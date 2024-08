【ブレマートン アニバーサリー抱きまくらver.】9月上旬 出荷予定価格:38,280円

アルファマックスは、フィギュア「ブレマートン アニバーサリー抱きまくらver.」の出荷月を9月上旬に変更することを発表した。

本フィギュアは、スマホゲーム「アズールレーン」よりブレ―マートンを、アズールレーン5周年を記念して発売された公式の抱き枕カバーのイラストを、そのままのスタイルで1/4スケールフィギュア化したもの。

今回同社公式Xより、現在日本に接近している台風10号の影響を受け、出荷月を9月上旬へ変更することを決定。延期に対して同社は「楽しみにお待ち頂いているお客様へはご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。何卒ご理解ご了承の程、お願い申し上げます。」とコメントしている。

また同ポストでは、工場で製造途中のフィギュア画像を公開しており、複数の「ブレマートン」がずらりと並ぶ圧巻の様子を確認することができる。

なお本製品以外にも、同社より再販予定の「時崎狂三 ランジェリーVer./Black color」も9月上旬に出荷月延期となる。

「時崎狂三 ランジェリーVer.」

「時崎狂三 ランジェリーVer. Black color」

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) 橘公司・つなこ