¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢Áí³ç¡¡¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤é´ñºÍ¤¿¤Á¤ÎÂæÉ÷¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹Ç®±é
¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯Á°Ìë¤Î8·î16Æü¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¤Îº×Åµ¤³¤È¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢¤¬ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ÎÂæÉ÷7¹æ¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ì»þ¤Ï³«ºÅ¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡Ê¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÍè¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ø¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·ÂÐ±þ¤ÏÂç±ÑÃÇ¡Ë¡¢ÅöÆü¤ÏÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢ÎãÇ¯¤ËÎô¤é¤ÌÀ¹¶·¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£³¤³°Àª¡¦¾®ÎÓ¾ÍÀ²¡¢¹ñÆâÀª¡¦¾®¾¾¹áÎ¤¤Ë¤è¤ëÁí³ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢¡¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á
¡Ú¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Û20:30¡Á21:30
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö½Ð¤ì¤ó¤Î!? ¥µ¥Þ¥½¥Ë!?2024¡×¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Trkouaz¤Ë²Ã¤¨¡¢SARUKANI¤È¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤¤È¤¤¤¦µ¤±Ô¤Î3ÁÈ¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£³«ºÅ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬ÁáÂ®¶½Ê³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¸å¡¢MOUNTAIN STAGE¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
20»þÈ¾¤¤Ã¤«¤ê¤Ë¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥¤¥¹¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¡ÖAme (B)¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¥È¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢µðÂçLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÖReboot¡×¤ä¡ÖReturn¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¦»³¸ý°ìÏº¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢2022Ç¯7·î¤«¤é¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¾ìÆâ¤¬¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï´ä»û´ðÀ²¡ÊGt¡Ë¡¢Áð´¢°¦Èþ¡ÊBa¡Ë¡¢²¬ºê±ÑÈþ¡ÊKey¡Ë¡¢¹¾Åç·¼°ì¡ÊDr¡Ë¤È¤¤¤¦5¿Í¤Î»Ñ¡£»³¸ý¤¬¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍÑ°Õ¤Ï¤¤¤¤¤«¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÖÍÛ±ê¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Àª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÏÉñµ¸Åù¤¬¼Ì¤ê¡¢²Æº×¤ê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¶Á¤¡¢»³¸ý¤¬¡Ö1¡¢2¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤Ø¡£¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥Ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¡»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¡»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤À¡£¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¡×¤Ç¤Ï»³¸ý¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ç´ä»û¤ÈÁð´¢¤¬¥¹¥Í¥¢¥É¥é¥à¤ò2ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÃ¡¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÎÐ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬âÁ¤·¤¤¡£
»³¸ý¤¬¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤êÅÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¼«Í³¤ËÍÙ¤êÅÝ¤¹¤¾¡ª¡¡½àÈ÷¤ÏÎÉ¤¤¤«¡©¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Ï¤ÎÀûÎ§¤òÌë¤ËÄ°¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀûÎ§¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ï²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤ä¥ß¥¥µ¡¼¤ò¤¤¤¸¤ê¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥Æ¥¯¥Î¤Ç¿ôËü¿Í¤òÍÙ¤é¤»¤ë¡£5¿Í¤¬±¦¼ê¤òÅ·¤ËÆÍ¤¾å¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«ÂçÎÌ¤ÎCO2¤òÊ®½Ð¡£¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤Ø¡£²ÎÍØ¶ÊÅª¤Ê¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿È¤â¿´¤âÄÏ¤ó¤À¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃ°ÛÀ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥·¥Õ¥È¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥·¥Õ¥È¤Ø°ìÅ¾¡£»³¸ý¤¬¥Õ¥í¥¢¤ò»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÙ¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÎÉñµ¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÌë¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡×¤Ø¡£oi¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¡¡¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤ÎÂç¹ç¾§¡£¥Á¥¢¥Ü¡¼¥¤¡õ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¿·ÊõÅç¡×¤Î¸å¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÄ«¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ð¡¼¤Î´é¤ò¸«¤»¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¿¿¤óÃæ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡×¤À¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ïº½ÉÍ¤ÇÉ÷¤ËÍÉ¤ì¤ëÌÚ¡¹¤¬±Ç¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡¡¤º¤Ã¤È¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÎ¾¼ê¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î»Ñ¡£¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤â´°Á´Éü³è¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Ê¾®¾¾¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚYoung Fathers¡Û21:20¡Á22:20
