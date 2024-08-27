日本国内のPlayStation5および周辺機器が、9月2日より値上げ決定！ 「世界的な経済情勢の変動のため」
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2024年9月2日（月）より、日本国内におけるPlayStation5および関連周辺機器の希望小売価格を改定することを決定した。
PlayStationBlogでの情報によると、「昨今の世界的な経済情勢の変動などの厳しい外部環境を受け、当社ビジネスへの影響を踏まえ、このたびの決断にいたりました」とのこと。新価格は2024年9月2日（月）より適用される。
そのほかの新価格は以下の通り。価格はすべて税込価格。
PlayStation5 66,980円⇒79,980円
PlayStation5 デジタル・エディション 59,980円⇒72,980円
PlayStation5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック 74,980円⇒89,980円
PlayStation5 デジタル・エディション DualSense ダブルパック 67,980円⇒82,980円
DualSense ワイヤレスコントローラー 9,480円⇒11,480円
DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック 9,480円⇒11,480円
DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド 9,480円⇒11,480円
DualSense ワイヤレスコントローラー ノヴァ ピンク 9,480円⇒11,480円
DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル 9,480円⇒11,480円
DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー 9,480円⇒11,480円
DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ 9,480円⇒11,480円
DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド 9,980円⇒11,980円
DualSense ワイヤレスコントローラー スターリング シルバー 9,980円⇒11,980円
DualSense ワイヤレスコントローラー コバルト ブルー 9,980円⇒11,980円
ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) ジェット・ブラック 6,570円⇒7,980円
PlayStation Portal リモートプレーヤー 29,981円⇒34,980円
PULSE Explore ワイヤレスイヤホン 29,981円⇒34,980円
PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット 18,981円⇒22,980円
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー 29.980円⇒34,980円
PlayStationVR2 74,980円⇒89,980円
PlayStationVR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版 79,980円⇒94,980円
詳細はPlayStationBlogにてご確認いただきたい。
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