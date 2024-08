2002年に日本最大級のクラブイベント<ageHa>としてその産声を上げ、惜しまれながら閉館となった2022年まで日本のクラブシーンとエンターテイメントのトップにい続けたageHa。 そのageHaが2022年より続けるFESTIVALプロジェクトの2024年の開催が決定した。今年は「CITY CIRCUIT TOKYO BAY」「青海P区画」2つの会場で9月28日・29日、10月5日・6日の日程での開催を予定。

<ageHa THE FESTIVAL 2024>



◾︎WEEKEND 1会場 : CITY CIRCUIT TOKYO BAY•DAY1:9月28日(土)ACiD open air時間:開場 12:00/ 開演 12:00 終了21:00【MAIN】SVEN VATH / MONOLINK / SOLARDO / DRUNKEN KONG / GROUIND【CIRCUIT】GROUND / MR. HOO / KENJI TAKIMI / SATOSHI OTSUKI / YAMARCHY / TARO TOKO【ARENA】RISA TANIGUCHI / SAKUMA / MACHINA / ATSUOPINEAPLEDONKEY / FLOATING RIRI / NASTHUG / YUI (ENSITE) / TNSEEI (ENSITE)・DAY2:9月29日(日) agefarre 2024時間:開場 11:00/開演 12:00 終了21:00【agefarre 2024】•HEADLINER : YOJI BIOMEHANIKA•RESIDENTS: JOHN ROBINSON / TETSUYA / DRAGON / REMO-CON / MITSUKI / SHINKAWA / YO*C•VJ:滝紘平/REZ/Photone•LIGHTING : ENDY&KATTY•PERFORMANCE : STEVEN DANCERS【SEF LEGEND】•LIVE : JOHN ROBINSON•DJ : BOSS / SHU / PIROYUKI•VJ&LIGHTING : PORI×2•PERFORMANCE : SEF LEGEND DANCERS【PARADE 2024】•DJ : Charlie / KAYA / TORA / U☆HEY? / REW / Ken×2 / MSK / Jr. / NORIO SP / SATOSHI HOSHINO / TOMMY•VJ:均竜(PARADE)•PERFORMANCE: BURLEQUE TOKYO FABULOUS SHOW GIRLS◾︎WEEKEND 2会場:お台場青海P区画・DAY3:10月5日(土)STE100須永辰緒DJ40周年&誕生60周年記念フェスティバル 時間:開場 11:00/ 開演 12:00 終了21:00[ODAIBA Stage]EGO-WRAPPIN' (Acoustic set) 、SOIL&"PIMP"SESSIONS、T字路s、fox capture plan、Sunaga t experience 100 P.A. Live featuring /横山剣(クレイジーケンバンド)/野宮真貴/ akiko / Zeebra / BOY-KEN / RINO LATINA II / YOU THE ROCK★ ZEN-LA-ROCK from Dirty30 Crew / DJ YAS / TRI4TH Homs(藤田淳之介/織田祐亮)and more[Club One hundred]DJ EMMA / Yoshihiro Okino (Kyoto Jazz Massive / Especial Records) / DJ KAORI / DJ KAWASAKI / Captain Vinyl (DJ NORI & MURO) / クボタタケシ/ DJ KOCO aka SHIMOKITA / DJ JIN(RHYMESTER / breakthrough)/ 高宮永徹(Flower Records)/ vinyl DJ Eiji Takehana (ex JAZZ BROTHERS)/ 田中知之(FPM)/ 中塚武 / NISHI / DJ PMX / 松浦俊夫 / Yama a.k.a. sahib / and more(50音順)【moderno lounge】伊藤陽一郎 / 岩荑純生 / 黒田大介(kickin) / DJ KANBE / K;tea / 櫻井喜次郎 / 佐野真久 / 城内宏信 / 谷口慶介 / CHINTAM(BLOW UP) / T.SEKI (SOUNDS OF BLACKNESS) / 常盤 響 / Naz Chris (TOKYO M.A.A.D SPIN) / NAO NOMURA / 西山隆 / PALLI PR / Marcy (Little Bird) / 松田 "CHABE” 岳二 / 山下洋(WACK WACK RHYTHM BAND) / YMD / 横山龍助 / 吉永祐介 / LADY-K / ROCK-Tee / WARA (Asayake Production) / and more(50音順)・DAY4:10月6日(日)暴力的にカワイイ2024時間:開場 12:00/開演12:00終了21:00【MAIN STAGE】 GUEST: TAKU INOUE ft. GUEST Prod. by KOTONOHOUSE 東京電脳 from 電音部 / rinahamu / capo2 / 嚩ᴴᴬᴷᵁ / RANASOL / VJ : haquxxYunomi / YUC’e / Tomggg x yuigot x Hercelot / アンテナガール / KOTONOHOUSE B2B Ujico* / TORIENA / PSYQUI / Neko Hacker feat.をとは / Nor / Batsu / TEMPLIME / picoo / きあと【2nd STAGE】Aiobahn / Alicemetix / Capchii / DÉ DÊ MOUSE+WaMi+Hylen / DJ WILDPARTY / Generation Z(gaburyu, Yaca, nyankobrg, Alicemetix, picco, hallycore, higma, をとは, yuigot) / 原口沙輔 / LanPage / Moe Shop / 中村さんそ / nyamura / 水槽 / utumiyqcom / yosumi【LOUNGE FLOOR】天野名雪 / anoueo / D.watt / e2luck / EmoCosine / 神と和解せよ / naePi-YO / Nemonoika B2B Ziema / Ray_Oh / 塩あんこ/ rejection / Tsubusare BOZZ【VJ】chlumi / mika (midori-gumi) / osirasekita / ポイフル / ScreenSaver / shinjiranger / skyclaps