³¤³°Àª¤Î°ìÈÖ¼ê¤ÏSONIC STAGE¤Î¥ä¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¥º¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥¤¥Ö¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤Î±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÁ°É¾È½¤Ë°ã¤ï¤Ì¶¯Îõ¤µ¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¥º¥Ö¥º¥Ö¤È¥°¥ë¡¼¥ô¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¥É¥¹¹õ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡£¥Ó¡¼¥È¤Ï¡¢¥º¥ó¥Ã¡¢¥É¥¹¥Ã¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç·Ú²÷¤ËÄ·¤Í¤ëÍÍ»Ò¤Ï³§Ìµ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î»å¤ò°ú¤¯¤Û¤ÉÇ´¤êµ¤¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¥é¥Ã¥×¤È¤â²Î¤È¤â¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÂ¿À¼¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈë¶¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ·¼°¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢ÍÅ¤·¤¯¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½øÈ×¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶²¤í¤·¤¯¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚArca¡Û21:30¡Á22:30
¥ä¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¥º¤Ë¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢PACIFIC STAGE¤Î¥¢¥ë¥«¤Ë°ÜÆ°¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¿ï½ê¤Ë²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¿¶¤ê»Ò¤È¥ì¥¶¡¼¤ÎºÂÌÌ¤Ç½ÐÍè¤¿¥Ö¥é¥ó¥³¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥«¤Ï¥Ü¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¹õ¤¤±©º¬¤ÇÁõ¾þ¤·¤¿ÍÅ±ð¤Ê°áÁõ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç´û¤ËÈà½÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Á´³«¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¡£¤À¤¬¥¢¥ë¥«¤Ï¡ÖTime¡×¤Ç¥Ð¥º¡¼¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥â¡¼¥¯Ë¤¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À¼¤Ç¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡¢¥À¥¤¥¹¥¡×¤È²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÀè±ÔÅª¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤ï¤ÐÈà½÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÄ¶¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¤Þ¤µ¤ËÍ£°ìÌµÆó¡¢Èà½÷¤Ë¤·¤«ÁÏ½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤µ©Í¤Ê¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚUnderworld¡Û22:20¡Á23:40
Â³¤¤¤Æ¤ÏMOUNTAIN STAGE¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡£º£¤äÈà¤é2¿Í¤â60ÂåÈ¾¤Ð¡¢Î®ÀÐ¤ËÏ·À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈà¤é¤Ï¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤òÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£½é¤ÃÃ¼¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡ÖTwo Month Off¡×¤Î·Ú²÷¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ï¡¼¥É¡õ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¶á¤Î¿·¶Ê·²¤Ï¤Þ¤ë¤Ç30Ç¯¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÌµ»ö¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥â¡¼¥É¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¥Ï¥¦¥·¡¼¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡ÖRez / Cowgirl¡×¤ò¤ä¤é¤º¡ÊÌµÏÀ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ë¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¡ÖPearls Girl¡×¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó°ã¤¤2¤Ä¤ò´º¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢º£¤ÎÈà¤é¤Î»Ö¸þ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¥é¥¹¥È¤Î¡ÖBorn Slippy (NUXX)¡×¤ÏÍ½ÄêÄ´ÏÂ¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤À¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥â¡¼¥É¤ò´Ó¤¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥È¤ÎÌò³ä¡£ºÇ¸å¤ÏÃ¯¤â¤¬ÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÁñ¸·¤Ê¥·¥ó¥»¤Î½Ëº×´¶¤ÇMOUNTAIN STAGE¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ò¥Õ¥í¥¢¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚÄ¹Ã«ÀîÇò»æ¡Û23:05¡Á23:45
PACIFIC STAGE¤Ë¡ÖÄ¹Ã«ÀîÇò»æ¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥í¡¼¥¿¥¹Î¨¤¤¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢Brainfeeder¤È·ÀÌó¸å½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡ØËâË¡³Ø¹»¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇò»æ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖUin v1.0.01¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£PACIFIC STAGE¤ò°ìµ¤¤Ë¥Ó¡¼¥È¤Î¹¿¿å¤ËËäË×¤µ¤»¤ë¡£¡ØËâË¡³Ø¹»¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¤É¤³¤«ËÒ²ÎÅª¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¹Å¼Á¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬Íð¤ìÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Ó¡¼¥Ä¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¡¢»þ¶õ¤òÏÄ¤Þ¤»¤ë¡£Ê£¿ô¤Îµ¡ºà¤òÁà¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤²Î¤òÊ¹¤«¤»¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎ¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÂÎ¤ò¤è¤¸¤é¤»¤¿¤ê¤È¡¢ÌÜ¤È¼ª¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡Ê¾®¾¾¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚPhoenix¡Û23:20¡Á24:30
¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆSONIC STAGE¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢´û¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï±ÇÁü¤Î±é½Ð¤À¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î³°¼þ¤¬Á°Êý¤Ë¤»¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¥É¥é¥à¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¤½¤Î³°¼þ¤Î¾å¤Ç±éÁÕ¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î4¿Í¤Ï²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤»¤ê½Ð¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î³°¼þ¤è¤êÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±ÇÁü¤¬Åê¼Í¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê±ü¹Ô¤¤ò»ý¤Ã¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬È¾Ê¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÍèÆüÄ¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥È¥Þ¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ºÇ¿·¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤â1¶Ê¤´¤È¤Ë±ÇÁü¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃ»ÊÔ±Ç²è¤ÎÏ¢Â³¾å±Ç¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï±ÇÁü±é½Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Î±éÁÕ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥½¥ê¥Ã¥É¡£²»¤À¤±¤òÄ°¤±¤Ð¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼ã¼ê¥Ð¥ó¥É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âµ¿¤ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢²»¤Î¥¨¥Ã¥¸¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±éÁÕ¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¿ð¡¹¤·¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥ÈÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÖÍå¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¡Ö1901¡×¡£SONIC