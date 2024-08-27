ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¡¡ÖÂçÀÚ¤ÊÍ§¤À¤Á¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±éÇÐÍ¥¤È¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤ÇºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê52¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅû°æÆ»Î´¡Ê53¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ùº£Æü¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ï¤¿¤·¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¿ÀÅÄ°¦²Ö¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¡Êº£Ìë23»þ¤«¤é¤Î¡Ø¤¢¤Î»Ò¤Î»Ò¤É¤â¡ÙÈÖÀë¤ò¤¹¤ë¤È¤æ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ¤ê¡Ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢Åû°æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Åû°æ¤È¤Ï¤«¤Ä¤Æ1993Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ãç¤Ç¡¢¡Ö¥²¥¹¥È¤ÏÅû°æ¤¯¤ó¡Ê¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ë¡ªÌµ¸ý¤ÊÃË¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÃý¤ë¤Î¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÀµÄ¾¤ÊÅû°æ¤¯¤ó¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¡¡¸ø½°ÅÅÏÃ¤ÇÉÔ¼«Í³¤Ï¤Ê¤¤¡¡¥¨¥´¥µ¤Ï¤¹¤ë¤±¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¡¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ï¥Ê¥Ã¥Ä¡¡ºÇ¶á¤Î½éÂÎ¸³¤Ï¥ê¥â¡¼¥ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¡Ä¾¤»¤Ê¤¤¥¯¥»¡¡ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡¡¹¥¤¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡¡Âç¸Í²°¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ÎÅû°æ¤Î¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÅû°æÆ»Î´¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ì¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÂçÀÚ¤ÊÍ§¤À¤Á¡×¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¹¥¤¡×¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤í²ñ¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¥¹¡×¡Ö1970¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¡×¡Ö¿Í¤Î³Ú²°¡×¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Î»Ò¤É¤â¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡ª¾Ð¾Ð¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÅû°æ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢³Ýµï¤¯¡Á¡Á¡Á¤ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ô¤«¤ê¤µ¤ó¤ÈÅû°æ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£