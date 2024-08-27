¡Ö£Ç£Ç£Ç£Ð¡¡£²£°£²£´¡×¸åÌëº×¡¡»þÅÄ°¦Íü¤¬³«²ñÀë¸À¡Ö¤ªº×¤êÁû¤®¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡¥¬¥ó¥À¥à¥²¡¼¥à¤Î£å¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö£Ç£Õ£Î£Ä£Á£Í¡¡£Ç£Á£Í£Å¡¡£Ç£Ò£Á£Î£Ä¡¡£Ð£Ò£É£Ø¡Ê£Ç£Ç£Ç£Ð¡Ë£²£°£²£´¸åÌëº×¡×¡Ê¼çºÅ¡¦ÁÏÄÌ¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¡¦£Ó£Á£Î£Ë£Ù£Ï¡¡¶¨»¿¡¦¥µ¥à¥é¥¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¡Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥Ê¥¸¡¼¡Ó¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ç£Ç£Ç£Ð£²£°£²£´¾Þ¶âÀ©Âç²ñ¤Î¸åÌëº×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°ú¤Â³¤¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Ð¡¼¥µ¥¹£²¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ö¡¼¥¹¥È¡×¤ò¼Â»Ü¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¡£ËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥àÂÐÀï·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö£Å£Ø£Ö£Ó¡¥¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«²ñÀë¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï£Ç£Ç£Ç£Ð£²£°£²£´¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë»þÅÄ°¦Íü¡£»þÅÄ¤Ï¡Ö£··î¤Î¾Þ¶âÀ©Âç²ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤â¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¸åÌëº×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ªº×¤êÁû¤®¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ËµÍ¤á³Ý¤±¤¿Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡º²¤ÎÇ¯ÂåÊÌÂÐ¹³Àï¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¸åÌëº×¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¥µ¥¤¥É¡×¥Á¡¼¥à¡££±Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö£Ç£Ç£Ç£Ð£²£°£²£´¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡££Ç£Ç£Ç£Ð£²£°£²£´¤ÏÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸åÌëº×¤â´Þ¤á¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö£Ç£Ç£Ç£Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£