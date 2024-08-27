ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2024年9月2日（月）より、日本国内におけるPlayStation5および関連周辺機器の希望小売価格を改定することを決定した。

PlayStationBlogでの情報によると、「昨今の世界的な経済情勢の変動などの厳しい外部環境を受け、当社ビジネスへの影響を踏まえ、このたびの決断にいたりました」とのこと。新価格は2024年9月2日（月）より適用される。





今回の値上げで、PlayStation5本体は66,980円（税込）から79,980円（税込）に改定される。13,000円もの値上げということで、購入を迷っている方は値上げ前に思い切って購入してみてはいかがだろうか？そのほかの新価格は以下の通り。価格はすべて税込価格。

PlayStation5 66,980円⇒79,980円

PlayStation5 デジタル・エディション 59,980円⇒72,980円

PlayStation5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック 74,980円⇒89,980円

PlayStation5 デジタル・エディション DualSense ダブルパック 67,980円⇒82,980円

DualSense ワイヤレスコントローラー 9,480円⇒11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック 9,480円⇒11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド 9,480円⇒11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー ノヴァ ピンク 9,480円⇒11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル 9,480円⇒11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー 9,480円⇒11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ 9,480円⇒11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド 9,980円⇒11,980円

DualSense ワイヤレスコントローラー スターリング シルバー 9,980円⇒11,980円

DualSense ワイヤレスコントローラー コバルト ブルー 9,980円⇒11,980円

ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) ジェット・ブラック 6,570円⇒7,980円

PlayStation Portal リモートプレーヤー 29,981円⇒34,980円

PULSE Explore ワイヤレスイヤホン 29,981円⇒34,980円

PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット 18,981円⇒22,980円

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー 29.980円⇒34,980円

PlayStationVR2 74,980円⇒89,980円

PlayStationVR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版 79,980円⇒94,980円



詳細はPlayStationBlogにてご確認いただきたい。

>> 日本国内のPlayStation5および周辺機器が、9月2日より値上げ決定！ 「世界的な経済情勢の変動のため」 の元記事はこちら