STAGE¤Î¸åÊý¤Þ¤Ç¡Ö¥Ø¥¤¡¢¥Ø¥¤¡¢¥Ø¥¤¡¢¥Ø¥¤¡¢¥Ø¥¤¡¢¥Ø¥¤¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢ÂçÃÄ±ß¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚVictoria¡ÊMåneskin¡Ë¡Û24:10¡Á25:00
Â©¤ò¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯¡¢º£ÅÙ¤ÏPACIFIC STAGE¤Ø¤È¶î¤±¹þ¤à¡£¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥Æ¥¯¥Î¤òÇú²»¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍâÆü¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¡¼¥É¥Æ¥¯¥Î¤Ï¹ÅÇÉ¤ÇÃËÀÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤³¤Ë¥Ð¥¤¥ì¥Õ¥¡¥ó¥¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤«¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÄ°¤«¤»¤ë¡£DJ¤¬¹¥¤¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤Î»×¤¤¤¬²»¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤Ë¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¤Ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÈï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¤òÈäÏª¤·¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô²á¤®¤ë¶¦±é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚMajor Lazor¡Û24:30¡Á25:40
º£ÅÙ¤Ï²ñ¾ì¤òÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢MOUNTAIN STAGE¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ë¡£¥È¥¥¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¹ø¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤¯¤ë½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¡¢´ÑµÒ¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÀú¤ë¥¨¥¤¥×¡¦¥É¥é¥à¥¹¤È¥¦¥©¥ë¥·¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÌÛ¡¹¤È²»¤òÁà¤ë¥Ç¥£¥×¥í¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¡£¥ì¥²¥È¥ó¤¢¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¤¢¤ê¡¢¥¦¥©¥Ö¥ê¡¼¤ÊEDM¤¢¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ö¥ê¥Ö¥ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯àÐ»¨¤Ç³Ú¤·¤¤¡¢Æ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥Ù¡¼¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯º×¤ê¤À¡£¤·¤«¤·¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÎ®ÀÐ¡¢°Â¿´¤Î¥Ç¥£¥×¥í°õ¡£Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Îºî¤êÊý¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤¬È´·²¤Ë¾å¼ê¤¤¡£½Ü¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ë¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¸¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡ÖMamushi (feat. Yuki Chiba)¡×¤ä¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖLean On¡×¤Ê¤É¤â¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¼êÏÓ¤Ï°µ´¬¤À¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ëDJ¡×¥È¥Ã¥×10¤Ë²¿ÅÙ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÌë¤Ç¿ï°ì¤Î¡¢ÄìÈ´¤±¤Ë³Ú¤·¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚºäËÜ¿µÂÀÏº¡Û25:10¡Á24:10
SONIC STAGE¤Î¥Õ¥í¥¢¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÃËÀ¤Î¡Ö¿µÂÀÏº¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÃæ¡¢¤Þ¤º¡Ö»à¼Ô¤è¤ê¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿ºäËÜ¿µÂÀÏº¡£¤â¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿îÉîÄ´¶°î¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¾ìÆâ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£¡Ö¤Þ¤È¤â¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¶³¦Àþ¤òÉºÇò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢À¾ÆâÅ°¤Î¥Þ¥é¥«¥¹¤Î²»¤¬µý³ÚÀ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡£¡Ö°¦¤Î¤Õ¤È¤µ¡×¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥»¤¬·Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÌ¤³ÎÇ§Èô¹ÔÊªÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÌµ¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥é¥¤¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡£·ä´Ö¤ÎÂ¿¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê²»¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ï¤ê¤¹¤´¤¤¡£¡ÖÊª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö·¯¤Ï¤½¤¦·è¤á¤¿¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢´ÅÈþ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤È¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤¬¸òºø¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¸å¡¢¡Ö¥Ê¥Þ¤ÇÍÙ¤í¤¦¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ËºäËÜ¤¬¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥®¥¿¡¼¥Î¥¤¥º¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¡Ê¾®¾¾¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚNia Archives¡Û25:30¡Á26:30
