Cool-X(クールエックス)が、8月25日(日)に名古屋市大須のライブハウス「X-HALL-ZEN-」にて、全国ツアー<Cool-X LIVE TOUR 2024「E/N」>の初日となるライブを開催、満員御礼で華々しいスタートを飾った。この日は、パフォーマー畦地礁太が初めて歌唱参加した新曲「fallin'」、パフォーマーが和をテーマに繰り広げる「Dance Anthem」などツアーならではの新曲がオンパレードとなり、さらに昨年スマッシュヒットした「さよならありがとう」のアコースティックピアノバージョンも特別に披露されるなど、盛りだくさんの内容で、会場は終始歓声と拍手と歓喜に包まれた。

<Cool-X LIVE TOUR 2024「E/N」in X-HALL-ZEN>



SE1.Poppin’2.Beautiful Life3.Feel So GoodMC4.On Our Way5.Fire6.Dance Anthem ★新曲MC7.さよならありがとう AC.Ver8.Still9.Your Hero10.みらいMC11.Play12.I Love You13.Smiling14.My Life15.Boom Boom16.BURNING!! -Dance With Me-17.Lady CrazyMC18.ふたり19.fallin' ★新曲20.SunshineMC21.Only OneMC22.So Much So Muchアンコール23.X-TREMEMC24.My Friend feat.SEAMO