オアシスが再結成 ─ 2025年夏、UK／アイルランド・ツアー決定「ぜひ観に来てくれ」

イギリスのロックバンド、オアシスが再結成を果たすことがわかった。長年待ち望まれていた<OASIS LIVE 25>ワールドツアーの皮切りとなるイギリスとアイルランドの公演を確定し、長年の熱狂的な憶測に終止符を打った。2025年夏にカーディフ、マンチェスター、ロンドン、エディンバラ、ダブリンで公演を行う。

ノエルとリアムのギャラガー兄弟擁するオアシスは、2009年8月に兄のノエルが脱退したことにより解散。それ以降、2人の不仲を理由に再結成はあり得ないとされていたものの、2024年8月26日、“27.08.24”(2024年8月27日)、“8am” の文字を映し出した動画がそれぞれオアシス、ノエル、リアムのSNSアカウントに投稿された。この投稿がオアシスの再結成を意味しているものではないかと大きな話題となり、日本でもXで 「オアシス再結成」 「oasis再結成」 のほか、関連して「兄弟喧嘩」 もトレンド入りとなっていた。

そして迎えた “27.08.24” “8am”(日本時間の本日27日午後4時)、遂に待望の再結成が事実であることが明らかになった。

オアシスのライブ体験は、他に類を見ないものだ。ステージに上がると迎える歓声。問答無用の名曲がずらりと並ぶセットリスト。観客が一言一句歌い返す、背筋がゾクゾクするような感覚。そして特に、リアムとノエル・ギャラガーが一緒にステージに立つときにのみ感じられるカリスマ性、輝き、熱狂。

2009年にバンドが解散して以来、兄弟はそれぞれ独自のプロジェクトで活躍し、2人で10枚のアルバムを全英1位に輝かせたほか、数え切れないほどのフェスティバルのヘッドライナーを務め、スタジアムやアリーナで公演を行ってきた。

しかし、オアシスは別物だ。再結成のきっかけとなった大きな啓示の瞬間はなく、時が来たという認識が徐々に広まっただけだ。しかし、タイミングは潜在意識の影響に違いない。今週の木曜日は、彼らの衝撃的なデビュー・アルバム 『Definitely Maybe』 がリリースされてからちょうど30年目にあたる日であり、2025年には、同じく重要なセカンドアルバム 『(What’s The Story) Morning Glory?』 も同じ30周年の記念日を迎える。

オアシスは次のようにコメント。

「銃声が静まり、

星が一列に並んだ。

長い待ち時間は終わりだ。

テレビ放映されることはないから

ぜひ観にきてくれ。」

なお、2025年後半には、OASIS LIVE ’25 をヨーロッパ以外の大陸で開催する計画が進行中とのこと。

オアシスにとっては良くも悪くも歴史的な一週間だ。今から15年前の2009年、パリで行われたRock En Seine Festivalでノエルがバンドを脱退したことにより事実上のオアシス解散となったのが8月28日。再結成がアナウンスされた今日8月27日は奇しくもその前日となる。そして、8月29日は、デビュー・アルバム 『オアシス (原題:Definitely Maybe) 』 発売から30周年。翌8月30日には、Monnow Valley(モノウ・ヴァレー)スタジオでの幻に終わったオリジナル・レコーディング・セッションからの楽曲のほか、コーンウォールのSawmills(ソーミルズ)スタジオで行われた最終的なアルバムのレコーディング・セッションからの貴重なアウトテイクを多数収録した、30周年記念盤がリリースされる。

なお、2024年はデビュー・アルバム 『オアシス (Definitely Maybe) 』 のリリースから、そして初来日公演からも30周年というビッグ・アニバーサリー・イヤー。これを記念して、改めて彼らの残した<永遠に色あせない>楽曲の魅力、そして唯一無二なその存在を多角的な視点で紐解く壮大なエキシビション『Live Forever:Oasis 30周年特別展』 の開催が決定している(11月1日(金)から六本木ミュージアムで開催)。2014年、わずか4日間という短期開催ながら1万人を動員したオアシス日本初の展覧会『CHASING THE SUN:OASIS 1993 -1997 あなたにとってのオアシスとは』から10年ぶりとなる本展では、彼らの愛用した楽器や直筆の歌詞の走り書き、バンド初期のアイコニックなオリジナル・ポスター群など、前回は紹介しきれなかった貴重なアイテムも多数展示。故郷マンチェスターの文化的背景をたどり、世代を超えるロックンロール・スーパースターがいかにして誕生したのかを探ってゆく。アルバムのアートワークを再現したフォト・スポット、彼らのライヴを体感できるスペースなど、オアシスという稀有なバンドの魅力をその名曲とともに深掘りできる内容になる予定だ。

オアシスは、1994年に英国マンチェスターから突然変異的に現れた、ノエル(G/Vo)とリアム(Vo)のギャラガー兄弟擁するUK音楽史上最強のロックンロール・バンド。 兄(ノエル)が書き下ろす反則なまでにキャッチーな曲を、弟(リアム)が力強くふてぶてしい声で歌うという基本方程式のもと、直感的なロックンロールの過剰さや奔放さを湛えた楽曲群は、バンド解散後の今もなお、圧倒的な熱量で “永遠に生き続ける(Live Forever)伝説” として燦然と輝き続けている。1994年のデビューから2008年までの14年に亘るレコーディング・キャリアを通じ、全世界で7,500万枚以上のトータル・セールスを記録。<英国を代表するアンセム>として愛され続ける 「Don't Look Back In Anger」 の他にも、「All Around The World」、「Wonderwall」 を含む8曲の全英シングル・チャート1位獲得、シングル22曲連続で全英トップ10入り、7作のスタジオ・アルバム全てが全英1位を獲得するなど、数々の音楽史を塗り替えてきた。中でも1995年10月にシングル・リリースされた 「Wonderwall」 は、2020年10月に、1990年代にリリースされた曲の中でSpotifyにて10億回再生を初めて突破した楽曲と認定された。音楽的な功績を残すと同時に、世界中のメディアを賑わす数々のお騒がせ事件/破天荒エピソードや、兄ノエルと弟リアムの兄弟喧嘩の歴史もバンドの歴史である。バンド活動中、幾度となく解散の危機を乗り越えてきたが、09年ノエル・ギャラガーの脱退によりその黄金の歴史にピリオドを打った。

結成30周年/伝説のネブワース公演25周年となった2021年には、『オアシス:ネブワース1996』 が公開され、豪華ライヴ・パッケージもリリースされた。デビュー30周年を迎えた2024年、8月30日にデビュー・アルバム 『オアシス (原題:Definitely Maybe) 』 30周年記念盤がリリース、11月にはオアシス30周年特別展の開催も控えている中、8月27日に翌2025年の再結ツアーの開催がアナウンスされ、ファンを驚喜させた。