³¤³°Àª¤ÎºÇ¸å¤ÏPACIFIC STAGE¤Î¥Ë¥¢¡¦¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¥¹¡£ËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖDJ¤È¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¡£Á°È¾¤ÏDJ¥»¥Ã¥È¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢»þ´Ö¤¬1/3¤Û¤É²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¼«¿È¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¤Ë¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤ÏºÆ¤ÓDJ¥»¥Ã¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¡£DJ¤Ç¤¢¤ì¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Ë¥¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¡£DJ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬¿´¤ÎÄì¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¢¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤Î¶Ê¤Ë¤ÏÆâ¾ÊÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤È¤³¤È¤óÍÛÀ¤À¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤È¤¤Ï¤¿¤À¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢DJµ¡ºà¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎDJ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë½Ð¼«¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Åª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶þÂ÷¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¿·À¤ÂåÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
º£Ç¯4·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Æ°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤ËDJ¥Ñ¡¼¥È¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤½¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥°¥¦¥§¥ó¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡ÖHollaback Girl¡×¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¡Ö360¡×¡¢¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥¨¥ê¥¹¡¦¥Ù¥¯¥¹¥¿¡¼¡ÖMurder on the Dancefloor¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ó¥»¥à¤Î¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤ËÅê²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Î²¢À¹¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¥Ý¥Ã¥×¤ÊÌ¥ÎÏ¤âÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÌë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÏÌ¤·Ð¸³¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë´Ö¸ý¤Î¹¤µ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚYoung Coco¡ÁJin Dogg¡ÁÀéÍÕÍº´î -Shot Live-¡Û26:20¡Á27:20
¿¿ÌëÃæ¤ÎMONTAIN STAGE¡¢Young Coco¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿Jin Dogg¤¬¡Ö²¶¤¿¤Á²¿¡©¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¹Âç¤Ê¥Õ¥í¥¢¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹ì¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡×¤È¤ÏJin Dogg¤¬¥ê¥ê¥Ã¥¯Æâ¤ÇÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤ï¤±¤À¤¬¡¢¸À¤ï¤Ð¥ª¥ê¥¸¥ó¤È¸À¤¨¤ëJin Dogg¤¬·À¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ëÃæ¡¢LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖTEAM TOMODACHI¡×¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Young Coco¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢Æó¿Í¤Ç¡Ö´ØÀ¾´ØÅì À¾Åì¡¢ËÌÆî¡¿¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡¡¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡×¤È¥¹¥Ô¥Ã¥È¤·¤¿¸å¡¢Jin Dogg¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¡¢ÀéÍÕÍº´î¤¬¿ô½½¿Í¤ÎÍ§Ã£¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Àè¤Û¤ÉPACIFIC STAGE¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¥¢¥ë¥«¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤ë¡£ÀéÍÕÍº´î¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢¿ôËü¤Î¥¹¥Þ¥Û¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤ëÃæ¡¢¡Ö·À¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹ì¤¯¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
Young Coco (C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
Jin Dogg (C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
ÀéÍÕÍº´î (C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
ÀéÍÕÍº´î (C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡Úcero¡Û26:40¡Á27:30
¹â¾ë¾½Ê¿¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ïcero¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖSummer Soul¡×¡£¥á¥Ã¥»¤Î³°¤Ç¿á¤¤¹¤µ¤Ö±«É÷¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¼é¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©¤µ¤ÈÌ©¤ä¤«¤µ¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¹â¾ë¤Î¥¦¥£¥¹¥Ñ¡¼µ¤Ì£¤Î²Î¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹â¾ë¤Î¥Õ¥ë¡¼¥È¤ÎÄ´¤Ù¤¬ÎÃ¤·µ¤¤Ë¶Á¤¡¢¥é¥Ã¥×Ä´¤Î²Î¤¬¥Á¥ë¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¾úÀ®¤¹¤ë¡£¹â¾ë¤¬¼ê¤ò·Ç¤²¤Æ¡ÖSummer Soul...Summer Soul...¡×¤È¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤È¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤¬¤Æ¤¹¤° ±«¤Ï¤É¤³¤«¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¡¿¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Í¼Êë¤ì¤Ë¡×¡£¤³¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ò¾è¤»¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¿´ÃÏ¤è¤µ¤½¤¦¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¡£²¿¤«¤ËÄÉ¤¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀµÞ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÈÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÒì¤Ä´¤Î¹â¾ë¤Î²Î¨¡¨¡¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥í¥¹¥È¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡×¤À¡£²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥À¥ó¥¹¤ò¤È¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤¿¡£
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚµíÈø·ûÊå (OST Dance Set)¡Û28:20¡Á29:00
¥È¥ê¤È¤·¤ÆPACIFIC STAGE¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏµíÈø·ûÊå¡£¼ÂºÝ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥ó¡×¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¡Öæá¤Î·Á¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î³Ú¶Ê¤òÎ®¤·¡¢Ìö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤âÌÜ¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Î¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢¤Ï½ª±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ý¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È
