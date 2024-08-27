「男子中学生ミスターコン2024」“日本一のイケメン男子中学生”セミファイナリスト121人決定【SNS審査結果】
【モデルプレス＝2024/08/27】“日本一のイケメン中学生”を決めるコンテスト「男子中学生ミスターコン2024」は27日、SNS審査の結果を発表。各ブロックのSNS代表が選び出され、セミファイナリスト121人が決定した。
【写真】2024年度の“日本一のイケメン中学生”東日本ブロックAの全候補者
2024年度も「東日本A」「東日本B」「西日本A」「西日本B」の4つのブロックでSNS審査を実施。
投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレスX投票数」「モデルプレスページ閲覧数」「モデルプレスXリポスト数」「モデルプレスInstagram審査」「自己PR審査」「総合ポイント数」の7項目で審査を行った。
ミクチャ審査：石原そらくん
ミクチャ審査：植野悠羽くん
ミクチャ審査：伊禮璃武くん
ミクチャ審査：郄山琉斗くん
ミクチャ審査：久留嶋葉月くん
ミクチャ審査：矢田部愛斗くん
ミクチャ審査：近藤碧翔くん
ミクチャ審査：三澤零李くん
ミクチャ審査：益子遥夢くん
ミクチャ審査：石川翔雅くん
ミクチャ審査特別賞：石田璃久登くん
ミクチャ審査特別賞：伊庭樹くん
モデルプレスX投票数：柳川朔也くん
モデルプレスX投票数：晒谷桃太朗くん
モデルプレスX投票数：石川稜人くん
モデルプレスページ閲覧数：稲葉篤くん
モデルプレスページ閲覧数：杉原朱俐くん
モデルプレスページ閲覧数：永浦咲堵くん
モデルプレスページ閲覧数：佐藤晴斗くん
モデルプレスXリポスト数：南亜成くん
モデルプレスXリポスト数：渡邊蒼波くん
モデルプレスXリポスト数：我妻暖大くん
モデルプレスInstagram審査：滝澤偉真くん
モデルプレスInstagram審査：伊藤悠真くん
モデルプレスInstagram審査：兼高充生くん
自己PR審査：石原凜久くん
自己PR審査：日比谷謙くん
自己PR審査：白島隆盛くん
自己PR審査：山上詩竜くん
自己PR審査：一井珀人くん
総合ポイント数：照井航ノ介くん
総合ポイント数：渡邊絢斗くん
総合ポイント数：藤倉琉義くん
総合ポイント数：大塚皓平くん
同ブロックからは以上の代表者がセミファイナルに進む。
ミクチャ審査：吉田伊吹くん
ミクチャ審査：高水間海斗くん
ミクチャ審査：金田健汰くん
ミクチャ審査特別賞：江川脩槙くん
ミクチャ審査特別賞：益山空真くん
ミクチャ審査特別賞：益田世音くん
モデルプレスX投票数：馬場煌介くん
モデルプレスX投票数：矢内歩純くん
モデルプレスX投票数：遠藤煌河くん
モデルプレスページ閲覧数：徳山凜響くん
モデルプレスページ閲覧数：関根吾咲くん
モデルプレスページ閲覧数：三瀬悠真くん
モデルプレスページ閲覧数：松山瑠海くん
モデルプレスXリポスト数：新井藍斗くん
モデルプレスXリポスト数：渡邉來弥くん
モデルプレスXリポスト数：瀧沢翔太くん
モデルプレスInstagram審査：前田春輝くん
モデルプレスInstagram審査：中込太吾くん
モデルプレスInstagram審査：廣瀬弘太郎くん
モデルプレスInstagram審査：三坂颯くん
モデルプレスInstagram審査：品川祐志郎くん
自己PR審査：吉武優翔くん
自己PR審査：工藤怜生くん
自己PR審査：佐々木陽斗くん
自己PR審査：山口隼之介くん
自己PR審査：小村京志郎くん
自己PR審査：千葉幸輝くん
自己PR審査：太田龍成くん
自己PR審査：鈴木大登くん
自己PR審査：練生川昊くん
自己PR審査：郄橋煌季くん
自己PR審査：上野怜央くん
総合ポイント数：青木優侑くん
総合ポイント数：鈴木高空塔くん
総合ポイント数：塚瀬蒼空くん
総合ポイント数：栗田潤くん
同ブロックからは以上の代表者がセミファイナルに進む。
ミクチャ審査：中村友哉くん
ミクチャ審査：竹村仁くん
ミクチャ審査：宮粼宇宙くん
ミクチャ審査：宮下莞吾くん
ミクチャ審査：茶屋本想士くん
ミクチャ審査特別賞：山本大雅くん
モデルプレスX投票数：中本匠くん
モデルプレスX投票数：内野太郎くん
モデルプレスページ閲覧数：山本悠斗くん
モデルプレスページ閲覧数：丸谷康輔くん
モデルプレスページ閲覧数：河野漣くん
モデルプレスXリポスト数：津久江悠斗くん
モデルプレスXリポスト数：川粼讃二くん
モデルプレスInstagram審査：リゲル琉輝くん
