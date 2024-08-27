H․O․T․ ¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥Ò¥ç¥¯¡¢10·î13Æü¤ËÅìµþ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ·èÄê¡ª¥³¥ó¥»¥×¥È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡È´Ú¹ñºÇ¹â¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤ÎÃæ²Ú·÷¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥Ò¥ç¥¯¡£3·î¤ËÂæÏÑ¡¢4·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¸å¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¡¢º£Ç¯2²óÌÜ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ¡ª º£²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏVIP»ØÄêÀÊ¤È°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¤¬¤¢¤ë¡£VIPÀÊ¤Ï¡¢½ª±é¸å¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ»²²Ã¡¢¸ø±éÁ°¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸«³Ø¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥Ò¥ç¥¯ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÆÃÅµÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¡ÖA DON NO Company's Global Workshop 2024 JANGWOOHYUK FAN-MEETING ¡ÈVACATION¡É IN ASAKUSA,TOKYO¡×
¸ø±éÆü¡§2024Ç¯10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÀõÁð²Ö·à¾ì
¡ã1Éô¡ä³«¾ì 13:15 / ³«±é 14:00
¡ã2Éô¡ä³«¾ì 17:15 / ³«±é 18:00
¡»¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦VIP»ØÄêÀÊ¡§\18,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡úÆÃÅµ
¡½ª±é¸å¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ»²²Ã
¢¸ø±éÁ°¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸«³Ø¡ÊÌó10Ê¬¡Ë
£¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥Ò¥ç¥¯ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦°ìÈÌ»ØÄêÀÊ ¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡ï500ÊÌÅÓ¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¢¨4ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¼çºÅ¼ÔÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¡§8·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ¡Á9·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
PGÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¡§9·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë17»þ¡Á9·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
°ìÈÌÈ¯Çä¡§9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¡Á
¼çºÅ¡§RISE Communication
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È