>>>¡ÚÅìµþ¸ø±éDAY1¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
GLAY¡¢¥ê¥ë¡¦¥è¥Ã¥Æ¥£¡¢À±Ìî¸»¤Ê¤É¤¬Ç®±é¡¡¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯2024Áí³ç¥ì¥Ý¡¼¥È
>>¡ÚÅìµþ¸ø±éDAY2¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
BE:FIRST¡¢¥ª¡¼¥í¥é¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ê¤É¤¬ÌöÆ°¡¡¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯Áí³ç¥ì¥Ý¡¼¥È
¡Ú¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Û20:30¡Á21:30
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö½Ð¤ì¤ó¤Î!? ¥µ¥Þ¥½¥Ë!?2024¡×¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Trkouaz¤Ë²Ã¤¨¡¢SARUKANI¤È¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤¤È¤¤¤¦µ¤±Ô¤Î3ÁÈ¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£³«ºÅ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬ÁáÂ®¶½Ê³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¸å¡¢MOUNTAIN STAGE¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
20»þÈ¾¤¤Ã¤«¤ê¤Ë¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥¤¥¹¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¡ÖAme (B)¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¥È¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢µðÂçLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÖReboot¡×¤ä¡ÖReturn¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¦»³¸ý°ìÏº¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢2022Ç¯7·î¤«¤é¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¾ìÆâ¤¬¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï´ä»û´ðÀ²¡ÊGt¡Ë¡¢Áð´¢°¦Èþ¡ÊBa¡Ë¡¢²¬ºê±ÑÈþ¡ÊKey¡Ë¡¢¹¾Åç·¼°ì¡ÊDr¡Ë¤È¤¤¤¦5¿Í¤Î»Ñ¡£»³¸ý¤¬¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍÑ°Õ¤Ï¤¤¤¤¤«¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÖÍÛ±ê¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Àª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÏÉñµ¸Åù¤¬¼Ì¤ê¡¢²Æº×¤ê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¶Á¤¡¢»³¸ý¤¬¡Ö1¡¢2¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤Ø¡£¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥Ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¡»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¡»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤À¡£¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¡×¤Ç¤Ï»³¸ý¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ç´ä»û¤ÈÁð´¢¤¬¥¹¥Í¥¢¥É¥é¥à¤ò2ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÃ¡¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÎÐ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬âÁ¤·¤¤¡£
»³¸ý¤¬¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤êÅÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¼«Í³¤ËÍÙ¤êÅÝ¤¹¤¾¡ª¡¡½àÈ÷¤ÏÎÉ¤¤¤«¡©¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Ï¤ÎÀûÎ§¤òÌë¤ËÄ°¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀûÎ§¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ï²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤ä¥ß¥¥µ¡¼¤ò¤¤¤¸¤ê¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥Æ¥¯¥Î¤Ç¿ôËü¿Í¤òÍÙ¤é¤»¤ë¡£5¿Í¤¬±¦¼ê¤òÅ·¤ËÆÍ¤¾å¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«ÂçÎÌ¤ÎCO2¤òÊ®½Ð¡£¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤Ø¡£²ÎÍØ¶ÊÅª¤Ê¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿È¤â¿´¤âÄÏ¤ó¤À¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃ°ÛÀ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥·¥Õ¥È¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥·¥Õ¥È¤Ø°ìÅ¾¡£»³¸ý¤¬¥Õ¥í¥¢¤ò»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÙ¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÎÉñµ¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÌë¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡×¤Ø¡£oi¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¡¡¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤ÎÂç¹ç¾§¡£¥Á¥¢¥Ü¡¼¥¤¡õ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¿·ÊõÅç¡×¤Î¸å¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÄ«¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ð¡¼¤Î´é¤ò¸«¤»¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¿¿¤óÃæ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡×¤À¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ïº½ÉÍ¤ÇÉ÷¤ËÍÉ¤ì¤ëÌÚ¡¹¤¬±Ç¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡¡¤º¤Ã¤È¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÎ¾¼ê¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î»Ñ¡£¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤â´°Á´Éü³è¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Ê¾®¾¾¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚYoung Fathers¡Û21:20¡Á22:20
³¤³°Àª¤Î°ìÈÖ¼ê¤ÏSONIC STAGE¤Î¥ä¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¥º¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥¤¥Ö¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤Î±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÁ°É¾È½¤Ë°ã¤ï¤Ì¶¯Îõ¤µ¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¥º¥Ö¥º¥Ö¤È¥°¥ë¡¼¥ô¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¥É¥¹¹õ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡£¥Ó¡¼¥È¤Ï¡¢¥º¥ó¥Ã¡¢¥É¥¹¥Ã¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç·Ú²÷¤ËÄ·¤Í¤ëÍÍ»Ò¤Ï³§Ìµ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î»å¤ò°ú¤¯¤Û¤ÉÇ´¤êµ¤¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¥é¥Ã¥×¤È¤â²Î¤È¤â¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÂ¿À¼¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈë¶¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ·¼°¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢ÍÅ¤·¤¯¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½øÈ×¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶²¤í¤·¤¯¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚArca¡Û21:30¡Á22:30
