¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎàÍ½¹ðáÄÌ¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬
¡¡»Ø´ø´±¤ÎÍ½¹ðÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î½õ¤Ã¿Í¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¡¢£±£°µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï³°Ìî¼êÅÐÏ¿¤À¤¬¡¢£²£µÆü¤Ë¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç£²£·Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤ÎàÀèÈ¯á¤òÍ½¹ð¡£¥«¥Ö¥¹»þÂå¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖËÜÅö¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµå³¦´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤¬¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿È¯¸À¤Î¿¿Áê¤ò¹ðÇò¡£¡ÖàÀèÈ¯ÅÐÈÄá¤Ã¤Æ¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£²¿¤â¡ØÅê¤²¤µ¤»¤ë¡Ù¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤·¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²¾¤ÎÏÃ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö£±¡½£±£µ¤Ç¥¦¥Á¤¬Éé¤±¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¾åÀîÈª·¯¤ËÅê¤²¤µ¤»¤ë¡£¥â¡¼¥ì¡Ê¥ì¥¤¥¨¥¹¡Ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¤âÂ³¤±¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£´£°¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤Ë²Ã¤¨¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤ò´Þ¤á·×£±£°µå¤òàËÜÅö¤ËáÅê¤²¹þ¤ó¤À¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÏÅêµåÎý½¬¸å¡Ö¤¿¤À¤ÎÍ·¤Ó¤À¤è¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÍ½¹ð¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¥Ü¥¹¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤âËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¡¢Íè¤ë»þ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î¿´¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ü¥¹¤Ë¤Ï¡Ø½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡ËÊÖ¿®¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤·¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤é¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£