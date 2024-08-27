＜ageHa THE FESTIVAL 2024＞、9月＆10月に開催
2002年に日本最大級のクラブイベント＜ageHa＞としてその産声を上げ、惜しまれながら閉館となった2022年まで日本のクラブシーンとエンターテイメントのトップにい続けたageHa。 そのageHaが2022年より続けるFESTIVALプロジェクトの2024年の開催が決定した。
今年は「CITY CIRCUIT TOKYO BAY」「青海P区画」2つの会場で9月28日・29日、10月5日・6日の日程での開催を予定。
DAY 1は昨年FATBOY SLIMを招聘し大きな話題となったACiD - A Concept in Danceが質の高いアンダーグラウンド・エレクトロニック・ミュージックをフィーチャーした野外フェスティバルを再び開催。ヘッドライナーとして日本でも多くのファンを持つテクノ界の帝王SVEN VATHが、ひさしぶりに野外フェスの大舞台に降臨する。
DAY 2は2006年に幕を閉じた伝説的スーパークラブ・velfarre（ヴェルファーレ）と、2022年に新木場での活動を終了した日本を代表するクラブブランド・ageHaがコラボする年に一度のモンスターパーティー「agefarre」（アゲファーレ）。ヘッドライナーに、日本を代表するレジェンドアーティストYOJI BIOMEHANIKAを招き開催。 壮大なスケールと唯一無二の一体感でお台場に新たな次元を切り開く、伝説的パーティーの進化をお見逃しなく。
そしてWeekend 1にはageHaのアイコン、あの赤いサウンドシステム「オクタゴン」が限定復活。Weekend 2は、場所をお台場Diver City目の前の青海P区画に移しての開催となる。
DAY 3は2015年にageHaにてDJ活動30周年パーティーを開催したこともあるレコード番長「須永辰緒」のDJ40周年+還暦祝いフェスティバル。大トリとなるDAY4では、昨年初のフェス開催で4000人のチケットが瞬く間に完売したインターネットカルチャーのアイコニックパーティー“暴力的にカワイイ”が今年は規模を拡大し戻ってくる。
運営と制作をageHaクルーが担い、各オーガナイザーとお台場からDANCE MUSICを軸にした、ジャンルレスなエンターテイメントフェスティバルとなっている。
＜ageHa THE FESTIVAL 2024＞
会場 : CITY CIRCUIT TOKYO BAY
•DAY1:9月28日（土）ACiD open air
時間：開場 12:00/ 開演 12:00 終了21:00
【MAIN】
SVEN VATH / MONOLINK / SOLARDO / DRUNKEN KONG / GROUIND
【CIRCUIT】
GROUND / MR. HOO / KENJI TAKIMI / SATOSHI OTSUKI / YAMARCHY / TARO TOKO
【ARENA】
RISA TANIGUCHI / SAKUMA / MACHINA / ATSUOPINEAPLEDONKEY / FLOATING RIRI / NASTHUG / YUI (ENSITE) / TNSEEI (ENSITE)
・DAY2：9月29日（日） agefarre 2024
時間：開場 11:00/開演 12:00 終了21:00
【agefarre 2024】
•HEADLINER : YOJI BIOMEHANIKA
•RESIDENTS: JOHN ROBINSON / TETSUYA / DRAGON / REMO-CON / MITSUKI / SHINKAWA / YO*C
•VJ：滝紘平/REZ/Photone
•LIGHTING : ENDY&KATTY
•PERFORMANCE : STEVEN DANCERS
【SEF LEGEND】
•LIVE : JOHN ROBINSON
•DJ : BOSS / SHU / PIROYUKI
•VJ&LIGHTING : PORI×2
•PERFORMANCE : SEF LEGEND DANCERS
【PARADE 2024】
•DJ : Charlie / KAYA / TORA / U☆HEY? / REW / Ken×2 / MSK / Jr. / NORIO SP / SATOSHI HOSHINO / TOMMY
•VJ：均竜（PARADE）
•PERFORMANCE: BURLEQUE TOKYO FABULOUS SHOW GIRLS
◾︎WEEKEND 2
会場：お台場青海P区画
・DAY3：10月5日（土）STE100須永辰緒DJ40周年＆誕生60周年記念フェスティバル 時間：開場 11:00/ 開演 12:00 終了21:00
[ODAIBA Stage]
EGO-WRAPPIN' (Acoustic set) 、SOIL&"PIMP"SESSIONS、T字路s、fox capture plan、Sunaga t experience 100 P.A. Live featuring /横山剣（クレイジーケンバンド）/野宮真貴/ akiko / Zeebra / BOY-KEN / RINO LATINA II / YOU THE ROCK★ ZEN-LA-ROCK from Dirty30 Crew / DJ YAS / TRI4TH Homs（藤田淳之介/織田祐亮）and more
[Club One hundred]
DJ EMMA / Yoshihiro Okino (Kyoto Jazz Massive / Especial Records) / DJ KAORI / DJ KAWASAKI / Captain Vinyl (DJ NORI & MURO） / クボタタケシ/ DJ KOCO aka SHIMOKITA / DJ JIN（RHYMESTER / breakthrough）/ 高宮永徹（Flower Records）/ vinyl DJ Eiji Takehana （ex JAZZ BROTHERS）/ 田中知之（FPM）/ 中塚武 / NISHI / DJ PMX / 松浦俊夫 / Yama a.k.a. sahib / and more（50音順）
【moderno lounge】
伊藤陽一郎 / 岩荑純生 / 黒田大介（kickin） / DJ KANBE / K;tea / 櫻井喜次郎 / 佐野真久 / 城内宏信 / 谷口慶介 / CHINTAM（BLOW UP) / T.SEKI (SOUNDS OF BLACKNESS) / 常盤 響 / Naz Chris (TOKYO M.A.A.D SPIN) / NAO NOMURA / 西山隆 / PALLI PR / Marcy (Little Bird） / 松田 "CHABE” 岳二 / 山下洋（WACK WACK RHYTHM BAND） / YMD / 横山龍助 / 吉永祐介 / LADY-K / ROCK-Tee / WARA (Asayake Production) / and more（50音順）
・DAY4：10月6日（日）暴力的にカワイイ2024
時間：開場 12:00/開演12:00終了21:00
【MAIN STAGE】 GUEST: TAKU INOUE ft. GUEST Prod. by KOTONOHOUSE 東京電脳 from 電音部 / rinahamu / capo2 / 嚩ᴴᴬᴷᵁ / RANASOL / VJ : haquxx
Yunomi / YUC’e / Tomggg x yuigot x Hercelot / アンテナガール / KOTONOHOUSE B2B Ujico* / TORIENA / PSYQUI / Neko Hacker feat.をとは / Nor / Batsu / TEMPLIME / picoo / きあと
【2nd STAGE】
Aiobahn / Alicemetix / Capchii / DÉ DÊ MOUSE+WaMi+Hylen / DJ WILDPARTY / Generation Z(gaburyu, Yaca, nyankobrg, Alicemetix, picco, hallycore, higma, をとは, yuigot) / 原口沙輔 / LanPage / Moe Shop / 中村さんそ / nyamura / 水槽 / utumiyqcom / yosumi
【LOUNGE FLOOR】
天野名雪 / anoueo / D.watt / e2luck / EmoCosine / 神と和解せよ / naePi-YO / Nemonoika B2B Ziema / Ray_Oh / 塩あんこ/ rejection / Tsubusare BOZZ
【VJ】
chlumi / mika (midori-gumi) / osirasekita / ポイフル / ScreenSaver / shinjiranger / skyclaps
◆ageHa THE FESTIVAL オフィシャルサイト