¥ä¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¥º¤Ë¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢PACIFIC STAGE¤Î¥¢¥ë¥«¤Ë°ÜÆ°¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¿ï½ê¤Ë²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¿¶¤ê»Ò¤È¥ì¥¶¡¼¤ÎºÂÌÌ¤Ç½ÐÍè¤¿¥Ö¥é¥ó¥³¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥«¤Ï¥Ü¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¹õ¤¤±©º¬¤ÇÁõ¾þ¤·¤¿ÍÅ±ð¤Ê°áÁõ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç´û¤ËÈà½÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Á´³«¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¡£¤À¤¬¥¢¥ë¥«¤Ï¡ÖTime¡×¤Ç¥Ð¥º¡¼¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥â¡¼¥¯Ë¤¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À¼¤Ç¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡¢¥À¥¤¥¹¥¡×¤È²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÀè±ÔÅª¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤ï¤ÐÈà½÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÄ¶¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¤Þ¤µ¤ËÍ£°ìÌµÆó¡¢Èà½÷¤Ë¤·¤«ÁÏ½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤µ©Í¤Ê¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚUnderworld¡Û22:20¡Á23:40
Â³¤¤¤Æ¤ÏMOUNTAIN STAGE¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡£º£¤äÈà¤é2¿Í¤â60ÂåÈ¾¤Ð¡¢Î®ÀÐ¤ËÏ·À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈà¤é¤Ï¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤òÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£½é¤ÃÃ¼¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡ÖTwo Month Off¡×¤Î·Ú²÷¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ï¡¼¥É¡õ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¶á¤Î¿·¶Ê·²¤Ï¤Þ¤ë¤Ç30Ç¯¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÌµ»ö¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥â¡¼¥É¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¥Ï¥¦¥·¡¼¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡ÖRez / Cowgirl¡×¤ò¤ä¤é¤º¡ÊÌµÏÀ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ë¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¡ÖPearls Girl¡×¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó°ã¤¤2¤Ä¤ò´º¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢º£¤ÎÈà¤é¤Î»Ö¸þ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¥é¥¹¥È¤Î¡ÖBorn Slippy (NUXX)¡×¤ÏÍ½ÄêÄ´ÏÂ¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤À¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥â¡¼¥É¤ò´Ó¤¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥È¤ÎÌò³ä¡£ºÇ¸å¤ÏÃ¯¤â¤¬ÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÁñ¸·¤Ê¥·¥ó¥»¤Î½Ëº×´¶¤ÇMOUNTAIN STAGE¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ò¥Õ¥í¥¢¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚÄ¹Ã«ÀîÇò»æ¡Û23:05¡Á23:45
PACIFIC STAGE¤Ë¡ÖÄ¹Ã«ÀîÇò»æ¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥í¡¼¥¿¥¹Î¨¤¤¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢Brainfeeder¤È·ÀÌó¸å½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡ØËâË¡³Ø¹»¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇò»æ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖUin v1.0.01¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£PACIFIC STAGE¤ò°ìµ¤¤Ë¥Ó¡¼¥È¤Î¹¿¿å¤ËËäË×¤µ¤»¤ë¡£¡ØËâË¡³Ø¹»¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¤É¤³¤«ËÒ²ÎÅª¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¹Å¼Á¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬Íð¤ìÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Ó¡¼¥Ä¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¡¢»þ¶õ¤òÏÄ¤Þ¤»¤ë¡£Ê£¿ô¤Îµ¡ºà¤òÁà¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤²Î¤òÊ¹¤«¤»¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎ¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÂÎ¤ò¤è¤¸¤é¤»¤¿¤ê¤È¡¢ÌÜ¤È¼ª¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡Ê¾®¾¾¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚPhoenix¡Û23:20¡Á24:30
¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆSONIC STAGE¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢´û¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï±ÇÁü¤Î±é½Ð¤À¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î³°¼þ¤¬Á°Êý¤Ë¤»¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¥É¥é¥à¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¤½¤Î³°¼þ¤Î¾å¤Ç±éÁÕ¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î4¿Í¤Ï²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤»¤ê½Ð¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î³°¼þ¤è¤êÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±ÇÁü¤¬Åê¼Í¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê±ü¹Ô¤¤ò»ý¤Ã¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬È¾Ê¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÍèÆüÄ¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥È¥Þ¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ºÇ¿·¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤â1¶Ê¤´¤È¤Ë±ÇÁü¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃ»ÊÔ±Ç²è¤ÎÏ¢Â³¾å±Ç¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï±ÇÁü±é½Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Î±éÁÕ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥½¥ê¥Ã¥É¡£²»¤À¤±¤òÄ°¤±¤Ð¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼ã¼ê¥Ð¥ó¥É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âµ¿¤ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢²»¤Î¥¨¥Ã¥¸¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±éÁÕ¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¿ð¡¹¤·¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥ÈÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÖÍå¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¡Ö1901¡×¡£SONIC STAGE¤Î¸åÊý¤Þ¤Ç¡Ö¥Ø¥¤¡¢¥Ø¥¤¡¢¥Ø¥¤¡¢¥Ø¥¤¡¢¥Ø¥¤¡¢¥Ø¥¤¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢ÂçÃÄ±ß¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚVictoria¡ÊMåneskin¡Ë¡Û24:10¡Á25:00
