 594円 ※販売店舗は別紙参照

【港シフォン×ぴよりん!やさしい甘みのプリン味で登場!】

一つ一つ丁寧に焼き上げたふわふわ食感のシフォン生地にやさしい甘味のぷりん味クリームをトッピングしました。

港シフォン プリン味

港シフォン プリン味 410円

【ぴよりんがかわいいおまんじゅうに!】

名古屋の新名物「ぴよりん」型のおまんじゅう。

ぴよりんのプリン風味あんとつぶあんの2個入です。

ぴよりんのおまんじゅう

ぴよりんのおまんじゅう 181円

■昭和レトロをテーマにした商品の一部を紹介!

ウインナー入りの卵焼きの上に、ナポリタンをトッピングし、喫茶店定番メニュー「鉄板ナポリタン」を再現されています。

米サンド ナポリタン

米サンド ナポリタン 330円

昔ながらの喫茶店風エビピラフをイメージしました。

エビ、にんじん、玉ねぎ、コーンを混ぜ込んだ、バター風味香るピラフです。

米サンド ナポリタン

おむすび(エビピラフ) 150円

白だし入りの卵焼きをからしマヨソースを塗ったパンで挟んだ昔ながらのシンプルなサンドイッチです。

ひとくちサンド(だし巻玉子)

ひとくちサンド(だし巻玉子) 298円

喫茶店メニュー「小倉トースト」をイメージし、トーストしたパンにつぶあんとホイップクリームをサンドしました。

小倉トーストサンド

小倉トーストサンド 320円

ザックザクやみつきになる独自食感と、シンプルな味わいのコンビネーションがクセになる、疲れたときの気分転換に食べたいポテトスナックです。

ポテロング<しお味> 164円

早摘みアセロラ果実を新たに加えた、アセロラ果実由来100%の天然ビタミンCたっぷりの、みずみずしくリフレッシュできる味わいの果実飲料です。

ニチレイ アセロラリフレッシュ 138円 ※フェア期間は特別価格です(割引終了後の販売予定価格は160円)

日本に、ぬくもりを。

飲食店で愛され続けたまろやかなうまみ“復活の生”アサヒ生ビール通称マルエフ。

アサヒ生ビール缶 (350ml) 249円

1982年の発売以来、大人気の「焼豚ラーメン」のリニューアル。

国産小麦100%。

特製たれで甘辛く煮込んだとろとろ肉厚焼豚とシャキシャキのメンマ。

金ちゃん飯店焼豚ラーメン 380円

昭和レトロをテーマにした商品の一部

■「ぴよりんが作れちゃう」体験やグッズが当たるキャンペーンも開催!

対象商品を含む税込700円以上の購入レシートで「ぴよりん手作り体験」ができちゃう『体験コース』もしくは「ぴよりんオリジナルグッズ」を詰め合わせた『グッズコース』が当たるキャンペーンも行います。

店頭のPOPを目印に参加してください。

※画像はイメージです。

※価格はすべて税込み価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合があります。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合があります。

※数に限りがある場合もあるので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