自己PR審査：岡田奏太くん
総合ポイント数：宮原稜虎くん
総合ポイント数：真下振市郎くん
総合ポイント数：江口煌海くん
総合ポイント数：新田悠莉くん
同ブロックからは以上の代表者がセミファイナルに進む。
ミクチャ審査：武富晴生くん
ミクチャ審査：田中秀侍くん
ミクチャ審査特別賞：谷虹輝くん
モデルプレスX投票数：中邑湊くん
モデルプレスX投票数：高沢琉生くん
モデルプレスページ閲覧数：古川竣晟くん
モデルプレスページ閲覧数：中村迅くん
モデルプレスページ閲覧数：鈴江蓮央くん
モデルプレスXリポスト数：中村洸稀くん
モデルプレスXリポスト数：野粼温力くん
モデルプレスInstagram審査：笹井大琥くん
モデルプレスInstagram審査：石川獅堂くん
モデルプレスInstagram審査：松岡雅樹くん
自己PR審査：樋口樺奏くん
自己PR審査：守永莉音くん
自己PR審査：保理江愛琉くん
自己PR審査：大沼丈くん
自己PR審査：清水瞬くん
総合ポイント数：田村澪くん
総合ポイント数：杉山陽哉くん
総合ポイント数：富松理仁くん
総合ポイント数：瀧井優くん
同ブロックからは以上の代表者がセミファイナルに進む。
また「男子中学生ミスターコン2024」では「中一ミスターコン2024」準グランプリ・内田光希くん、「シードオーディション」セミファイナリスト・綿貫力斗くん、茺田瑛登くん、藤島隆太郎くん、渥美陽太くん、渡辺空雅くん、米田渚風くん、豊田英歩くん、井原泰知くん、中江斗星くんもセミファイナリストに選出された。
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。
初代グランプリを獲得した竹内琉斗は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
今後「男子中学生ミスターコン2024」は週末レッスンなどを経て、「中一ミスターコン2024」グランプリを含むファイナリストを選出。
11月30日・12月1日（予定）に東京で行われる本選で、“日本一のイケメン中学生”の称号をかけて競い合う。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月15日〜8月25日：3次審査：SNS審査（3次審査）
9月9日〜9月29日：：SNS審査（4次審査）
10月12日〜12月1日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/dc-contest/
（modelpress編集部）
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【写真】2024年度の“日本一のイケメン中学生”東日本ブロックAの全候補者
◆「男子中学生ミスターコン2024」セミファイナリスト決定
2024年度も「東日本A」「東日本B」「西日本A」「西日本B」の4つのブロックでSNS審査を実施。
◆東日本ブロックA代表
ミクチャ審査：石原そらくん
ミクチャ審査：植野悠羽くん
ミクチャ審査：伊禮璃武くん
ミクチャ審査：郄山琉斗くん
ミクチャ審査：久留嶋葉月くん
ミクチャ審査：矢田部愛斗くん
ミクチャ審査：近藤碧翔くん
ミクチャ審査：三澤零李くん
ミクチャ審査：益子遥夢くん
ミクチャ審査：石川翔雅くん
ミクチャ審査特別賞：石田璃久登くん
ミクチャ審査特別賞：伊庭樹くん
モデルプレスX投票数：柳川朔也くん
モデルプレスX投票数：晒谷桃太朗くん
モデルプレスX投票数：石川稜人くん
モデルプレスページ閲覧数：稲葉篤くん
モデルプレスページ閲覧数：杉原朱俐くん
モデルプレスページ閲覧数：永浦咲堵くん
モデルプレスページ閲覧数：佐藤晴斗くん
モデルプレスXリポスト数：南亜成くん
モデルプレスXリポスト数：渡邊蒼波くん
モデルプレスXリポスト数：我妻暖大くん
モデルプレスInstagram審査：滝澤偉真くん
モデルプレスInstagram審査：伊藤悠真くん
モデルプレスInstagram審査：兼高充生くん
自己PR審査：石原凜久くん
自己PR審査：日比谷謙くん
自己PR審査：白島隆盛くん
自己PR審査：山上詩竜くん
自己PR審査：一井珀人くん
総合ポイント数：照井航ノ介くん
総合ポイント数：渡邊絢斗くん
総合ポイント数：藤倉琉義くん
総合ポイント数：大塚皓平くん
同ブロックからは以上の代表者がセミファイナルに進む。
◆東日本ブロックB代表
ミクチャ審査：吉田伊吹くん
ミクチャ審査：高水間海斗くん
ミクチャ審査：金田健汰くん
ミクチャ審査特別賞：江川脩槙くん
ミクチャ審査特別賞：益山空真くん
ミクチャ審査特別賞：益田世音くん
モデルプレスX投票数：馬場煌介くん