Â©¤ò¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯¡¢º£ÅÙ¤ÏPACIFIC STAGE¤Ø¤È¶î¤±¹þ¤à¡£¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥Æ¥¯¥Î¤òÇú²»¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍâÆü¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¡¼¥É¥Æ¥¯¥Î¤Ï¹ÅÇÉ¤ÇÃËÀÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤³¤Ë¥Ð¥¤¥ì¥Õ¥¡¥ó¥¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤«¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÄ°¤«¤»¤ë¡£DJ¤¬¹¥¤¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤Î»×¤¤¤¬²»¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤Ë¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¤Ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÈï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¤òÈäÏª¤·¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô²á¤®¤ë¶¦±é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚMajor Lazor¡Û24:30¡Á25:40
º£ÅÙ¤Ï²ñ¾ì¤òÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢MOUNTAIN STAGE¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ë¡£¥È¥¥¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¹ø¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤¯¤ë½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¡¢´ÑµÒ¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÀú¤ë¥¨¥¤¥×¡¦¥É¥é¥à¥¹¤È¥¦¥©¥ë¥·¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÌÛ¡¹¤È²»¤òÁà¤ë¥Ç¥£¥×¥í¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¡£¥ì¥²¥È¥ó¤¢¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¤¢¤ê¡¢¥¦¥©¥Ö¥ê¡¼¤ÊEDM¤¢¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ö¥ê¥Ö¥ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯àÐ»¨¤Ç³Ú¤·¤¤¡¢Æ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥Ù¡¼¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯º×¤ê¤À¡£¤·¤«¤·¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÎ®ÀÐ¡¢°Â¿´¤Î¥Ç¥£¥×¥í°õ¡£Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Îºî¤êÊý¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤¬È´·²¤Ë¾å¼ê¤¤¡£½Ü¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ë¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¸¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡ÖMamushi (feat. Yuki Chiba)¡×¤ä¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖLean On¡×¤Ê¤É¤â¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¼êÏÓ¤Ï°µ´¬¤À¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ëDJ¡×¥È¥Ã¥×10¤Ë²¿ÅÙ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÌë¤Ç¿ï°ì¤Î¡¢ÄìÈ´¤±¤Ë³Ú¤·¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚºäËÜ¿µÂÀÏº¡Û25:10¡Á24:10
SONIC STAGE¤Î¥Õ¥í¥¢¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÃËÀ¤Î¡Ö¿µÂÀÏº¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÃæ¡¢¤Þ¤º¡Ö»à¼Ô¤è¤ê¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿ºäËÜ¿µÂÀÏº¡£¤â¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿îÉîÄ´¶°î¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¾ìÆâ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£¡Ö¤Þ¤È¤â¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¶³¦Àþ¤òÉºÇò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢À¾ÆâÅ°¤Î¥Þ¥é¥«¥¹¤Î²»¤¬µý³ÚÀ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡£¡Ö°¦¤Î¤Õ¤È¤µ¡×¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥»¤¬·Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÌ¤³ÎÇ§Èô¹ÔÊªÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÌµ¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥é¥¤¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡£·ä´Ö¤ÎÂ¿¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê²»¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ï¤ê¤¹¤´¤¤¡£¡ÖÊª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö·¯¤Ï¤½¤¦·è¤á¤¿¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢´ÅÈþ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤È¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤¬¸òºø¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¸å¡¢¡Ö¥Ê¥Þ¤ÇÍÙ¤í¤¦¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ËºäËÜ¤¬¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥®¥¿¡¼¥Î¥¤¥º¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¡Ê¾®¾¾¡Ë
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚNia Archives¡Û25:30¡Á26:30
³¤³°Àª¤ÎºÇ¸å¤ÏPACIFIC STAGE¤Î¥Ë¥¢¡¦¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¥¹¡£ËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖDJ¤È¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¡£Á°È¾¤ÏDJ¥»¥Ã¥È¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢»þ´Ö¤¬1/3¤Û¤É²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¼«¿È¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¤Ë¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤ÏºÆ¤ÓDJ¥»¥Ã¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¡£DJ¤Ç¤¢¤ì¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Ë¥¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¡£DJ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬¿´¤ÎÄì¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¢¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤Î¶Ê¤Ë¤ÏÆâ¾ÊÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤È¤³¤È¤óÍÛÀ¤À¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤È¤¤Ï¤¿¤À¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢DJµ¡ºà¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎDJ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë½Ð¼«¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Åª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶þÂ÷¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¿·À¤ÂåÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
