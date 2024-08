滋賀ふるさと観光大使を務める西川貴教が発起人となり、毎秋に琵琶湖岸で開催している野外ライブイベント『イナズマロック フェス 2024』(9月21・22日、滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場)のタイムテーブルが27日、公開された。雷神ステージの初日トップバッターはT.M.Revolutionが務め、トリはももいろクローバーZ。2日目はNiziUが先陣を切り、大トリは西川貴教が締めくくる。

日別・ステージ別の出演アーティストは以下のとおり。■『イナズマロック フェス 2024』出演アーティスト▼9月21日(土)【LIVE AREA/雷神STAGE】-真天地開闢集団-ジグザグT.M.Revolutionながのーず(長野博+井ノ原快彦)HYDEFear, and Loathing in Las VegasももいろクローバーZロバート秋山presents 秋山歌謡祭【FREE AREA/風神STAGE】ASH DA HERO天野月アルテミスの翼almaEast Of Edenからあげ弁当G over高嶺のなでしこDEZERTLEEVELLESand more▼9月22日(日)【LIVE AREA/雷神STAGE】ウマ娘 プリティーダービー西川貴教NiziUNEWSNovelbrightFANTASTICS宮野真守【ゲスト】小室哲哉So, Minami(Fear, and Loathing in Las Vegas)【FREE AREA/風神STAGE】XY熊乃ベアトリーチェこっちのけんとChim Chap≒JOY≠ME板歯目bokula.メとメLINKL PLANETand more