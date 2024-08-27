「PEACEFUL PARK 2024」限定配信決定 美 少年・FRUITS ZIPPER・JO1らが出演
【モデルプレス＝2024/08/27】7月6日〜7日に石川・産業展示館にて開催された能登半島地震復興支援ライブ「PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-」が、 9月1日より1ヶ月期間限定で配信されることが決定。本ライブには、美 少年・FRUITS ZIPPER・グローバルボーイズグループJO1（ジェイオーワン）らが出演していた。
【写真】美 少年、HiHi Jetsら上裸姿に
地震で被災された人を元気づけ、被災地の復興に貢献したいと開催された本ライブ。この目的に賛同した想いあるアーティストたちによる特別なパフォーマンスが配信される。
なお、開催の目的に沿いPEACEFUL PARK実行委員会が得る配信の利益は「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」へ寄付される。（modelpress編集部）
【販売期間】
9月1日（日）10時〜30日（月）12時
【視聴期間】
9月1日（日）10時〜30日（月）23時59分
【配信ライブ】
7月6日、7月7日開催分
【映像出演者】
＜7月6日＞
MISIA、藤井フミヤ、緑黄色社会、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、Leola、Little Black Dress、GLAY、美 少年
＜7月7日＞
MISIA、久保田利伸、元ちとせ、Little Glee Monster、NARITA THOMAS SIMPSON、EXIT、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Little Black Dress、氣志團、FRUITS ZIPPER、JO1
＜両日＞
MISIA、藤井フミヤ、久保田利伸、GLAY、氣志團、元ちとせ、Little Glee Monster、緑黄色社会、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Leola、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、Little Black Dress、美 少年、EXIT、FRUITS ZIPPER、JO1
【Not Sponsored 記事】
◆美 少年・FRUITS ZIPPER・JO1ら出演「PEACEFUL PARK 2024」配信決定
地震で被災された人を元気づけ、被災地の復興に貢献したいと開催された本ライブ。この目的に賛同した想いあるアーティストたちによる特別なパフォーマンスが配信される。
なお、開催の目的に沿いPEACEFUL PARK実行委員会が得る配信の利益は「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」へ寄付される。（modelpress編集部）
◆「PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-」配信概要
【販売期間】
9月1日（日）10時〜30日（月）12時
【視聴期間】
9月1日（日）10時〜30日（月）23時59分
【配信ライブ】
7月6日、7月7日開催分
【映像出演者】
＜7月6日＞
MISIA、藤井フミヤ、緑黄色社会、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、Leola、Little Black Dress、GLAY、美 少年
＜7月7日＞
MISIA、久保田利伸、元ちとせ、Little Glee Monster、NARITA THOMAS SIMPSON、EXIT、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Little Black Dress、氣志團、FRUITS ZIPPER、JO1
＜両日＞
MISIA、藤井フミヤ、久保田利伸、GLAY、氣志團、元ちとせ、Little Glee Monster、緑黄色社会、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Leola、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、Little Black Dress、美 少年、EXIT、FRUITS ZIPPER、JO1
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