º£Ç¯4·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Æ°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤ËDJ¥Ñ¡¼¥È¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤½¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥°¥¦¥§¥ó¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡ÖHollaback Girl¡×¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¡Ö360¡×¡¢¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥¨¥ê¥¹¡¦¥Ù¥¯¥¹¥¿¡¼¡ÖMurder on the Dancefloor¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ó¥»¥à¤Î¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤ËÅê²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Î²¢À¹¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¥Ý¥Ã¥×¤ÊÌ¥ÎÏ¤âÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÌë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÏÌ¤·Ð¸³¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë´Ö¸ý¤Î¹¤µ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚYoung Coco¡ÁJin Dogg¡ÁÀéÍÕÍº´î -Shot Live-¡Û26:20¡Á27:20
¿¿ÌëÃæ¤ÎMONTAIN STAGE¡¢Young Coco¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿Jin Dogg¤¬¡Ö²¶¤¿¤Á²¿¡©¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¹Âç¤Ê¥Õ¥í¥¢¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹ì¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡×¤È¤ÏJin Dogg¤¬¥ê¥ê¥Ã¥¯Æâ¤ÇÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤ï¤±¤À¤¬¡¢¸À¤ï¤Ð¥ª¥ê¥¸¥ó¤È¸À¤¨¤ëJin Dogg¤¬·À¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ëÃæ¡¢LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖTEAM TOMODACHI¡×¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Young Coco¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢Æó¿Í¤Ç¡Ö´ØÀ¾´ØÅì À¾Åì¡¢ËÌÆî¡¿¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡¡¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡×¤È¥¹¥Ô¥Ã¥È¤·¤¿¸å¡¢Jin Dogg¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¡¢ÀéÍÕÍº´î¤¬¿ô½½¿Í¤ÎÍ§Ã£¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Àè¤Û¤ÉPACIFIC STAGE¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¥¢¥ë¥«¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤ë¡£ÀéÍÕÍº´î¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢¿ôËü¤Î¥¹¥Þ¥Û¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤ëÃæ¡¢¡Ö·À¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹ì¤¯¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
Young Coco (C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
Jin Dogg (C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
ÀéÍÕÍº´î (C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
ÀéÍÕÍº´î (C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡Úcero¡Û26:40¡Á27:30
¹â¾ë¾½Ê¿¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ïcero¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖSummer Soul¡×¡£¥á¥Ã¥»¤Î³°¤Ç¿á¤¤¹¤µ¤Ö±«É÷¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¼é¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©¤µ¤ÈÌ©¤ä¤«¤µ¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¹â¾ë¤Î¥¦¥£¥¹¥Ñ¡¼µ¤Ì£¤Î²Î¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹â¾ë¤Î¥Õ¥ë¡¼¥È¤ÎÄ´¤Ù¤¬ÎÃ¤·µ¤¤Ë¶Á¤¡¢¥é¥Ã¥×Ä´¤Î²Î¤¬¥Á¥ë¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¾úÀ®¤¹¤ë¡£¹â¾ë¤¬¼ê¤ò·Ç¤²¤Æ¡ÖSummer Soul...Summer Soul...¡×¤È¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤È¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤¬¤Æ¤¹¤° ±«¤Ï¤É¤³¤«¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¡¿¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Í¼Êë¤ì¤Ë¡×¡£¤³¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ò¾è¤»¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¿´ÃÏ¤è¤µ¤½¤¦¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¡£²¿¤«¤ËÄÉ¤¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀµÞ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÈÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÒì¤Ä´¤Î¹â¾ë¤Î²Î¨¡¨¡¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥í¥¹¥È¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡×¤À¡£²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥À¥ó¥¹¤ò¤È¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤¿¡£
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ÚµíÈø·ûÊå (OST Dance Set)¡Û28:20¡Á29:00
¥È¥ê¤È¤·¤ÆPACIFIC STAGE¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏµíÈø·ûÊå¡£¼ÂºÝ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥ó¡×¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¡Öæá¤Î·Á¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î³Ú¶Ê¤òÎ®¤·¡¢Ìö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤âÌÜ¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Î¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢¤Ï½ª±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¡ý¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È
>>>¡ÚÅìµþ¸ø±éDAY1¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
GLAY¡¢¥ê¥ë¡¦¥è¥Ã¥Æ¥£¡¢À±Ìî¸»¤Ê¤É¤¬Ç®±é¡¡¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯2024Áí³ç¥ì¥Ý¡¼¥È
>>¡ÚÅìµþ¸ø±éDAY2¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
BE:FIRST¡¢¥ª¡¼¥í¥é¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ê¤É¤¬ÌöÆ°¡¡¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯Áí³ç¥ì¥Ý¡¼¥È