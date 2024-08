待望のカムバ【fromis_9】にインタビュー！メンバーだけが知る素顔とは？

HYBE MUSIC GROUP APACレーベルのPLEDIS Entertainmentに所属する8人組ガールグループ。

華麗なルックスと個性的な魅力で、正式デビュー前から多くの人気を集め、2018年1月に1st Mini Album「To.Heart」でデビュー。

そして、The 2nd Album「9 WAY TICKET」のタイトル曲「WE GO」は、アメリカビルボード誌の「評論家が選んだ2021年のベストK-POPソング25曲(25 Best K-Pop Songs of 2021:Critics‘Picks)」に選ばれるなど、世界的評価が高いグループです。

そんな世界が注目するfromis_9の3rd Single Album「Supersonic」が、2024年8月28日(水)に発売決定!(※日本お届け日/一般店舗店着日)

今年6月に韓国・ソウルにて行われた「Weverse Con Festival」で、今回のカムバを発表したfromis_9。

flover(fromis_9のファンダム名)待望のカムバに、SNSでは「こんなにうれしそうに報告してくれて、こっちまでうれしい!」「楽しみ!」と話題になりました。

見た目の華やかさに留まらず、実力派の彼女たちの最新曲に期待が高まります。

Check! fromis_9のグループ名の由来は?

「ファンにとって最高のグループになる約束(promise)を込めた」という意味を持っています。

Check! fromis_9のファンダム名は?

fromis_9のファンダム名は、「flover(プロバー)」といい、「fromis_9とファン達が幸せな瞬間を一緒する」という約束の意味が込められています。

Check! 日本での活動

2017年11月29日、横浜アリーナで開かれたMnet Asian Music Awardsで初のステージを披露。

今年は、7月15日(土)に福岡で行われたWATERBOMB JAPAN(ウォーターボム ジャパン)に出演。

メンバーたちもびしょ濡れになりながら、集まったfloverたちと大盛り上がりのステージとなりました。