モデルプレスX投票数：矢内歩純くん
モデルプレスX投票数：遠藤煌河くん
モデルプレスページ閲覧数：徳山凜響くん
モデルプレスページ閲覧数：関根吾咲くん
モデルプレスページ閲覧数：三瀬悠真くん
モデルプレスページ閲覧数：松山瑠海くん
モデルプレスXリポスト数：新井藍斗くん
モデルプレスXリポスト数：渡邉來弥くん
モデルプレスXリポスト数：瀧沢翔太くん
モデルプレスInstagram審査：前田春輝くん
モデルプレスInstagram審査：中込太吾くん
モデルプレスInstagram審査：廣瀬弘太郎くん
モデルプレスInstagram審査：三坂颯くん
モデルプレスInstagram審査：品川祐志郎くん
自己PR審査：吉武優翔くん
自己PR審査：工藤怜生くん
自己PR審査：佐々木陽斗くん
自己PR審査：山口隼之介くん
自己PR審査：小村京志郎くん
自己PR審査：千葉幸輝くん
自己PR審査：太田龍成くん
自己PR審査：鈴木大登くん
自己PR審査：練生川昊くん
自己PR審査：郄橋煌季くん
自己PR審査：上野怜央くん
総合ポイント数：青木優侑くん
総合ポイント数：鈴木高空塔くん
総合ポイント数：塚瀬蒼空くん
総合ポイント数：栗田潤くん
同ブロックからは以上の代表者がセミファイナルに進む。
◆西日本ブロックA代表
ミクチャ審査：中村友哉くん
ミクチャ審査：竹村仁くん
ミクチャ審査：宮粼宇宙くん
ミクチャ審査：宮下莞吾くん
ミクチャ審査：茶屋本想士くん
ミクチャ審査特別賞：山本大雅くん
モデルプレスX投票数：中本匠くん
モデルプレスX投票数：内野太郎くん
モデルプレスページ閲覧数：山本悠斗くん
モデルプレスページ閲覧数：丸谷康輔くん
モデルプレスページ閲覧数：河野漣くん
モデルプレスXリポスト数：津久江悠斗くん
モデルプレスXリポスト数：川粼讃二くん
モデルプレスInstagram審査：リゲル琉輝くん
自己PR審査：岡田奏太くん
総合ポイント数：宮原稜虎くん
総合ポイント数：真下振市郎くん
総合ポイント数：江口煌海くん
総合ポイント数：新田悠莉くん
同ブロックからは以上の代表者がセミファイナルに進む。
◆西日本ブロックB代表
ミクチャ審査：武富晴生くん
ミクチャ審査：田中秀侍くん
ミクチャ審査特別賞：谷虹輝くん
モデルプレスX投票数：中邑湊くん
モデルプレスX投票数：高沢琉生くん
モデルプレスページ閲覧数：古川竣晟くん
モデルプレスページ閲覧数：中村迅くん
モデルプレスページ閲覧数：鈴江蓮央くん
モデルプレスXリポスト数：中村洸稀くん
モデルプレスXリポスト数：野粼温力くん
モデルプレスInstagram審査：笹井大琥くん
モデルプレスInstagram審査：石川獅堂くん
モデルプレスInstagram審査：松岡雅樹くん
自己PR審査：樋口樺奏くん
自己PR審査：守永莉音くん
自己PR審査：保理江愛琉くん
自己PR審査：大沼丈くん
自己PR審査：清水瞬くん
総合ポイント数：田村澪くん
総合ポイント数：杉山陽哉くん
総合ポイント数：富松理仁くん
総合ポイント数：瀧井優くん
同ブロックからは以上の代表者がセミファイナルに進む。
また「男子中学生ミスターコン2024」では「中一ミスターコン2024」準グランプリ・内田光希くん、「シードオーディション」セミファイナリスト・綿貫力斗くん、茺田瑛登くん、藤島隆太郎くん、渥美陽太くん、渡辺空雅くん、米田渚風くん、豊田英歩くん、井原泰知くん、中江斗星くんもセミファイナリストに選出された。
◆「男子中学生ミスターコン」とは
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。
初代グランプリを獲得した竹内琉斗は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
◆「男子中学生ミスターコン2024」今後のスケジュール
今後「男子中学生ミスターコン2024」は週末レッスンなどを経て、「中一ミスターコン2024」グランプリを含むファイナリストを選出。
11月30日・12月1日（予定）に東京で行われる本選で、“日本一のイケメン中学生”の称号をかけて競い合う。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月15日〜8月25日：3次審査：SNS審査（3次審査）
9月9日〜9月29日：：SNS審査（4次審査）
10月12日〜12月1日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/dc-contest/
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】